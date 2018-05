Padrón: "La reforma electoral va en contra de la esencia de Canarias"

Tomás Padrón considera que la reforma electoral que se pretende va en contra de la esencia de Canarias: “Costó y sigue costando entender lo que significa la periferia y la insularidad. No es posible entender que en 1979 pudiera morir una persona por apendicitis aguda en la isla de El Hierro. Y las autoridades provinciales miraban para otro lado porque éramos pocos”.

Es más, cree que “es algo que han provocado intencionadamente para que la población se concentre en los sitios en los que había infraestructuras y servicios dignos: las cinco islas periféricas suman más superficie que las dos grandes (tienen 300 kilómetros cuadrados más); sin embargo, el 17% de la población está en las 5 periféricas y el resto en las dos grandes”.

Padrón tiene claro que es un error: “Este problema obedece a que históricamente no han equilibrado el desarrollo de Canarias, apoyándonse en la insularidad, en que somos un Archipiélago, siete islas, un territorio fragmentado, que tenemos nuestras características diferenciadas con necesidades básicas concretas mal cubiertas. Y eso es responsabilidad del poder central primero y del provincial y autonómico después”.

El ex presidente del Cabildo herreño señala que en el origen de nuestra Autonomía se estableció una fórmula de equilibrio de representación, “pero no se ha utilizado nunca. Cada vez más los partidos se convierten en dictaduras internas y los diputados de las islas menores suelen votar lo que les dicen. Y por lo tanto la triple paridad deja de existir. Pero no ha creado ningún problema a ninguna de las islas grandes el hecho de que exista la triple paridad. ¿Cuál es el motivo de querer cambiar ahora la ley electoral?”.

El problema –sigue diciendo-- “es que los partidos urbanistas, sobre todo los emergentes, no tienen asentamiento en todas las Islas. Y en Canarias es necesario. Su mensaje no ha calado en las islas pequeñas. Ese es el trabajo que tienen que hacer”.

Respeta el principio de “un hombre, un voto”, pero “en cada isla, porque las circunscripciones son insulares. ¿Por qué está usted comparándome permanentemente que un voto de El Hierro vale más que el de otra isla? El voto de El Hierro es para los partidos que se presentan en la Isla”.

Y para acercarse al principio de “un canario, un voto”, habría que “ir a una circunscripción regional única, representación pura y dura de toda la población. Eso sería volver a no entender que Canarias es un Archipiélago formado por Islas. Las realidades insulares no se pueden soslayar”.

Los Cabildos “son la auténtica base del desarrollo de la autonomía, los cabildos son para la Isla como una piedra a una lapa. Ahora tenemos unos Gobiernos regionales superestructurados, con unos presidentes emperadores que deciden lo que hay que hacer en el Faro de la Entallada o en Sabinosa, cuando son los gobiernos de cada isla lo que tienen que planificar su día a día. Todo es insularizable, menos la sanidad, la educación, o la Hacienda”.

Tomás Padrón concluye que “no se puede hacer una reforma electoral que haga perder la esencia de cada Isla. Canarias dejaría de ser Canarias. Tratan de diseñarla en las Canarias de dos y la subcanarias de 5. Y eso hay que batallarlo”.