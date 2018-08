“La Palma debe recuperar diversos cañones en propiedad de particulares”

En 2005, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), recuperaba en un domicilio particular de un pueblo de Huelva, un cañón del siglo XVIII perteneciente a algún barco de la Flota Española de los que participaron en la Batalla de Trafalgar en 1805.

En 2006 la propietaria de la finca donde se encontraba, solicitó una indemnización a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía por la entrega del cañón, alegando que se encontraba en la parcela de la finca de su titularidad desde hacía más de cuarenta años.

En febrero de 2008, la Dirección General de Bienes Culturales denegó dicha indemnización por considerar que se ha producido un claro incumplimiento del propietario del inmueble, al no comunicar ni depositar el hallazgo en la forma y condiciones ordenadas por la Administración al ser un bien de carácter histórico.

Pues bien, a la vista de estos antecedentes y otros similares no nos explicamos que, aún hoy en día, seamos incapaces de recuperar diversos cañones, en propiedad de particulares, que pertenecieron a las defensas de nuestra isla de La Palma.

Y no ha sido por no intentarlo y por una denodada insistencia: bien en el Ayuntamiento de la capital, bien en el Cabildo Insular, Policías locales, Guardia Civil, etc.

Patrimonio de la Isla incomprensiblemente aún no recuperado

Antigua portada sur.

En primer lugar, nos encontramos que, en la entrada de un edificio de apartamentos en Los Cancajos, Breña Baja, se encuentran dos cañones, de reducido tamaño y una manifiesta antigüedad, siendo muy posible que hayan defendido una pequeña fortaleza o batería, probablemente en la Portada Sur de Santa Cruz de La Palma.

La recuperación, dignificación y puesta en valor de la antigua Puerta Sur de Santa Cruz de La Palma, junto con la exhibición de sus dos cañones, podría darle a la ciudad un nuevo entorno turístico, habida cuenta del futuro ascensor desde el Muelle a San Telmo.

También, en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de las Nieves se encuentran varios cañones, al parecer, de titularidad de la Iglesia, ya que el cura párroco no autoriza su entrega a las autoridades de Patrimonio y ni mucho menos, su traslado, por ejemplo, al Castillo de Santa Catalina para estudio y exhibición.

Hace algunos años, teniendo noticia de que uno de los cañones del morro se precipitó al barranco, estuvimos intentando localizarlo, encontrando un gran trozo de él que se encuentra depositado, junto con el cañón que se encontraba cerca del restaurante Los Indianos, en un almacén del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a la espera de su ubicación definitiva.

Morro del Santuario de la Virgen de Las Nieves.

Concretamente, en el morro se encuentran dos carronadas (variantes de cañón) que se emplearon embarcadas y como artillería para la defensa de costas. También los acompañan dos cañones más, de mayor tamaño que las carronadas, y mayor antigüedad, no descartando la posibilidad que estuvieron prestando servicio en el Castillo de Santa Catalina de Santa Cruz de La Palma.

Igualmente, debemos volver a intentar la posibilidad de recuperar el cañón llamado Escorpión que se encuentra depositado en el Museo del Ejército, en Toledo, con la siguiente inscripción: Cañón Escorpión: La Palma 1557-1860 y que fue adquirido por el Cabildo de La Palma para reforzar la artillería del Castillo de Santa Catalina, donde llegó tras un periplo de homenajes y traiciones hacia Eduardo VI de Inglaterra.

Se trata de una impresionante y formidable pieza de bronce que tiene un enorme escorpión o alacrán en relieve y fundido en Londres, que está llamado a ser la joya de la Corona en una visita a nuestras defensas históricas por el necesario turismo que nos llega bien por el puerto con los cruceros, bien por el aeropuerto con un turismo ávido de conocer la historia de La Palma.

Cañón Escorpión. Detalle.

Hace unos años, siendo José Luis Perestelo presidente del Cabildo Insular de La Palma, así como también senador del Reino de España, se intentó la cesión del Escorpión, sin éxito alguno, por lo que si aún no fuera posible su recuperación, podrá ser interesante lograr una cesión temporal y, a la vez, una reproducción de tan fantástico cañón.

Así mismo, en el Museo del Ejército de Toledo se encuentra otro cañón que estuvo defendiendo la isla de La Palma desde el castillo de Santa Catalina. En este caso se trata de una culebrina llamada San Miguel, ya que se aprecia el escudo heráldico de Santa Cruz de La Palma, por lo que es preciso contar también con su cesión para que, junto con el Escorpión, puedan ser contemplados en su original ubicación, el castillo de Santa Catalina.

Cañón San Miguel. Detalle.

Por último, sería muy interesante la búsqueda, también en el Museo del Ejército, de una peculiar espada, enviada desde La Palma a Madrid y que perteneció al Adelantado de Canarias Alonso Fernández de Lugo.

Su localización sería bastante factible ya que se conoce cierta marca en la misma, así como sus propietarios hasta el siglo XIX, siendo muy importante que pudiera ser expuesta en nuestra Isla.