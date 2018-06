Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 29 DE JUNIO

‘El jardín’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde este viernes, a partir de las 17.00, y hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a ese espacio trabajarán en base a este concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita

‘Pliegue 4. Encuentro de autoedición en Canarias’

Se trata de una jornada dedicada a la autoedición y a nuevos formatos del libro que se celebrará en el patio del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Este encuentro o feria de edición independiente consistirá en una reunión de editores, librerías y artistas nacionales e internacionales, cuyas publicaciones experimentales o artísticas exploren nuevos formatos en la edición. En la feria el público podrá consultar publicaciones nacionales e internacionales y conocer nuevos proyectos de la mano de los propios autores.

Lugar: patio del Museo de Bellas Artes

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Garabatos-K: ‘Cuida tus calles’

Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de los seres humanos. Están agobiados del mal uso del que son víctimas, ya que cada tarde las maltratan, acelerando así su deterioro y afeando la ciudad… Durante la obra se realizan actividades lúdicas con el público asistente. Estos juegos refuerzan conceptos sobre la importancia del cuidado y el buen uso del mobiliario urbano. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: CC Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz a gusto con Dorada’

Esta iniciativa, que ofrece en directo y en pantalla gigante los partidos de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia (en la plaza de la Candelaria), añade además, como es el caso, la proyección de cortos y de la película Ahora me ves 2.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: desde las 19.00

Precio: entrada gratuita

Cine: ‘Platón’

TEA preestrena este largometraje de Iván López. El filme, que se pasa en versión original en español, es una película que habla de aquello que nunca se atreve a decir la gente de lo que realmente importa y de las consecuencias que ello acarrea. Una historia de amistad y amores platónicos. Arian es un chico muy introvertido que vive con su madre, con la que no se habla y a la que culpa de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas dos años. Su madre, para protegerlo, nunca le habló de ello y Arian, en plena efervescencia adolescente, se siente perdido en busca de respuestas. Sus días transcurren asistiendo a clase en el instituto, encerrado su habitación o compartiendo aventuras con Milena, su mejor amiga. Pero un día Arian descubre en un viejo casete que esconde su madre la voz de su padre. A partir de este momento Arian emprenderá un viaje que lo llevará a conocer quién fue su padre: Esteban, un viejo músico borracho que vive en una solitaria caravana junto al mar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Festival Santa Blues de Tenerife

El Festival Santa Blues de Tenerife llega puntual a su cita en su decimocuarta edición, cerrando el mes de junio. El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife se convertirá en sede del Festival Santa Blues 2018, recibiendo el recital de la banda Vince Vallicelli & Freddie Maguire. Este show forma parte de la gira internacional en la que este impresionante grupo de músicos italianos se encuentra actualmente. Simplemente, una oportunidad de experimentar una experiencia musical única para los amantes del blues. En este caso, una muestra didáctica de su saber hacer.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Danza: ‘Seda’

Se trata de uno de los últimos trabajos de la compañía madrileña Provisional Danza. Un fin de semana que no se deben perder si quieren disfrutar del trabajo coreográfico de la Premio Nacional de Danza Carmen Werner, acompañada en la escena por Tatiana Chorot, Laura Cuxart, Cristian López y Alejandro Morata. “Me gusta que el aire mueva los árboles, que hagan ruido, que todo tiemble cuando caen, esto me desestabiliza, pero a la vez me hace sentir firme, en calma, como cuando alguien muere…en ese momento te das cuenta de que las relaciones han sido muy cortas, de que necesitas más tiempo, sentir más, temblar con esa persona, cambiar algo muy pequeño que transforme una tarde, un día, una vida”, confiesa la artista.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros, cinco para el alumnado de artes escénicas. Reservas info@elteatrovictoria.com o llamando al 922 290 578

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Festejos en honor a San Pedro Apóstol en este núcleo capitalino, que en la agenda de este viernes prevé la misa, una obra de teatro y la tradicional verbena, amenizada en esta ocasión por la orquesta Clase Aparte.

Lugar: Igueste de San Andrés

Horario: desde las 20.30

‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’

Candilejas Producciones presenta este montaje teatral en la versión inédita de Óscar Bacallado. Pocos hay que no conozcan El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia con más de 100 años e innumerables adaptaciones. Desde Candilejas han apostado por una nueva versión de Óscar Bacallado de la Cruz, que cambia la perspectiva respecto a la narración clásica eliminando lo extraño de este caso y, sin dejar de lado el relato original, redescubre la historia partiendo de la propia psicología del Dr. Jekyll y del autor, Robert Louis Stevenson.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Monólogo: ‘Pinceladas de mi vida’

Estreno mundial del monólogo de Carlos Acosta Pinceladas de mi vida, ganador del VII Concurso de Monólogos Regia Comedy, un auténtico crack.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

May Day Revival + Monday Rewind

May Day regresa después de varios años a los escenarios junto a Monday Rewind. Estos dos grupos de la isla vuelven a la noche para hacer sonar el Lone Star con sus temas propios de influencias punk y rock alternativo.

Lugar: Lone Star Tenerife

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Sesión con Dj Kali

DJ Kali tiene como meta transmitir pasiones musicales que vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus gustos y cuidando la calidad de las piezas. También haciendo disfrutar y vibrar al público. Hace de la música un viaje estimulante e intenso a través de los diferentes sonidos y ritmos bailables mundiales: afrobeat, balcánico, etno-tecno, brasileños, africanos, tropicales y muchos más.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 23.00

Precio: tres euros

SÁBADO 30 DE JUNIO

I Torneo 3×3 Open Ciudad de Santa Cruz

Tras los meses de esfuerzo y competición, se ofrece la oportunidad de tomar parte en el I Torneo 3×3 Open Ciudad de Santa Cruz que organiza CB Unelco. El evento comenzará a las diez de la mañana, y está previsto que finalice sobre las ocho de la noche (dependiendo del número de equipos que se registren), dirigido a todos los chicos/as que deseen tomar parte en él, sean federados o no. Podrán formar equipos de tres o cuatro componentes, agrupados en las categorías U20 (nacidos en 1998-1999), U18 (2000-2003), U15 (2004-2005) y U12 (2006-2008), disputándose esta última categoría en canastas de minibasket. Los equipos deberán vestir camisetas del mismo color y, para inscribirse, pueden ingresar el coste de inscripción (30 euros por equipo, si estos son masculinos o femeninos y solo 20 euros si son equipos mixtos) en la cuenta BBVA ES30 0182 0772 4102 0815 1298, haciendo constar como ordenante “EQUIPO XXXXXXX TORNEO 3×3”. Una vez realizado el ingreso, deberán hacerlo llegar por e-mail a cbunelco1974@gmail.com junto al nombre del equipo, nombre de los componentes y edad de estos.

Lugar: pabellón de La Salud

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en el barrio del Perú-Cruz del Señor

En la plaza de la Iglesia de la Cruz del Señor, desde las 10.00 hasta las 14.00, gran fiesta infantil: fiesta de la espuma, taller de globoflexia, castillos hinchables y otras actividades infantiles, para edades comprendidas entre los 4 y 12 años, organizadas por el Distrito Salud-La Salle y la AAVV Las Palmitas.

Lugar: plaza de la iglesia de la Cruz del Señor

Horario: 10.00-14.00

Precio: acceso libre

‘Ven a Santa Cruz’

Celebración de la apertura de la campaña de rebajas del verano, destacando en la programación la II Feria de Patchwork y Manualidades; la Ludoteca Ven a SC, un espacio de juegos diseñado para toda la familia; el Pink Market; diferentes actividades de animación infantil, y la variada de oferta comercial, de ocio y restauración en Santa Cruz.

Lugar: zonas de gran afluencia turística

Horario: 10.00-21.00

Precio: entrada libre

Cuentacuentos: ‘Mi gran amigo Tatú’

En su libro, el lector se encontrará con doce historias diferentes que abordan temas importantes en el desarrollo de la etapa infantil. Se trata de cuentos llenos de valores, como la amistad, el perdón, el amor, la autoestima, el respeto, la tolerancia, la inmigración, la pérdida de un ser querido…, relacionados en la actualidad. Los niños y niñas viajarán a través de este libro y se sumergirán en las diferentes aventuras. Se verán reflejados en cada personaje y se darán cuenta de que, realmente, ellos son los verdaderos héroes.A cargo de la narradora oral Desireé Regalado Bello.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Aula Heineken de Gastronomía

Organizada por Bara Bara Comunicación e Incabe, el Aula Heineken de Gastronomía tiene como objetivo el apoyo al talento de jóvenes canarios menores de 35 años, ya sean estudiantes de cocina o profesionales, con vocación innovadora y ansias de superación. El programa se iniciará con un conjunto de charlas, catas, debates y sorteos de viajes y estancias en hoteles para los asistentes, enmarcado en los actos del fin de semana comercial Ven a Santa Cruz. La entrada es libre y solo se requiere inscripción previa para la cata de los quesos más premiados de Canarias y cervezas del mundo de Incabe-Heineken Canarias, que tendrá lugar este sábado a partir de las 10.00.

Lugar: Hotel Escuela de Canarias en Santa Cruz de Tenerife (Hecansa)

Horario: 10.00-13.00

Precio: entrada libre (previa inscripción en la cata de quesos)

‘Santa Crew. Urban Festival’

Desde Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz se organiza por primera vez este festival de la cultura urbana. Se trata de una jornada juvenil en la que se utilizarán espacios del parque de La Granja para el desarrollo creativo de los jóvenes de la ciudad, la promoción de nuevos artistas y el impulso de la cultura y deporte urbano. Bases de la cultura urbana, para aprovechar el auge de las nuevas culturas: batallas de gallos, hip hop, rap, break dance, skate, calistenia, bmx, parkour, actuaciones, conciertos... Información en juventud@santacruzdetenerife.es. Teléfono 922 606 869 y WhatsApp: 675 967 861

Lugar: parque de La Granja

Horario: 14.00-24.00

Precio: acceso libre

‘Makaluko en el mundo de la imaginación’

Las brujas más malvadas y poderosas del mundo de lo oscuro han convertido a un travieso duende en un malvado brujo. Makaluko, así es como lo bautizan, por medio de una pócima, viaja al mundo de la imaginación con un objetivo. Allí, en el bosque del árbol mágico, está el baúl que contiene todas las esencias buenas del mundo; esencias gracias a las cuales existe la magia, los juegos y canciones, la navidad... Makaluko tratará de llevarse el baúl pero para ello deberá enfrentarse a duendes, hadas y otros seres que habitan en el mundo de la imaginación.

Lugar: Teatro Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: ‘El libro que nadie escribió’

Misteriosamente, uno de los libros de la biblioteca tiene todos sus folios en blanco y sus compañeras enciclopedias lo animan a llenar sus páginas organizando un gran evento al que acuden personalidades del mundo de la literatura infantil. Bailes y canciones amenizan el encuentro hasta que aparece un ratoncito de biblioteca huyendo de una temible gata. Los libros le ayudan a burlarla y el ratón en agradecimiento llena las páginas del libro en blanco con fabulosos poemas.

Lugar: CC Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz a gusto con Dorada’

Esta iniciativa, que ofrece en directo y en pantalla gigante los partidos de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia (en la plaza de la Candelaria), añade un buen número de conciertos y grupos de música en directo. Este sábado: actuaciones Dj Tucson(18:00 horas), Conducta Cero+partido Uruguay y Portugal (19.00), Tributo AC/DC(21.00) y Jessy La ley (22.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: desde las 18.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Platón’

TEA preestrena este largometraje de Iván López. El filme, que se pasa en versión original en español, es una película que habla de aquello que nunca se atreve a decir la gente de lo que realmente importa y de las consecuencias que ello acarrea. Una historia de amistad y amores platónicos. Arian es un chico muy introvertido que vive con su madre, con la que no se habla y a la que culpa de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas dos años. Su madre, para protegerlo, nunca le habló de ello y Arian, en plena efervescencia adolescente, se siente perdido en busca de respuestas. Sus días transcurren asistiendo a clase en el instituto, encerrado su habitación o compartiendo aventuras con Milena, su mejor amiga. Pero un día Arian descubre en un viejo casete que esconde su madre la voz de su padre. A partir de este momento Arian emprenderá un viaje que lo llevará a conocer quién fue su padre: Esteban, un viejo músico borracho que vive en una solitaria caravana junto al mar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Ópera de Tenerife. ‘Luisa Fernanda’

Se trata de una zarzuela, comedia lírica en tres actos, de Federico Moreno Torroba y libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Fue estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de marzo de 1932. La obra muestra cómo Torroba se reafirma en su estilo expresivo y en su casticismo, utilizando un lenguaje directo y sencillo, pero de gran elegancia formal. La acción se sitúa inicialmente en Madrid antes de la Revolución Gloriosa de 1868 y retrata muy fielmente el ambiente dividido entre monárquicos y liberales. Luisa Fernanda está enamorada de Javier, pero se ve obligada a casarse con Vidal Hernando una vez que la Reina ha sido destronada y ellos ya se encuentran en Extremadura, pero finalmente se deja llevar por sus sentimientos hacia Javier y rompe el corazón de Vidal, aunque ella no teme nada, pues “un corazón que perdona no es una carga que pesa”.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 20 euros

IV Desfile Benéfico de Oro

El Desfile Benéfico de Oro tiene como fin recaudar fondos a través de la venta de boletos del Sorteo de Oro, que este año se realizará en el Real Casino de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con las entradas a un coste de 12 euros y que incluye dos boletos del sorteo cuyo valor es de cinco euros.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 20.00

Precio: 12 euros

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Festejos en este núcleo capitalino en honor a San Pedro Apóstol, que tiene en su agenda la celebración de la misa y procesión, a la que seguirá la quema de fuegos desde la costa y la verbena, en este caso amenizada por El Morocho y su orquesta.

Lugar: Igueste de San Andrés

Horario: desde las 20.30

Precio: acceso libre

Danza: ‘Tiempo de conversación’

Se trata de una representación a cargo de la compañía madrileña Provisional Danza. Un trabajo coreográfico de la Premio Nacional de Danza Carmen Werner, acompañada en la escena por Tatiana Chorot, Laura Cuxart, Cristian López y Alejandro Morata. “Me llamo Carmen Werner, y podría confesarlo todo con una palabra. Pero hago honor a mi historia con todas las mujeres que me sostienen, y una sola palabra sería un coito interrumpido, incluso me atrevería a decir una injusticia, si es que esta palabra tiene hoy día algún valor”, confiesa la artista.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros; cinco para alumnado de artes escénicas. Reservas info@elteatrovictoria.com o llamando al 922 290 578

‘¿Por qué cantamos?’, concierto de la Escuela Coral de Tenerife

Participantes de la Escuela Coral de Tenerife: Coro Pre-Infantil (de 6 a 8 años); Coro Infantil (de 9 a 12 años); Coro Pre-Juvenil (de 13 a 15 años), y Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife (de 16 a 26 años). En total son 96 integrantes. Además, actuará como coro invitado el de la Universidad Carlos III, dirigido por Nuria Hernández Herranz.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

Teatro ‘Manual para parejas torpes’

Esta obra teatral habla de las relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflictos, y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. Hora y media para divertirse, emocionarse y aprender a amar mejor.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: general, ocho euros

Festival Santa Blues de Tenerife

El día grande del festival contará con la actuación de James & Black, un dúo independiente formado en Austin, Texas, que crea un híbrido entre el soul sureño estadounidense y el hip hop clásico. Desde la primera nota puede sentirse esa cosa que no se puede identificar, esa cosa que se sabe que es real, pero que no se puede ver.

Lugar: calle de La Noria y aledaños

Horario: desde las 21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Grupo teatral Talía: ‘Un paseo de cine’

Este grupo nace con el objetivo de disfrutar del teatro y transmitir a su público el amor por este arte. Una obra de teatro cómico con escenas de las películas El exorcista, Casablanca, Forrest Gump y Lo que el viento se llevó.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

Stand up comedy: ‘Yo Soy Lilian’

Es esa persona que todos llevan dentro; esa que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Lilian es la voz y el pensamiento de muchos; ella es la respuesta que a veces no se puede dar por miedo a ser juzgados por la sociedad. Es el álter ego de Manuel Rodríguez, quien aparece en el momento preciso cuando decide irse de su país a comenzar un nuevo camino en tierras europeas, tratando de adaptarse difícilmente a sus costumbres y cultura con un poco de jocosidad, picardía y falta de paciencia. El influencer venezolano Manuel Alejandro Rodríguez encarna este personaje que llevará al público a sentirse identificado con muchas situaciones de vida, sobre todo con aquellos que hacen vida en el extranjero a través de este.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 23.30

Precio: desde 12 euros. Entradas agotadas

Sesión ‘djs’ con Eli Rojas

Desde Ibiza, Eli Rojas (Blue Marlin Ibiza Resident), Luis Grove y Sergio Glez.

Lugar: Cubick Club & Events

Horario: 23.00-6.00

Precio: 10 euros

DOMINGO 1 DE JULIO

Santa Cruz YogaDay 2018

Jornada para descubrir muchas prácticas que integran el camino del yoga, además de conocer la relación directa entre el yoga y el sistema de chakras. Se dispondrá de un espacio infantil para la práctica de juegos. Juegos Master Yoga con participación gratuita previa inscripción.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 9.00-18.00

Precio: entrada libre

‘Ven a Santa Cruz’

Celebración de la apertura de la campaña de rebajas de verano, destacando en la programación la II Feria de Patchwork y Manualidades; la Ludoteca Ven a SC, un espacio de juegos diseñado para toda la familia; el Pink Market; diferentes actividades de animación infantil, y la variada oferta comercial, ocio y restauración de Santa Cruz.

Lugar: zonas de gran afluencia turística

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Aula Heineken de Gastronomía

Cinco jóvenes cocineros se batirán en la Gran Final del Aula Heineken de Gastronomía, elegidos entre más de 30 postulantes de toda Canarias. El premio del concurso consiste en una semana de prácticas junto a chefs de reconocido prestigio en restaurantes y hoteles del archipiélago, y la visita a fábricas y otras industrias alimentarias locales para conocer su metodología de trabajo, historia y singularidades. Esta actividad formativa tiene un valor estimado de alrededor de 6.600 euros.

Lugar: Hotel Escuela de Canarias en Santa Cruz de Tenerife (Hecansa)

Horario: desde las 10.00

Precio: entrada libre (previa inscripción cata de quesos)

Desfile ‘La soireé de la mode’

Dentro del amplio abanico de actividades de La Recova, se podrá disfrutar de un radiante desfile de moda bajo el título La soireé de la mode. La temática será la moda y complementos de primavera/verano. La organización estará a cargo de Marta Quintero. Participarán en su mayoría diseñadores y empresarios canarios como Chapeau, L’atelier, Arquímedes Llorens (diseñador), A’m Deluxe, Farobag y otros. Colaborarán en el evento Gian Piero Ciammariconi (fotógrafo) y Velvet Agency. Patrocina la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África.

Lugar: Mercado Nuestra Señora de África

Horario: 12.00

Precio: acceso libre

Garabatos-K: ‘El libro que nadie escribió’

Misteriosamente uno de los libros de la biblioteca tiene todos sus folios en blanco y sus compañeras enciclopedias le animan a llenar sus páginas organizando un gran evento al que acuden personalidades del mundo de la literatura infantil. Bailes y canciones amenizan el encuentro hasta que aparece un ratoncito de biblioteca huyendo de una temible gata. Los libros le ayudan a burlarla y el ratón en agradecimiento llena las páginas del libro en blanco con fabulosos poemas. Escrita y dirigida por: Elisa González.

Lugar: reloj de flores del parque García Sanabria

Horario: 12.00

Precio: acceso libre

Concierto del Coro de la Universidad Carlos III

La Red de Coros del programa de Tenerife Artes Escénicas del Cabildo insular organiza un concierto del Coro de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por Nuria Fernández Herranz. Durante esta primera temporada, la directora del coro madrileño ha tutelado el Curso de Dirección de Coro de la Red de Coros de Tenerife, junto a Félix Márquez, con quien codirige también de la Asociación Musical Cantemus de Madrid.

Lugar:Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Festejos en este núcleo capitalino en honor de San Pedro Apóstol, que tiene en su agenda la celebración de la misa y posterior procesión.

Lugar: Igueste de San Andrés

Horario: desde las 12.30

Precio: acceso libre

‘Santa Cruz a gusto con Dorada’

Esta iniciativa, que ofrece en directo y en pantalla gigante los partidos de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia (en la plaza de la Candelaria), añade un buen número de conciertos y grupos de música en directo. Este domingo: actuaciones de DJ David Laurentini (14.00), partido España-Rusia (15.00) y Ras Kuko y Open Arms Project (17.00).

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: desde las 14.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Platón’

TEA preestrena este largometraje de Iván López. El filme, que se pasa en versión original en español, es una película que habla de aquello que nunca se atreve a decir la gente de lo que realmente importa y de las consecuencias que ello acarrea. Una historia de amistad y amores platónicos. Arian es un chico muy introvertido que vive con su madre, con la que no se habla y a la que culpa de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas dos años. Su madre, para protegerlo, nunca le habló de ello y Arian, en plena efervescencia adolescente, se siente perdido en busca de respuestas. Sus días transcurren asistiendo a clase en el instituto, encerrado su habitación o compartiendo aventuras con Milena, su mejor amiga. Pero un día Arian descubre en un viejo casete que esconde su madre la voz de su padre. A partir de este momento Arian emprenderá un viaje que lo llevará a conocer quién fue su padre: Esteban, un viejo músico borracho que vive en una solitaria caravana junto al mar.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza: ‘Tiempo de conversación’

Se trata de una representación a cargo de la compañía madrileña Provisional Danza. Un trabajo coreográfico de la Premio Nacional de Danza Carmen Werner, acompañada en la escena por Tatiana Chorot, Laura Cuxart, Cristian López y Alejandro Morata. “Me llamo Carmen Werner, y podría confesarlo todo con una palabra. Pero hago honor a mi historia con todas las mujeres que me sostienen, y una sola palabra sería un coito interrumpido, incluso me atrevería a decir una injusticia, si es que esta palabra tiene hoy día algún valor”, confiesa la artista.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros; cinco alumnado de artes escénicas. Reservas info@elteatrovictoria.com o llamando al 922 290 578

Stand up comedy: ‘Yo Soy Lilian’

Es esa persona que todos llevan dentro; esa que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Lilian es la voz y el pensamiento de muchos; ella es la respuesta que a veces no se puede dar por miedo a ser juzgados por la sociedad. Es el álter ego de Manuel Rodríguez, quien aparece en el momento preciso cuando decide irse de su país a comenzar un nuevo camino en tierras europeas, tratando de adaptarse difícilmente a sus costumbres y cultura con un poco de jocosidad, picardía y falta de paciencia. El influencer venezolano Manuel Alejandro Rodríguez encarna este personaje que llevará al público a sentirse identificado con muchas situaciones de vida, sobre todo con aquellos que hacen vida en el extranjero a través de este.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 23.30

Precio: desde 12 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Taki’

Exposición del artista Gianfranco Foschino (Santiago, 1983), que se ha transformado en uno de los más destacados exponentes del vídeo arte chileno, con participaciones en el Pabellón Latinoamericano de la 54ª Bienal de Venecia, 9ª Bienal de Santa Fe, Nuevo México, artista invitado de Monolith Controversies, pabellón de Chile de la 14ª Exhibición Internacional de Arquitectura galardonado con el León de Plata y actualmente seleccionado para participar de la 13ª Bienal de Cuenca (2016). Sus obras están presentes en las colecciones de Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY; Borusan Contemporary, Istanbul, Turquía; Fundación Sorigue, Lleida, España; National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia; Orange County Museum of Art, CA, USA.

Lugar: galería de arte Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Cada día me parezco más a mi padre’

La pintura es un subterfugio para cuestionar la realidad, capaz de dotarla de razones poéticas y críticas. Ocultamos pintura con pintura para mostrar pintura, como si fuera un proceso infinito y de continua autorreferencia. Estamos ante dos artistas maduros, Juana Fortuny y Jorge Ortega, capaces de asumir posiciones en el arte que en la juventud resultan extrañas. Podrá ser visitada hasta el 31 de julio.

Lugar: galería de arte Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Eclipse’

Es un viaje hacía la luz y la ternura. Se sabe que los afectos y el cariño pueden acabar hiriendo profundamente, cuanto más intensos y verdaderos sean, porque al dar amor también se crean monstruos. Se puede ser uno mismo el monstruo, como una reacción al amor recibido. Aun así, se cree que hay que exponerse y no temer a las heridas, no tenerle miedo al monstruo. Una muestra de Carlos Rivero.

Lugar: galería de arte Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La imposibilidad de la ascensión’

Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprendentes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la democracia o al rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar una actitud crítica o de reflexión en el espectador. Podrá visitarse hasta el 24 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La casa contenida’

Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretrato con forma de instalación y performance para ahondar en la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e inestabilidad. Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 25 de agosto. El trabajo de Esther Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la búsqueda del lugar mediante la indagación en el uso de los distintos lenguajes: la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y de aprehensión del mundo. Su obra revela un interés por los espacios intermedios, los no-lugares, la utopía, y los especiales, las heterotopías, como otros mundos posibles.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-sábado, 12.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA inauguró este jueves la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, de 10.00 a 20.00

Precio: entrada libre

‘Distancias próximas’

Desde siempre, Noemi Sjöberg ha estado viajando, y no solo con intereses turísticos, sino también por motivos residenciales. Ha vivido entre Suecia, España y Francia. Nació en Madrid, creció en París y Estocolmo y, actualmente, reside en Barcelona. Este va y viene ha hecho que la artista se sienta como si no perteneciese a un solo lugar, desarraigada en constante movimiento. Es el estado de “entre dos” en que se encuentra cuando interrumpe su cotidianeidad y se sumerge en el nuevo entorno. Una, identificación rítmica con la propia cotidianidad, y la otra, la del entorno extraño. Surge entonces un pulso entre el detalle y el todo. Entre lo visible y lo invisible. De cómo la visión de uno supone la invisibilidad total o parcial del otro. Distancias próximas apunta a una serie de aparentes contradicciones. De cómo, desde la lejanía, desde ese otro lugar, se ve mejor las formas, y cómo, en cambio, desde la cercanía, desde el propio lugar, las formas se descomponen. La muestra incluye tres vídeos y una fotografía. Podrá ser visitada hasta el 31 de julio.

Lugar: Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-sábado, 10.00-13.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Los mundiales de fútbol en sus camisetas’

Con motivo del Mundial de Fútbol de Rusia, Ámbito Cultural acoge la exposición Los mundiales de fútbol en sus camisetas. Se trata de una selección de camisetas de fútbol de distintos países, tanto recientes como históricas, que han formado parte de la vasta historia de los mundiales de fútbol, ocupando un lugar destacado la selección española y algún guiño al CD Tenerife. Esta muestra de 60 camisetas es solo una pequeña parte de la gran colección de 461 camisetas de 58 países diferentes que posee Pedro Francisco Prieto Girón, gran apasionado por el deporte en general y del fútbol en particular. Podrá ser visitada hasta el 30 de junio.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario: 19.30-20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Bandera’

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Canarias presenta en su stand de participación la exposición Bandera, acogiéndola el numeroso público con gran interés. La muestra presenta un discurso histórico desde los principios de la enseña hasta estos tiempos, haciendo hincapié en este año, cuando se conmemora el 175 aniversario del Real Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM la Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor a sus ejércitos. Con tal motivo, el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presentó dicha exposición en las salas temporales del Cuartel de Almeyda desde el día 5 de junio. Podrá ser visitada hasta el 8 de julio.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo y aparcamiento gratuito

‘El ojo’

La muestra, que fue inaugurada el 6 de junio en la sala de exposiciones de arte gráfico en el Centro de Arte La Recova, contempla pintura, dibujo y grabado de la artista Rosy Revelo. Está integrada por 130 obras de diferentes formatos realizadas sobre papel y cartulina, en las que se muestra cómo la figura del ojo y el sentido de la vista han estado presentes a lo largo de su trayectoria artística. Podrá ser visitada hasta el 30 de junio.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Pintura 2018’

La sala anexa al Centro de Arte La Recova acoge desde el jueves 7 de junio la tradicional exposición de alumnos del ámbito de pintura de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En esta ocasión, la muestra, que lleva por título genérico Pintura 2018, se compone de 30 cuadros de diferentes formatos entre los que predominan la pintura acrílica y al óleo sobre lienzo, aunque en ellas se resalta las peculiaridades creativas de cada artista. Los alumnos seleccionados en el curso 2017/2018 por sus trabajos fin de grado que exponen en esta muestra son Federicca Furbelli, Borja González Yanes, Amalia Izquierdo González, Eduardo López Franquis y Meritxell Santana Santana. Se podrá visitar hasta el 30 de junio.

Lugar: sala Anexa Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna’

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos Chevilly, se presenta en la programación la muestra Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna, que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Carlos Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la España de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Affatus’

Nuevo proyecto artístico y de investigación del artista Jesús Hernández Verano, tras haber obtenido la beca-residencia Tarquis- Robayna, del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Se inaugura este viernes, a las 20.00, y podrá ser visitada hasta el 1 de julio.

Lugar: Museo Municipal Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: Entrada gratuita.

‘La tierra tiembla’

Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa’

Una reflexión sobre la historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada Gesta del 25 de julio de 1795. Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la Virgen de la Consolación, de finales del siglo XV; el cañón El Torpe, que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo castillo situado en lo que hoy es la plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, de 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs. La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrá ser visitada hasta el 31 de agosto.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Empresas y personas saludables’

La Universidad Europea de Canarias y Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) auspician la exposición Empresas y personas saludables, en la que un equipo de profesores y estudiantes del grado de Comunicación Publicitaria han diseñado un total de veinte carteles con los que pretenden transmitir mensajes impactantes que ayuden a la sociedad a reflexionar sobre la salud y el cuidado de esta. Se puede visitar hasta el 27 de julio.

Lugar: Sede de MAC

Horario: 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo