Los temas de Whitney Houston llegan al Paraninfo de la ULL con las voces de Ezequiel Barrios y Naturally Gospel

Ezequiel Barrios y la formación Naturally Gospel homenajearán a Whitney Houston en un excitante concierto previsto para el sábado 15 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

Las entradas podrán adquirirse en tomaticket.es y en la taquilla del Paraninfo, por 10 euros. Parte de la recaudación se donará a la lucha contra el cáncer, concretamente a la entidad Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife).

El recital forma parte del espectáculo Reliving, con el que el músico canario, uno de los más destacados protagonistas de la escena góspel de toda España, repasa éxitos de este estilo musical tan característico de la música negra.

En palabras del propio director de la banda, " Reliving mezcla el góspel tradicional de artistas como Richard Smallwood con el góspel más actual, pasando también por artistas tan reconocidos como Steve Wonder y Aretha Franklin, entre otros". Algunos de los temas más conocidos de Houston que se escucharán esa noche son I wanna dance with somebody, And I am telling you y I have nothing, entre otros.

Creado en el año 2017 por Ezequiel Barrios, Naturally Gospel es una formación de diez componentes de la isla de Tenerife. Se crea con la intención de disfrutar de la música góspel en todas sus variantes, pudiendo llevar al escenario de diferentes auditorios, teatros... una música fresca, nueva, pero con grandes raíces en este género y estilo musical como es el góspel.

Ezequiel Barrios lleva 15 años dirigiendo coros y música góspel, y se ha formado en diferentes ciudades y países, como Londres, Nueva York, España, Noruega, entre otros.