Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 18 DE MAYO

Día Internacional de los Museos en TEA

TEA celebra el Día Internacional de los Museos, que este año se presenta con el lema Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos. Para conmemorar este día, TEA ha programado una serie de actividades que tendrán como escenario las instalaciones de ese centro de arte contemporáneo. Además de ofertar visitas guiadas, talleres y la posibilidad de formar parte de una instalación colectiva, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las acciones programadas. Entre la agenda destaca, desde este viernes y hasta el domingo, las jornadas de puertas abiertas, de 10.00 a 20.00. Entrada libre a todas las exposiciones y actividades (excepto la entrada para ver El pintor de calaveras, película que forma parte de programación estable de cine).

Lugar: TEA

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos’

Jornada de puertas abiertas en todos los museos del Cabildo. Todas las actividades son gratuitas, incluyendo la exposición temporal Athanatos. Muerte e inmortalidad en poblaciones del pasado. El objetivo del Día Internacional de los Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que “los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. Se celebra cada año el 18 de mayo o alrededor de esta fecha, y los eventos y actividades organizados para la celebración pueden durar un día, un fin de semana o toda una semana.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: martes-sábado, 9.00-20.00; domingos y lunes, 10.00-17.00

Precio: entrada libre

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo, o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: horario de restauración

Precio: entre los 2,50 y los nueve euros

V Festival Encuentracuentos, sesiones para Primaria

Deja que te cuente, con Marianexy Yanes y Levi Aliaga. Selección de cuentos con títeres y música en vivo que, tomando la poética del cuento, humaniza la naturaleza como elemento que vive entre nosotros, a la vez que el niño, partiendo de sus necesidades y relaciones con los demás, se ve reflejado en el cuento y disfruta de una experiencia estética y artística a través de un aprendizaje significativo y emocionante. ¡Cuento disparate!, con Antonio Conejo: sesión de cuentos donde predominan las historias absurdas y disparatadas, aunque en el fondo hablen de la paz, convivencia y de cómo superar las dificultades.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 10.00-13.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Campeonato de Baloncesto de Canarias, preinfantil femenino

Primera jornada de este campeonato preinfantil femenino de baloncesto, con los enfrentamientos GC Claret-C23 Culture Santa Cruz; Groba Lanzarote-Canterbury; Juventud Laguna-Gran Canaria, y Ariagona Lanzarote-CB Tenerife Central.

Lugar: pabellón Paco Álvarez

Horario: 13.00-19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

V Festival Encuentracuentos, charla-coloquio ‘Sabia locura’

Charla-coloquio sobre narración oral bajo el título de Sabia Locura, con Néstor Bolaños y Diego G. Reinfeld. Apoyándose en las palabras de Mulá Nasrudín y su sabiduría eminentemente tonta, se abren camino a través del cuento hacia tres formas de ver el mundo, tres formas de entender la vida. Se busca reflexionar de forma conjunta sobre la sabia locura, y los personajes que han aparecido dentro de la tradición oral que cumplen ese arquetipo de sabios locos. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la verdad?

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Presentación de la segunda fase de ‘Expografía’, de Amalia Fernández

Presentación pública de la segunda fase de Expografía, de Amalia Fernández, en colaboración con Anto Rodríguez (un proyecto acogido por LEAL, LAV y TEA). El proyecto Expografía es una investigación sobre lo esencial del hecho expositivo: la relación entre quién ve, lo visto y la visión. Esta es la segunda fase del proceso de creación (incluye este acto abierto a la participación pública). Se estrenará definitivamente en enero de 2019 como coproducción de Teatros del Canal de Madrid, en colaboración con el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Las personas interesadas en participar en esta presentación deben comprometerse a permanecer seis horas y media con los artistas. Desconectar y entregar los teléfonos móviles y relojes hasta el final de la presentación. Venir vestidos con un pantalón de color liso y una camiseta o camisa a rayas. Hay que estar a las 16.00 en el mostrador de información y taquilla de TEA. Para cualquier pregunta o información escribir a info@leal-lav.com.

Lugar: TEA

Horario: 16.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Taller: ‘Barriguitas cuenteras’

La Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra acoge la actividad Barriguitas, un taller de estimulación prenatal a través del cuento a cargo de la narradora oral Mon Peraza. Está destinado a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, con o sin pareja, que se plantea como una actividad de acercamiento a los libros desde conceptos como la ternura y la igualdad de género en la pareja. El proyecto, pionero en Canarias, se desarrollará en un ciclo de tres sesiones, el 18 de mayo, 1 de junio y 15 de junio, todas a las 17.00. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que es preciso inscribirse en la propia biblioteca de Ofra o llamando al teléfono 922 649 710.

Lugar: Biblioteca Federico García Lorca de Ofra

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita

‘¿Quién dijo miedo?’, con Beatriz Montero

Cuentos para perder el miedo a la oscuridad, a los monstruos, a las brujas y a otros bichos horrorosos. Para niños y niñas a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Garabatos-K: ‘Rayamugre: títeres para el reciclaje’

Espectáculo de títeres que difunde información sobre la forma correcta de reciclar y la importancia de esta actividad para la conservación del medio ambiente. En la historia conocemos a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin empleo y decide conquistar el mundo. Así crea una gran bola de basura para plagar la tierra de enfermedades. Mientras tanto, Brick emprende un viaje en busca de su destino y se encuentra con los contenedores de basura, quienes al compás de un rock and roll enseñan la forma adecuada de reciclar. Los personajes involucran al público en la trama a través de originales juegos que ponen en práctica lo aprendido: “Separar, reducir y reciclar por un planeta más limpio”. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Lectura de poemas: ‘Ecos de un sentir’

Dentro del Mes de la cultura argentina, la escritora argentina Carmela Viñas, radicada en Lanzarote y con una extensa carrera literaria que la ha llevado a ser publicada en diversas revistas, presentará su libro Ecos de un sentir. Dicho evento permitirá disfrutar de sus poesías en un ambiente relajado y amigable.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Espectáculo: ‘El bosque de Grimm’

Los creadores de La Maquiné, Joaquín Casanova y Elisa Ramos, presentan este espectáculo inspirado en la atmósfera de los cuentos de hadas a través de la pieza musical Ma mère l’Oye, del conocido compositor Maurice Ravel. El espectáculo, sin texto, es contado a través de la partitura musical y escenificado con teatro gestual, títeres y proyecciones, una vuelta a la inocencia en una revisión contemporánea de los cuentos de hadas recopilados por Charles Perrault y los hermanos Grimm. La adaptación musical de la pieza ha sido realizada por el compositor José López-Montes, que también interpreta la pieza en directo consiguiendo que la música sea la palabra del espectáculo.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.30

Precio: ocho euros

Cine: ‘El agua del fin del mundo’

Dentro del Mes de la cultura argentina, se proyectará la película El agua del fin del mundo. Laura y Adriana son hermanas y viven juntas. Laura trabaja en la cocina de una pizzería y mantiene a su hermana. Reciben una noticia por la cual deciden hacer un viaje. A Laura le toca conseguir el dinero para hacerlo. No las guía el deseo de viajar sino de escapar, de una manera poética, de un presente al que Laura deberá volver. En esa búsqueda conocerá a Martín, un músico que toca el acordeón. Sus encuentros sexuales seducen a Laura. Cuando Martín conoce a Adriana, también se siente atraído por ella. Las hermanas se enfrentan. ¿Podrá Laura, a pesar de todo, seguir intentando conseguir el dinero para cumplir el deseo de su hermana? Una historia profundamente humana, donde el amor y el odio, la comprensión y el enojo se funden sin pausa en este intenso vínculo fraternal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: entrada libre

Proyecciones medioambientales: ‘Straws’

Straws, dirigido por Linda Booker, de 32 minutos, en VOSE. Millones de pajitas de plástico desechable acaban en las calles y vertederos y, finalmente, van a parar al mar. Hace poco, un vídeo viral de una tortuga con una pajita de plástico enganchada a la nariz ha generado campañas a escala global contra este material plástico.

Lugar: El Corte Inglés

Horario: 19.00

Precio: entrada libre

Cine documental: ‘El pintor de calaveras’

TEA proyecta este viaje documental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. No recomendada a menores de 12 años. Tras una grave enfermedad, el pintor y cineasta Pepe Dámaso (Agaete, Gran Canaria, 1933) decide donar a sus paisanos la obra que ha guardado consigo durante 70 años. Cráneos y esqueletos son el motivo principal de su universo plástico, no para abrazar un sentimiento sombrío del mundo, sino para celebrar la fragilidad de lo finito. Antes de desprenderse de sus cuadros, Dámaso regresa a los paisajes y argumentos de su infancia: la cultura neolítica canaria, la pintura renacentista de Flandes, los cantos populares, el sincretismo de las fiestas religiosas... elementos identitarios sobre los que ha labrado una original alegoría de la vida insular.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto: ‘De España a Rusia’

Renovando su presencia en esta temporada, Daniel Raiskin propone un trayecto musical de España a Rusia, que comenzará con La procesión del Rocío, de Joaquín Turina, un breve poema sinfónico estrenado en 1913 y compuesto en París, con una estructura de dos movimientos que sirve para proyectar imágenes e impresiones de la Semana Santa de su ciudad natal, Sevilla. De Rusia llegan dos de las mayores figuras de su producción del siglo pasado, comenzando por Sergei Prokofief y su Concierto para violín nº 2, estrenado en 1935 en Madrid y para el que se contará con la joven solista neerlandesa Simone Lamsma. El programa concluye con Dmitri Shostakovich y su Sinfonía nº 5, obra con la que el músico intentó congraciarse, a través de un lenguaje menos rupturista, con los responsables culturales soviéticos, apostillando que se trataba de “la respuesta de un compositor a unas justas críticas”.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Encuentro con Daniel Olivera

Posibilidad de conocer a Daniel Olivera, autor de Seré breve. El humor es la piedra angular de Seré breve. Y encarna de distintas maneras a lo largo de las cien piezas que componen esta colección: desde su expresión más ligera y espontánea hasta la crítica soterrada, desde la voluntad de fraternidad hasta el desenmascaramiento de nuestras paradojas y desconciertos. Daniel Olivera radiografía con trazo rápido y concentrado las luces y las sombras de toda la experiencia vital buscando la complicidad permanente con el lector a través de la risa.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

V Festival Encuentracuentos: ‘Cuentos de sabia locura’ para adultos

Sesión para adultos. Fieles al origen e intención de Encuentracuentos, cada edición este festival toma como referencia la temática elegida para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral (cada 20 de marzo). Este año el tema escogido ha sido Wise fools, en este caso sabia locura. La locura tiene un semblante siempre cambiante, siendo capaz de disfrazarse de cordura o de cualquier otra cosa que le venga en gana. Locura y sabiduría se dan la mano en este espectáculo de cuentos narrados a tres voces, que sería insensato perdérselo. Con las narraciones de Isabel Bolívar, Fabio González y Diego G. Reinfeld.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Encuentro: ‘Alternativas 360’

Encuentro con insignes especialistas en cuestiones que ocupan y preocupan, tales como el feminismo, redes, política, periodismo, economía, ciudadanía... Entre charla y charla música de lujo con Best Niagara.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 20.30

Precio: cuatro euros

XVI Festival de Teatro Encuentros: ‘Noche de cabaret’

Aroa Jilton e invitados presentan Noche de cabaret. Comienza a ser una fantástica tradición la de dedicar la noche de obertura del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros al cabaret de la mano de la mejor maestra de ceremonias, Aroa Jilton. La propuesta, como no puede ser de otra manera para el Festival Encuentros, pretende hacer coincidir en una misma noche a diversos artistas cabareteros de Canarias. Una noche llena de pasión, placer y transgresión.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco

Teatro: ‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’

Candilejas Producciones presenta este montaje teatral en la versión inédita de Óscar Bacallado. Pocos hay que no conozcan El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia con más de 100 años e innumerables adaptaciones.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Música: ‘Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero’

XXV edición de este festival, que contará con las actuaciones del ballet de Patricia Monroy, Mencey Romántico y grupo Tigaray, acompañado con las voces de María José Martín y Mayelín Naranjo.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘El Convento Cabaret’

El convento reabre sus puertas para ofrecer cada noche un espectáculo totalmente diferente. ¿Podría definirse El Convento Cabaret como una posible secuela? No en este caso, pues este nuevo espectáculo no continúa la historia. Rescata a los personajes para poder dar vida a un universo ya creado y aceptado por el público, y seguir disfrutando de sus números tan peculiares que ofrecen. En esta nueva oferta, a diferencia de la anterior propuesta, no siempre estarán los diez personajes, sino tan solo cuatro o cinco. Por ese motivo cada vez que se vea El Convento Cabaret en cartel jamás será el mismo espectáculo. De ahí, que cada noche sea diferente.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: seis euros

Jam session: Three

Café Teatro Rayuela acoge de nuevo al grupo de jazz Three. El trío, compuesto por Eliseo Lloreda (guitarra), Felipe Felu Morales (bajo) y José Miguel Méndez Churchi (batería), nace como uno de los grupos canarios pioneros de jazz. A ritmo de jazz tradicional, hard bop, bebop, cool, etc, su lenguaje elaborado y a la vez fresco e intenso involucra al oyente desde el primer momento.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Sesión con dj Kali

Dj Kali tiene como meta transmitir pasiones musicales que vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus gustos y cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar y vibrar al público. Hace de la música un viaje estimulante e intenso a través de los diferentes sonidos y ritmos bailables mundiales: afrobeat, balcánico, etno-tecno, brasileños, africanos, tropicales y muchos más.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 23.00

Precio: tres euros; gratis para socios

SÁBADO 19 DE MAYO

Campeonato de Baloncesto de Canarias, preinfantil femenino

Segunda jornada (9.00 y 11.00): C23 Cultura Santa Cruz-Groba Lanzarote y Juventud Laguna-CB Tenerife Central, y tercera jornada (16.00, 18.00 y 20.00): Canterbury-C23 Culture Santa Cruz; Ariagona Lanzarote-Juventud Laguna y CB Tenerife Central-Gran Canaria (pabellón Paco Álvarez). Segunda jornada (9.00 y 11.00): GC Claret-Canterbury y Gran Canaria-Ariagona Lanzarote, y tercera jornada (16:00 horas): Groba Lanzarote-GC Claret (pabellón de La Salud).

Lugar: Pabellón Paco Álvarez y La Salud

Horario: 9.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Quedada fotográfica II. ‘#Naturajazz 2018’ en Teno

Una actividad donde se pondrá en práctica los conocimientos y además se podrá aprender nuevas técnicas, compartir un buen rato con otros profesionales y disfrutar de entornos únicos como los del parque rural de Teno. La actividad estará coordinada por los fotógrafos de naturaleza y viajes Óliver Yanes y Juan José Ramos Melo. Plazas limitadas: 25.

Lugar: plaza de los Remedios de Buenavista del Norte

Horario: 9.00

Precio: actividad gratuita

XVI Concurso de Pintura Rápida El Corte Inglés

Se celebrará durante la mañana en la plaza Miguel Velázquez, anexa al centro comercial El Corte Inglés, ubicado en la avenida Tres de Mayo. El tema escogido en esta nueva edición es Fiestas populares canarias.

Lugar: plaza Miguel Velázquez

Horario: 9.00-14.00

Precio: entrada libre

Campeonato de España Infantil y Cadete de Salvamento y Socorrismo

#SOSTenerife18. Veinticuatro clubes procedentes de nueve comunidades autónomas estarán presentes en una cita en la que están inscritos 96 deportistas en la categoría cadete y 84 en la infantil, lo que da idea de lo que significa realmente el salvamento y socorrismo, considerado el pariente pobre de los deportes acuáticos.

Lugar: piscina Acidalio Lorenzo

Horario: 10.00-13.00 y 16.00-18.00

Precio: entrada libre

Día Internacional de los Museos en TEA

TEA celebra el Día Internacional de los Museos, que este año se presenta con el lema Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos. Para conmemorar este día, TEA ha programado una serie de actividades que tendrán como escenario las instalaciones de este centro de arte contemporáneo. Además de ofertar visitas guiadas, talleres y la posibilidad de formar parte de una instalación colectiva, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las acciones programadas. En la agenda destacan las jornadas de puertas abiertas, de 10.00 a 20.00. Entrada libre a todas las exposiciones y actividades (excepto la entrada para ver El pintor de calaveras, película que forma parte de programación estable de cine).

Lugar: TEA

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

II Maratón de Cuentos a beneficio del Sorteo de Oro de Cruz Roja

Con esta actividad se quiere que el museo actúe como espacio dinamizador y generador de conciencia crítica, poniendo en contacto al público con la realidad social del entorno más próximo y colaborando para mejorar las condiciones de un colectivo concreto: la infancia y la juventud en riesgo de exclusión social.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 11.00

Precio: cinco euros (incluye donativo y boleto del Sorteo de Oro)

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo, o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: horario restauración gastronómica

Precio: entre 2,50 y nueve euros

Cine: ‘Futbolín (Metegol)’

Dentro del Mes de la cultura argentina, se proyectará la película Futbolín. Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de El Crack. Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión. Se trata de la primera película de animación argentina en 3D. El guión y la dirección son de Juan José Campanella.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 12.00

Precio: entrada libre

Rugby Playa Santa Cruz de Tenerife 2018

Esta organizado el Club Rugby Universidad de la Laguna y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife .

Lugar: playa de Las Teresitas

Horario: 12.00-15.00

Precio: entrada libre

II Encuentro Vecinal ‘La Molienda’

Segunda edición del encuentro vecinal La Molienda, que tendrá lugar este sábado, para toda la familia con exposiciones de varias asociaciones del Distrito Suroeste, actividades de animación, exhibiciones deportivas, masterclass de baile latino y fitness, representación teatral, actuaciones de grupos musicales y, como broche final, un concierto del grupo Son 21.

Lugar: campo de fútbol de Barranco Grande

Horario: 15.00-22.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

X Mitin de Atletismo Santa Cruz de Tenerife

Es el tercer evento del X Mitin de Atletismo Santa Cruz de Tenerife, con organización del Club de Corredores de Tenerife Santa Cruz y el apoyo del Ayuntamiento capitalino y el Cabildo insular. La prueba forma parte del Circuito 2018 en el que se desarrollan tres eventos, el primero de los cuales se realizó en enero con pruebas de invierno, el anterior en abril, mientras que la última jornada será este sábado. Durante todas estas pruebas, la organización ha querido rendir homenaje a todas las mujeres que han formado parte de su plantilla desde la creación del club, allá por 1987.

Lugar: Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tíncer)

Horario: 16.30-20.30

Precio: entrada libre

‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar, divertido y mágico que no se olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: ‘Colorín, Colorado y los pícaros burlados’

En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado presentan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insaciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder comer una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid para hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de haber conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros de la ciudad? Versionada y dirigida por Elisa González.

Lugar: centro comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Teatro: ‘El bosque de Grimm’

Los creadores de La Maquiné, Joaquín Casanova y Elisa Ramos, presentan este espectáculo inspirado en la atmósfera de los cuentos de hadas a través de la pieza musical Ma mère l´Oye, del conocido compositor Maurice Ravel. El espectáculo, sin texto, es contado a través de la partitura musical y escenificada con teatro gestual, títeres y proyecciones, una vuelta a la inocencia en una revisión contemporánea de los cuentos de hadas recopilados por Charles Perrault y los hermanos Grimm. La adaptación musical de la pieza ha sido realizada por el compositor José López-Montes, quien también interpreta la pieza en directo consiguiendo que la música sea la palabra del espectáculo. El repertorio musical se completa con pequeños fragmentos de otras obras pianísticas de Ravel. Sinopsis: El bosque de Grimm es una versión contemporánea inspirada en los cuentos clásicos, como Caperucita roja, Pulgarcito o Blancanieves.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 18.30

Precio: ocho euros

Desfile benéfico de Ámate

La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife vuelve a celebrar su tradicional desfile benéfico de moda en el Centro Internacional de Ferias y Congresos. Las modelos que participan en el desfile son 50 mujeres que representan al colectivo de afectadas por esta enfermedad. El objetivo es reforzar la autoestima de las mujeres que desfilan; en muchos casos, por primera vez y en una etapa en la que están recibiendo tratamiento médico. De esta forma, las modelos envían un mensaje de esperanza a otras personas que sufren esta patología.

Lugar: Centro Internacional de Ferias y Congresos

Horario: 18.30

Precio: cinco euros

Cine documental: ‘El pintor de calaveras’

TEA proyecta este viaje documental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. No recomendada a menores de 12 años. Tras una grave enfermedad, el pintor y cineasta Pepe Dámaso (Agaete, Gran Canaria, 1933) decide donar a sus paisanos la obra que ha guardado consigo durante 70 años. Cráneos y esqueletos son el motivo principal de su universo plástico, no para abrazar un sentimiento sombrío del mundo, sino para celebrar la fragilidad de lo finito. Antes de desprenderse de sus cuadros, Dámaso regresa a los paisajes y argumentos de su infancia: la cultura neolítica canaria, la pintura renacentista de Flandes, los cantos populares, el sincretismo de las fiestas religiosas... elementos identitarios sobre los que ha labrado una original alegoría de la vida insular.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

XVI Festival de Teatro Encuentros: ‘My low cost revolution’ (Cataluña)

Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros. Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. My low cost revolution, de la compañía catalana de teatro AKA FAC, no es una apología al conformismo, ni un ataque a lo radical, es un intento de descansar de tanta podredumbre, un homenaje al no estar siempre a tope. Una investigación sobre cómo podría ser la revolución y qué abismos hay entre la teoría de calle y la práctica de accionar. Hay gente que lucha y otra que protesta. Lo natural, sin generar un artificio.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; estudiantes de artes escénicas, cinco

Teatro: ‘El secreto del Padre Cito’

Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Padre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el confesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Binter NightRun 2018

La calle Bravo Murillo y las plazas de la Concepción y de Europa serán el epicentro de la cita. Allí estarán instaladas la salida y llegada de los corredores, así como los servicios de guardarropa, hospitalito, fisioterapia, escenario y food trucks. Además, la implicación de Metasport, Asociación Músico y Sociocultural Bloko del Valle, las batucadas Dautaka y Río Orinoco, así como de los grupos Almas de Goma, Ansiolíticos Rock y The Chambers, harán posible que los atletas vivan un ambiente único a su paso por reconocidos rincones de Santa Cruz. La plaza de España, el puente General Serrador, el Mercado Nuestra Señora de África o la plaza del Chicharro, entre otros muchos, serán testigos de la espectacular atmósfera que se creará, gracias al espectáculo de luz y sonido para hacer de la Binter NightRun una carrera única.

Lugar: salida y meta en Bravo Murillo (recorrido urbano)

Horario: 21.00

Monólogo: ‘Busco trabajo’

Vuelve el cómico grancanario Jorge Bolaños al escenario del Regia Comedy. El monologuista y loquísimo imitador de famosos está triunfando con esta historia contada con su particular manera.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: cinco euros

Espectáculo ‘Pieles. Canto al trabajo’

Se proclama como un reconocimiento a los ancestros de las islas que se dejaron la piel en las labores del campo y del hogar. Para ello, se apoya en los diversos cantos de trabajo que existen en Canarias y en otras expresiones populares del archipiélago y del resto del mundo relacionadas con los quehaceres cotidianos, en las que el ritmo y el sonido cobran protagonismo. Canto al trabajo es un homenaje a la tierra, al valor que tiene el contacto con ella, con la naturaleza, con lo orgánico, con la vida. Contará con invitados como Domingo El Colorao, Carlos Oramas, Angélica Pérez y Sulay Curbelo.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 21.30

Precio: acceso libre

IX Jornadas Dale una Patada al Racismo

Concierto perteneciente al programa de actos de las jornadas contra el racismo del Frente Blanquiazul, grupo de animación del CD Tenerife. Con la finalidad de darle una fuerte patada al racismo a través de la música, la formación y el fútbol. Apertura de puertas 22.00. No permitida la entrada de menores de 18 años.

Lugar: Sala O-Club

Horario: 22.30

Precio: 10 euros

DOMINGO 20 DE MAYO

Campeonato de Baloncesto de Canarias, preinfantil femenino

Cuarta jornada (9.00): 5º y 6º puestos; (11.00): 3º y 4º puestos; (13.00): 1º y 2º puestos, y (20.00): ceremonia de clausura.

Lugar: pabellón Paco Álvarez

Horario: 9.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Campeonato de España Infantil y Cadete de Salvamento y Socorrismo

#SOSTenerife18. Veinticuatro clubes procedentes de nueve comunidades autónomas estarán presentes en una cita en la que están inscritos 96 deportistas en la categoría cadete y 84 en la infantil, lo que da idea de lo que significa realmente el salvamento y socorrismo.

Lugar: piscina Acidalio Lorenzo

Horario: 10.00-13.00 y 16.00-18.00

Precio: entrada libre

Día Internacional de los Museos en TEA

TEA celebra el Día Internacional de los Museos, que este año se presenta con el lema Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos. Además de ofertar visitas guiadas, talleres y la posibilidad de formar parte de una instalación colectiva, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las acciones programadas. En la agenda destacan las jornadas de puertas abiertas, de 10.00 a 20.00. Entrada libre a todas las exposiciones y actividades (excepto la entrada para ver El pintor de calaveras, de programación estable de cine).

Lugar: TEA

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Destapa Méndez Núñez’

Once establecimientos de restauración participarán hasta el 20 de mayo en la primera ruta gastronómica Destapa Méndez Núñez, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración de la Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto de dinamización económica y promoción de los bares, cafeterías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal, con el fin de promocionar la oferta gastronómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo, o montadito que represente la cocina de los establecimientos de la zona. Establecimientos participantes: Cafetería Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, Noi, Gom y Cocina Urbana.

Lugar: zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal

Horario: horario de restauración

Precio: entre los 2,50 y nueve euros

Concurso Infantil de Trajes Tradicionales

Dentro de la programación de la agenda de actos y actividades de las Fiestas de Mayo, se celebra el tradicional Concurso Infantil de Trajes Típicos de Canarias, que contará durante la deliberación del jurado con la actuación de la agrupación Nueva Esencia.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 18.00

Cine documental: ‘El pintor de calaveras’

TEA proyecta este viaje documental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. No recomendada a menores de 12 años. Tras una grave enfermedad, el pintor y cineasta Pepe Dámaso (Agaete, Gran Canaria, 1933) decide donar a sus paisanos la obra que ha guardado consigo durante 70 años. Cráneos y esqueletos son el motivo principal de su universo plástico, no para abrazar un sentimiento sombrío del mundo, sino para celebrar la fragilidad de lo finito. Antes de desprenderse de sus cuadros, Dámaso regresa a los paisajes y argumentos de su infancia: la cultura neolítica canaria, la pintura renacentista de Flandes, los cantos populares, el sincretismo de las fiestas religiosas... elementos identitarios sobre los que ha labrado una original alegoría de la vida insular.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro; Amigos de TEA, tres

XVI Festival de Teatro Encuentros: ‘My low cost revolution’ (Cataluña)

XVI Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros. Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. My low cost revolution, de la compañía catalana de teatro AKA FAC, no es una apología al conformismo, ni un ataque a lo radical, es un intento de descansar de tanta podredumbre, un homenaje al no estar siempre a tope. Una investigación sobre cómo podría ser la revolución y qué abismos hay entre la teoría de calle y la práctica de accionar.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; estudiantes de artes escénicas, cinco

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Los guardianes de la arquitectura’

“En mi larga trayectoria como pintora y dibujante, he abordado diversos temas (figuras, paisajes, geometrías…), pero la arquitectura, las luces y sombras han sido una constante en mi creación personal. De mi tendencia a buscar lo bello en estos tres elementos, surge de nuevo la tentación de disfrutar de ellos en esta nueva exposición. Regreso de alguna forma a los orígenes de mis primeras obras, en las que utilizaba como única técnica: el dibujo a lápiz”, asegura Lola del Castillo. Podrá visitarse hasta el 31 de mayo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, 10.00-16.00 y 17.00-21.00; sábados, 11.00-14.00 y 17.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘La tierra tiembla’

Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.

Lugar: TEA



Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Fauna secreta’

Exposición de la obra de Fran Torrents. Podrá ser visitada hasta el 1 de junio.

Lugar: La Casa Articulada

Horario: martes-miércoles, 17.30-20.30; jueves, 17.30-20.30, y viernes, 18.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Evolución’

Exposición antológica de Emiliano malÉ que fue inaugurada el pasado miércoles. La muestra la integran aproximadamente 70 cuadros en los que queda reflejado el recorrido artístico de malÉ, desde su primera creación hasta su última pintura realizada el pasado mes de abril. Para sus trabajos utiliza generalmente técnicas mixtas en soportes de tela y madera. El estilo del artista se puede definir como “ecléctico” y entre sus obras se encuentran pinturas impresionistas, simbólicas, realistas y una última etapa de pop expresivo de índole geométrico, al cual ha llegado después de 24 años de trabajo. Sus creaciones pueden ser definidas como valientes, fuertes, impulsivas, místicas y en ocasiones sutiles y sensuales. La muestra se podrá visitar hasta el 10 de junio.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-viernes, 8.30-13.30; sábados y domingos, cerrado

Precio: entrada libre

‘1888-Máuser-2018’

Recorrido por la historia y las historias de esta arma del Ejército español. En 1888 se creó la Comisión Mixta de Armas Portátiles con el objeto de definir el futuro fusil del Ejército Español. Hoy, 130 años después, el Museo Histórico Militar de Canarias quiere rendir tributo a esa comisión que fue determinante para la adquisición por parte del Ejército del fusil Máuser. Arma revolucionaria en la época, demostró su valía y superioridad en la Guerra de Cuba contra las Fuerzas Norteamericanas armadas con fusiles Kragg-Jorgensen. El primer modelo de Máuser, aprobado para España, lo fue por disposición de 2 de diciembre de 1892.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar. Fuerte Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00, y sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

Exposición del pintor argentino Florencio Molina Campos

Desde el pasado lunes cuelga en el Círculo de Bellas Artes la exposición del pintor argentino Florencio Molina Campos dentro del Mes de la cultura argentina . En sus obras se plantearon diversas controversias con otros artistas de la época. Una de ellas era por los horizontes, que él pintaba muy bajos, casi en una sexta parte de la altura de la pintura. Sostenía, y basta para darle la razón con mirar los paisajes tan ricos que tienen nuestras pampas, que los horizontes eran bajos, muy bajos. Definitivamente, Molina Campos era un agudo observador y tenía una memoria fotográfica única. Al respecto, cabe mencionar que debido a los ligeros, pero agudos detalles de sus obras, estas han sido aceptadas como referente histórico para quienes deben emprendar un caballo, y los jurados de tales disciplinas admiten el uso de tal o cual pilcha cuando quien la utiliza se remite a alguna de sus pinturas. Hasta el 31 de mayo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-16.00 y 17.00-21.00; sábados, 11.00-14.00 y 17.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Briser le silence’ (‘Romper el silencio’)

Briser le silence ( Romper el silencio ) es el título de la exposición de fotografías y collages de la artista May San Alberto que se inauguró el viernes, 4 de mayo. Se podrá visitar en la sala anexa del Centro de Arte La Recova hasta el próximo 31 de mayo. En palabras de May San Alberto este proyecto expositivo “es un paseo en cuatro actos que acompaña a las mujeres en la búsqueda de la libertad. Se inicia con el cuestionamiento de la superioridad del hombre y de las tradiciones, hasta romper con el sistema establecido y exigir sus derechos”.

Lugar: sala Anexa La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00- 13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘Programas antiguos de las Fiestas de Mayo: 1951-1985. II exposición’

Dentro del proyecto de difusión de los Fondos Antiguos Canarios de la Biblioteca Municipal Central (TEA), se han catalogado y preparado los programas de las Fiestas de Mayo más antiguos que constan en la Biblioteca, para exponer en su vitrina fundacional, en la sala general de la Biblioteca. Son un total de 26 programas, con diferentes formatos, predominando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 1951 a 1985 y que destacan no solo por su antigüedad, sino por los autores de las portadas de ellos, artistas de reconocido prestigio que también fueron los creadores de los carteles correspondientes. Entre estos artistas cabe señalar a los pintores Francisco Bonnín Guerín (1874-1963) y Carlos Chevilly (1918-1978), cuyas biografías e imágenes figuran también en esta muestra y que realizaron dos de las portadas de los programas de los años 50.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘La novia, el novio y el mejor amigo’

Con la obra de Ofir Dor, se activan ideas sobre la pintura, la mirada, la historia del arte, el simbolismo, las relaciones, el poder, e incluso, en segundos rebotes, sobre las formas en que se piensan las mismas ideas. Una obra provocativa que puede sacar al espectador de su zona de confort. El color y el gesto son los elementos formales principales en las pinturas de Ofir Dor. De impasto espeso, las pinceladas amplias y sueltas abarcan la totalidad del cuadro. Centradas en la figura humana, el artista emplea gestos pictóricos intuitivos y de forma libre. La gama de colores tiende a ser variada y expresiva. Podrá ser visitada hasta el 29 de mayo.

Lugar: Galería ATC (Agencia de Tránsitos Culturales)

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa’

Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada Gesta del 25 de julio de 1795. Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la Virgen de la Consolación, de finales del siglo XV; el cañón El Torpe , que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo castillo situado en lo que hoy es la plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, de 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Anaga, Reserva de la Biosfera’

Exposición colectiva de pintores que se han centrado en sus creaciones en los paisajes, flora y fauna del macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera desde el 9 de junio de 2015. En esta muestra participan 14 artistas (algunos con una obra, otros con dos). Coordinador y comisario Joaquín Castro. Los artistas han utilizado diferentes técnicas. Se expondrán pinturas realizadas con acuarelas, óleos sobre lienzo, acrílicos, técnicas mixtas. Podrá ser visitada desde el 27 de abril al 24 de mayo.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘The Morandi’s Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo’

Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. The Morandis Attitude es un proyecto expositivo híbrido, entre una exposición individual y un pequeño comisariado. La exposición surge como ejercicio de problematización al trabajo anterior de Federico García Trujillo, marcado por la exploración de las posibilidades políticas de los lenguajes artesanales y su capacidad de agencia. El artista, en un proceso de autocrítica, produce una ruptura con estos planteamientos y comienza a construir un espacio subjetivo de resistencia desde el ascetismo, la honestidad con uno mismo y los juegos simbólicos, dentro de los espacios más cercanos a la autonomía del arte. La muestra cuenta con la colaboración de David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. Inauguración: viernes 20 de abril, a las 20.30. Podrá visitarse hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00 -14.00. Domingo y lunes, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Natural’

Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fragilidad del cuerpo humano. Consta de 30 fotos de formato medio y gran formato realizadas en la Red de Espacios Naturales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. En todas las imágenes también figuran personas. Representan la génesis del archipiélago, volcanes, naturaleza, etcétera. Se inauguró el 12 de abril y permanecerá abierta hasta el 20 de mayo.

Lugar: sala de exposiciones del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘Ejercicios de poder’

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. La instalación Seducciones de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. En la pieza Escultura viva , de Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía y adquiría forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies , preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)’

TEA expone Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos). Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: desde dos euros