La entrevista

-Pregunta (P): Le damos la bienvenida siendo para mí un placer poder llevar a cabo esta entrevista, habida cuenta del debate nacional que está en pleno vigor frente a la estructura territorial del Estado y las aportaciones que podría aportar al respecto. En primer lugar, me gustaría preguntarle, ¿para qué sirve descentralizar una estructura fiscal territorial?

-Respuesta (R): Realmente lo que se busca con ese tipo de procedimientos es crear colectividades dotadas de sus propios órganos de decisión, constituidos bajo un sistema democrático de elección pública que se benefician de una amplia autonomía.

-(P): Pero ¿por qué es tan importante?

-(R): Porque para toda decisión hay que estudiar quién cobra, quién paga y quién soporta el peso político de estas. El desconocimiento de estos aspectos generará condicionamientos en la autonomía tributaria. La autonomía diversifica el riesgo y evita la dependencia, además de proporcionar responsabilidad.

-(P): ¿Y se puede hacer de forma indistinta o hay algunas circunstancias sobre las que tener una mayor atención?

-(R): Me alegra que me haga esa pregunta, porque hay que tener en cuenta varios aspectos. Para empezar, la equidad, en la que los fines redistributivos originan la exigencia de un mismo sacrificio a cada uno de los niveles de gobierno ofreciendo la denominada equidad vertical, del mismo modo que también ha de establecerse el mismo trato a individuos con una misma renta originando la equidad horizontal. En definitiva, para que los procesos sean eficientes cada impuesto debe recaer sobre quien se beneficia del servicio. De forma paralela hay que analizar su eficiencia y flexibilidad, de forma que las figuras tributarias escogidas no deben interferir en las decisiones económicas adoptadas, de igual modo que el sistema tributario debe tener una rápida adaptabilidad a las diferentes condiciones del mercado, mostrando una alta elasticidad por ello.

-(P): ¿Elasticidad?

-(R): Sí. Mire. Este concepto, pese a ser un concepto de la física aplicada a las ciencias sociales, lo que nos mide es la respuesta de un cuerpo, en este caso una decisión de compra o de inversión, ante la incorporación de una fuerza, como bien podría ser un impuesto.

-(P): ¿Y realmente todos estos procedimientos llegan a la gente?

-(R): Creo que sí. No obstante, hay que seguir implementando más transparencia y perceptibilidad, de forma que se haga más comprensible para la ciudadanía mostrando claramente cómo se distribuye la carga tributaria de cada impuesto.

-(P): Pero ¿no hay otro sistema más fácil para llevar a cabo una correcta identificación de las necesidades y una óptima asignación de los recursos que las satisfagan?

-(R): Realmente los modelos son más o menos sencillos dependiendo de los que los queramos complicar. En este caso lo que se busca es una mayor autonomía financiera. Ésta se establece en base a la libertad de decisión para un determinado nivel de gobierno en el destino de sus recursos o en la estructuración de sus gastos y en la existencia de cierto poder de decisión sobre el volumen total de ingresos disponibles. También es necesario saber cómo se distribuye entre la población contribuyente la carga tributaria que estos ingresos comportan. Paralelamente, la potestad de distanciar en el tiempo el momento de obtención del ingreso respecto al momento que se ordena el gasto, es decir, gasto no simultáneo en el tiempo con el ingreso es otro apartado importante con el objeto de poner en conocimiento la generación que debe afrontar el pago. Todo ello hay que combinarlo y, por supuesto, no hay un único método, porque aquí entra también a formar parte la ideología.

-(P) Porque no es lo mismo tener ideas conservadoras que progresistas.

-(R) Por supuesto que no. Incluso se podría distanciar de ideas más o menos liberales o más o menos intervencionistas. Hay gente para todo y se mezclan de tal forma que complica saber de qué color son dichas ideas y qué motivación hay detrás de cada una de ellas.

-(P) Bueno. Pues muchas gracias. Con esta reflexión despedimos esta interesante entrevista.

-(R) ¿Interesante? A mí me ha parecido un rollo. ¿A quién le puede interesar estos temas? Me imagino a la audiencia huyendo de forma despavorida gritando "que me den la solución y se dejen de boberías que yo de estos temas ni entiendo ni me importa". Incluso, a estas alturas no creo que haya nadie al otro lado…

*Economista