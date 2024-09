La comunitat educativa es mobilitza de nou: els docents exigeixen a Educació el “compliment immediat” dels acords de plantilles

Els sindicats educatius STEPV, CCOO i UGT han anunciat que es concentraran dilluns en la seu de la Conselleria d’Educació a València per a exigir l’“aplicació immediata” dels acords de plantilles subscrits el juny del 2023 –durant l’anterior etapa de govern del Pacte del Botànic–, després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja suspés cautelarment la denúncia de la Generalitat d’aquests acords, així com les instruccions aprovades el juny d’enguany per a la definició de les plantilles del professorat per a aquest curs.

Així ho han fet saber dimecres responsables d’educació de CCOO PV en roda de premsa, en què han exigit una “reunió urgent” al departament liderat per José Antonio Rovira, a qui han reclamat que “no es demore més” i “no s’engrunse” i incorpore “els 1.900 professors més que havien d’estar treballant enguany”.

Des de l’organització sindical han subratllat que la interlocutòria del tribunal és “molt contundent” i han considerat que, si el que “realment vol” la Conselleria és “acatar el que diu la justícia”, el que ha de fer és “començar a implementar el professorat que hi ha pendent segons els acords firmats el 2023” i que “tanta falta fa”.

Per a CCOO, “si tan clar” té el departament de Campanar que no vol “efectuar retallades, no s’ha d’interposar el recurs” davant la suspensió cautelar de la denúncia de la Generalitat dels acords. Per això, han demanat a l’Administració que “no embolique més, no ho faça durar” i aplique els acords “negociats pels cinc sindicats de la taula sectorial”.

En aquest context, han reivindicat que la negociació col·lectiva és “sagrada”: “Si s’ha arribat a una negociació que ha costat dos anys i que ha cristal·litzat en els acords que finalment van tindre l’ok de tota la taula, no es pot menysprear el que els representants legals dels treballadors han acordat”.

“Enganyar” amb “romanços i faules”

El sindicat acusa tant el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, com el president de la Generalitat, Carlos Mazón, d’“enganyar” amb “veritats a mig fer” o amb “directament romanços i faules”. A tots dos els han retret que traguen pit del pretés “increment de 500 professors” en aquest inici de curs 2024/2025, per bé que, realment, “són 1.400 menys dels que hauria d’haver-hi”. “És una veritat a mig fer, malintencionada i enganyosa, una retallada disfressada”, han censurat.

A més, han criticat les “polítiques austericides” del Consell i les seues “retallades” en l’educació pública i han advertit que ja s’ha vist “que no han portat a una solució millor, sinó a més precarietat i debilitat dels servicis públics”. “No volem que això torne a passar quan s’ha suat sang en la negociació”, ha incidit.

“Llacuna jurídica i ”empastre“

Des de CCOO han qualificat de “llacuna jurídica” i d’“empastre” la denúncia de la Generalitat dels acords de plantilles i han sostingut que els arguments de l’Administració autonòmica per a recórrer la suspensió cautelar “jurídicament fan aigua una vegada i una altra”, com també ho han fet, a parer seu, amb la Llei de llibertat educativa, que “més aïna arracona el valencià perquè no siga llengua vehicular com havia sigut sempre”.

“No sabem quines són les seues assessories jurídiques, però, per descomptat, és clar que estan fent aigua”, han subratllat, alhora que han promés estar “bel·ligerants”.

Sobre la reunió de la taula sectorial d’educació celebrada dimarts, en què la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, va anunciar als sindicats el recurs a la suspensió cautelar de les instruccions de plantilles, el sindicat ha recordat que va demanar a la conselleria, sense èxit, que no presentara recurs, perquè la interlocutòria del TSJCV, a parer seu, és “molt contundent”. “Estan en joc 5.200 places que venien acordades anteriorment”, han avisat des de CCOO, que alerten del risc de tornar a “les ordres de les retallades” del 2015 si finalment s’anul·len els acords del 2023.

Davant tota aquesta situació, tres dels cinc sindicats de la taula sectorial ( , UGT i CCOO) han convocat una mobilització dilluns a les 11.00 davant la Conselleria d’Educació per a exigir l’“aplicació immediata” dels acords del 2023.

Informes jurídics que donen suport al recurs

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha defensat el recurs davant el TSJ: “Si tinc informes legals que em diuen que aquest acord no estava ajustat a dret, lògicament hauré de recórrer, sempre faig cas a l’Advocacia –de la Generalitat–”, ha exposat, en declaracions als mitjans. En qualsevol cas, ha especificat que es tracta d’una “suspensió provisional” i ha indicat que la Conselleria d’Educació ja prepara el recurs.

Sobre les instruccions de plantilles docents, el conseller insisteix a criticar que es tracta d’“una de les moltes coses que va fer el –govern anterior del– Botànic quan estava en funcions: ”Quan van veure que havien perdut les eleccions, va treballar molt més que quan governaven“.

No obstant això, ha apuntat que el TSJ “lògicament, té una altra opinió”, i ha garantit que la Generalitat “complirà sempre les sentències judicials”. “Un govern en funcions només pot tindre el despatx ordinari dels assumptes, no establir acords que vinculen al govern següent. Aquesta és la qüestió. El que passa que no està regulat exactament què pot fer i què no un govern en funcions, però el Botànic, estant en funcions, va firmar més coses aquell mes que en tots els anteriors, una setmana abans que jo arribara, quina casualitat”, ha manifestat.

Finalment, en relació amb les plantilles docents, ha precisat que el debat no és que siguen “àmplies”, sinó “si és necessària o no”. “Ells –el Botànic– apunten a qüestions com la codocència i nosaltres entenem que això no és necessari i que els reforços han d’anar més a l’educació especial i a Infantil i Primària, que és molt important. Són polítiques distintes”, ha incidit.