La comunidad educativa se moviliza de nuevo: los docentes exigen a Educación el “cumplimiento inmediato” de los acuerdos de plantillas

Los sindicatos educativos STEPV, CCOO y UGT han anunciado que se concentrarán el próximo lunes en la sede de la Conselleria de Educación en València para exigir la “aplicación inmediata” de los acuerdos de plantillas suscritos en junio de 2023 --durante la anterior etapa de gobierno del Pacte del Botànic--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat de estos acuerdos, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas del profesorado para el presente curso.

Así lo han dado a conocer este miércoles responsables de educación de CCOO PV en rueda de prensa, en la que han exigido una “reunión urgente” al departamento liderado por José Antonio Rovira, a quien han reclamado que “no se demore más” y “no se columpie” e incorpore “los 1.900 profesores más que tenían que estar trabajando este año”.

Desde la organización sindical han subrayado que el auto del tribunal es “muy contundente” y han considerado que, si lo que “realmente quiere” la Conselleria es “acatar lo que dice la justicia”, lo que tiene que hacer es “comenzar a implementar el profesorado que hay pendiente según los acuerdos firmados en 2023” y que “tanta falta hace”.

Para CCOO, “si tan claro” tiene el departamento de Campanar que no quiere “efectuar recortes, no hace falta interponer el recurso” ante la suspensión cautelar de la denuncia de la Generalitat de los acuerdos. Por ello, han pedido a la Administración que “no enrede más, no estire el chicle” y aplique los acuerdos “negociados por los cinco sindicatos de la mesa sectorial”.

En este contexto, han reivindicado que la negociación colectiva es “sagrada”: “Si se ha llegado a una negociación que ha costado dos años y que ha cristalizado en los acuerdos que finalmente tuvieron el 'ok' de toda la mesa, no se puede menospreciar lo que los representantes legales de los trabajadores han acordado”.

“Engañar” con “fábulas y bulos”

El sindicato acusa tanto al conseller de Educación, José Antonio Rovira, como al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de “engañar” con “verdades a medias” o con “directamente fábulas y bulos”. A ambos les han reprochado que saquen pecho del supuesto “incremento de 500 profesores” en este inicio de curso 2024/2025 cuando, realmente, “son 1.400 menos de los que tendrían que haber”. “Es una verdad a medias, malintencionada y engañosa, un recorte disfrazado”, han censurado.

Además, han criticado las “políticas austericidas” del Consell y sus “recortes” en la educación pública y han advertido de que ya se ha visto “que no han llevado a una mejor solución, sino a más precariedad y debilidad de los servicios públicos”. “No queremos que eso vuelva a pasar cuando se ha sudado sangre en la negociación”, ha incidido.

“Laguna jurídica y ”empastre“

Desde CCOO han calificado de “laguna jurídica” y de “empastre” la denuncia de la Generalitat de los acuerdos de plantillas y han sostenido que los argumentos de la Administración autonómica para recurrir la suspensión cautelar “jurídicamente hacen aguas una y otra vez”, como también lo han hecho, a su juicio, con la Ley de libertad educativa que “más bien arrincona el valenciano para que no sea lengua vehicular como había sido siempre”.

“No sabemos cuáles son sus asesorías jurídicas pero, desde luego, está claro que están haciendo aguas”, han subrayado, al tiempo que han prometido estar “beligerantes”.

Sobre la reunión de la mesa sectorial de educación celebrada el martes, en la que la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, anunció a los sindicatos el recurso a la suspensión cautelar de las instrucciones de plantillas el sindicato ja recordado que pidió a la conselleria, sin éxito, que no presentara recurso porque el auto del TSJCV, a su juicio, es “muy contundente”. “Están en juego 5.200 plazas que venían acordadas anteriormente”, han avisado desde CCOO, que alertan del riesgo de volver a “las órdenes de los recortes” de 2015 si finalmente se anulan los acuerdos de 2023.

Ante toda esta situación, tres de los cinco sindicatos de la mesa sectorial (STEPV, UGT y CCOO) han convocado una movilización el próximo lunes a las 11.00 horas ante la Conselleria de Educación para exigir la “aplicación inmediata” de los acuerdos de 2023.

Informes jurídicos que respaldan el recurso

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido el recurso ante el TSJ: “Si tengo informes legales que me dicen que ese acuerdo no estaba ajustado a derecho, lógicamente tendré que recurrir, siempre hago caso a la Abogacía -de la Generalitat-”, ha expuesto, en declaraciones a los medios. En cualquier caso, ha especificado que se trata de una “suspensión provisional” y ha indicado que la Conselleria de Educación ya prepara el recurso.

Sobre las instrucciones de plantillas docentes, el conseller insiste en criticar que se trata de “una de las muchas cosas que hizo el -anterior gobierno del- Botànic cuando estaba en funciones: ”Cuando vieron que había perdido las elecciones, trabajó mucho más que cuando estaban gobernando“.

Sin embargo, ha apuntado que el TSJ “lógicamente, tiene otra opinión”, y ha garantizado que la Generalitat “cumplirá siempre las sentencias judiciales”. “Un gobierno en funciones solo puede tener el despacho ordinario de los asuntos, no establecer acuerdos que vinculen al gobierno siguiente. Esa es la cuestión. Lo que pasa que no está regulado exactamente qué puede y qué no puede hacer un gobierno en funciones, pero el Botànic, estando en funciones, firmó más cosas en ese mes que en todos las anteriores, una semana antes de que yo llegara, qué casualidad”, ha manifestado.

Finalmente, en relación con las plantillas docentes, ha precisado que el debate no es que sean “amplias”, sino “si es necesaria o no”. “Ellos -el Botànic- apuntan a cuestiones como la codocencia y nosotros entendemos que eso no es necesario y que los refuerzos tienen que ir más a la educación especial y a Infantil y Primaria, que es muy importante. Son políticas distintas”, ha incidido.