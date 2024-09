Les carreres il·legals es traslladen de l’abandonat circuit urbà de Fórmula 1 a la Marina de València

Les carreres il·legals denunciades fa poc pel veïnat dels habitatges limítrofs a l’abandonat circuit urbà de Fórmula 1 de València en la part que dona al cementeri del Grau s’han traslladat ara a la Marina de València, en concret a la zona sud, entre la llotja de pescadors i el pont llevadís.

El vicepresident de l’associació veïnal del Grau, Vicente Martínez, ha denunciat que els dies 20 i 24 passats de setembre es van congregar diversos grups d’individus que van posar a prova els seus vehicles (vegeu-ne els vídeos), tant cotxes com motos, en l’esmentada recta d’uns 800 metres de longitud que abans també formava part del circuit urbà.

Segons Martínez, “era una cosa que ja passava fa uns mesos, però es va solucionar posant uns cavallons que evitaven circular a grans velocitats, per la qual cosa, pel que sembla, aquests individus se’n van anar a la zona del cementeri” i ha afegit: “Hem comprovat que els cavallons s’han retirat, possiblement per la prova de triatló que s’hi va celebrar fa poc, cosa que ha motivat que puguen tornar a concentrar-se en la zona de la Marina”.

Martínez s’ha queixat pel soroll que genera aquesta activitat i ha assegurat que des de sa casa situada al carrer del Doctor José Juan Dómine, utilitzant un mesurador de soroll portàtil, va arribar a registrar 75 decibels a la nit.

El dirigent veïnal ha alertat també de la perillositat que suposen aquestes carreres, perquè conviuen amb gent que passeja per la zona en què hi ha diferents establiments turístics, per la qual cosa presentarà una queixa la setmana que ve en la junta de districte.

Al mateix temps, ha exigit que s’evite l’accés a vehicles a la part del circuit situada al costat del cementeri del Grau, on, com va avançar elDiario.es, també s’han fet carreres il·legals, i que s’habilite un corredor per a ciclistes i vianants de manera provisional fins que es desenvolupe el pla urbanístic.

“El problema de fons és l’abandó de tota aquesta part de la ciutat. Ens agradava més el pla presentat per l’anterior equip de Govern, que era un autèntic delta verd, ja que l’actual executiu municipal ho esqueixa amb vials limitant l’accés per als vianants al Parc de Desembocadura; en qualsevol cas, demanem una adequació parcial de la zona”, ha comentat.

El circuit urbà està integrat en el programa d’actuació integrada (PAI) del Grau, que està en fase de tramitació. L’anterior equip de Govern de Compromís i el PSPV va proposar la reconversió del traçat en un passeig per a vianants biosaludable, però l’actual executiu del PP i de Vox va considerar aquesta opció “un balafiament de recursos”, per la qual cosa s’integrarà com els vials de la futura zona residencial.

Actualment, tota la part adjacent al Grau i Natzaret està semibarrada, abandonada i fins i tot hi ha proliferat un assentament de barraques.

Al juny del passat any la Generalitat Valenciana va abonar els últims 7,5 milions d'euros corresponents al crèdit de 60 milions d'euros que es va sol·licitar en el seu moment per a finançar part dels costos de la construcció del traçat. El crèdit va començar a pagar-se en 2016 i tenia una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals. A més, en concepte d'interessos es van abonar 6,7 milions d'euros, per la qual cosa en total s'han retornat 66,7 milions. El cost total del circuit urbà que l'expresident Francisco Camps va prometre a cost zero va ser de 98 milions d'euros, mentres la Generalitat Valenciana va assumir un gasto de 308 milions pels diferents gastos de l'organització de les carreres, inclosa la construcció del circuit.