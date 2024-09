El PP de València vota en contra de portar al Tribunal de Comptes la desaparició de 17.000 euros dels comptes municipals de Vox

Els grups municipals del PP i Vox van votar dimecres en contra d’una proposta d’acord presentada en el ple municipal de València pel PSPV i secundada també per Compromís, consistent a “elevar al Tribunal de Comptes l’informe de l’interventor general de l’Ajuntament de València relatiu als estats comptables i als justificants dels moviments d’ingressos i despeses aportats pels grups polítics municipals per les quantitats percebudes en concepte d’assignació econòmica per al funcionament de les seues activitats a l’efecte de determinar la possible existència d’infracció per part del Grup Municipal Vox”.

El vot en contra dels populars dirigits per l’alcaldessa, María José Catalá, impedeix que siga el consistori mateix el que denuncie el cas perquè s’aclarisca en què es va gastar el grup municipal Vox els quasi 17.000 euros que no va poder justificar, així com la procedència del compte des del qual es van reintegrar els diners.

Com va avançar aquest diari, un informe recent de l’interventor general afirma que el grup municipal d’extrema dreta va efectuar el reintegrament de les quantitats no justificades entre l’1 de gener i el 16 de juny de 2023 “des d’un compte corrent alié a aquest grup”. El document, a què ha tingut accés elDdiario.es, insisteix que el grup municipal de Vox va efectuar el reintegrament de les quantitats no justificades des d’un compte corrent alié, “per la qual cosa aquest no pot ser considerat com una altra aportació diferent de la municipal pel fet de desconéixer-se’n l’origen”.

A la conducta d’un compte alié, la Intervenció constata que els fons que l’Ajuntament aporta per a cobrir les despeses corrents de Vox (i de la resta dels grups en funció de la seua representativitat) o bé es van gastar de manera irregular i per aquest motiu no es van poder justificar en el seu moment, o bé es van desviar a un altre compte, cosa que prohibeix expressament l’article 31 del Reglament del ple.

Davant la negativa de la majoria del ple que conformen l’equip de Govern del PP i de Vox, serà el PSPV el que presente l’informe de l’interventor davant el Tribunal de Comptes.

En la seua intervenció en el ple, el portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, va denunciar que Vox “ara ha tret aquests diners de no se sap on per a poder tornar-los”, ja que el partit ultra podria haver-los utilitzat “en l’entorn de la campanya electoral” i això “pot ser indicador d’un possible delicte de finançament irregular”.

El regidor de Vox Pepe Gosálbez va contestar que l’informe de l’interventor “és molt clar i diu literalment que cal extraure la conclusió final que tots els grups que han percebut assignació econòmica han complit les obligacions”, per la qual cosa ha titlat la moció d’“irresponsable i covarda”, mentre el PP no va intervindre en aquest punt.

Per part seua, la regidora de Compromís Eva Coscollá va afirmar que es tracta d’una situació “absolutament irregular” pel fet de reintegrar Vox una subvenció “des d’un compte fantasma”.

Montañez estudia accions legals contra Vox i contra l’alcaldia

El regidor de Vox a València durant el mandat passat, Vicente Montañez, va assegurar sobre aquest tema després de seguir el ple que en els pròxims dies, donarà trasllat “al Tribunal de Comptes de tota la informació i la documentació” que té en poder seu respecte a “com i cap a on s’han pogut desviar aquests diners, que posteriorment s’han restablit de manera irregular des d’un altre compte alié al grup municipal i de què es desconeix la titularitat”.

Al mateix temps va comentar que estudiarà “els possibles il·lícits penals en què s’haguera pogut incórrer a conseqüència de no haver elevat l’informe de la Intervenció Municipal els membres del Grup Municipal Vox, així com no haver-ho fet d’ofici des de l’alcaldia”.

Es dona la circumstància que Montañez, va denunciar el partit ultra davant la Fiscalia el maig del 2023 pels delictes de finançament il·legal dels partits polítics, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal. En el mandat passat, la formació tenia només dos regidors: Montañez i el que va ser portaveu José Gosálbez, que es manté en aquest mandat, però com a número dos de l’actual portaveu, Juan Manuel Badenas.

La denúncia relata que el partit que dirigeix Santiago Abascal, després de les eleccions del 2019, va tractar d’articular un mecanisme per a absorbir les aportacions econòmiques que reben els grups parlamentaris i municipals de les diferents cambres autonòmiques i ajuntaments.

Montañez va recordar que durant el mandat passat se li va presentar per al seu pagament a compte del grup municipal “una factura amb conceptes no concordes a la realitat per import de més de 8.000 euros perquè es es pagara just després de les eleccions andaluses” i que l’actual edil Gosálbez “també estava en còpia d’aquest correu i, per tant, era sabedor de la intencionalitat per part del partit polític Vox de sol·licitar un import per serveis no prestats i que mai va posar en coneixement ni de l’Ajuntament ni de la justícia”.