Alvise no da explicaciones sobre sus cobros en efectivo y alude a la “mafia mediática”

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha publicado un vídeo en el que no da explicaciones sobre la información de elDiario.es, que revela que cobró 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas en plena campaña de las europeas, y se limita a anunciar la llegada de una “catarsis”. El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) se limita a lamentar que “me van a querer meter cualquier cosa, como la de hoy, como la de hace una semana” y después de varios meses en el Parlamento Europeo anuncia una “catarsis” a los cientos de miles de suscriptores que acumula en sus diversos perfiles de las redes sociales.

Tal y como ha publicado este periódico, el empresario del sector de las criptomonedas conocido como 'cryptospain' se ha dirigido por escrito a la Fiscalía General del Estado para, afirma, asumir su responsabilidad en el hundimiento del fallido club de inversiones llamado Madeira Investment Club, ya señalado por la CNMV con cientos de afectados y decenas de millones de euros comprometidos. Un escrito en el que también explica cuál ha sido su relación con Alvise desde el mes de marzo.

Según las conversaciones que ha aportado al Ministerio Público, entabló contacto con Alvise después de que anunciara su candidatura a las europeas, hablando principalmente de criptomonedas y llegando el agitador a participar en un evento del MIC. Conversaciones en las que Alvise comenta sus necesidades de financiación y que necesita fondos para sufragar su aventura política al margen del Tribunal de Cuentas.

Las conversaciones revelan que en los últimos días de mayo de este año, poco antes de las elecciones europeas, el empresario le ofreció recoger 100.000 euros en efectivo en la sede de su empresa Sentinel. Alvise, tal y como figura en el documento y las conversaciones, recogió el dinero personalmente y se lo agradeció.

El entonces candidato y hoy eurodiputado no contestó ayer a las preguntas de elDiario.es previas a la publicación de la información y se ha referido al asunto 12 horas después sin explicar la información. “Esto se nos ha ido de la manos completamente, no me votéis más. Como sigáis con el boca a boca en dos meses más voy preso, por los crímenes de los marqueses de Urquijo, el asesinato de Manolete o la madre que lo parió. Pero me van a querer meter cualquier cosa, como la de hoy, como la de hace una semana”.

En su mensaje, el líder de SALF hace alusión a la “mafia mediática que todos conocéis” y de la que habla habitualmente en su canal, también de los “periodistas de pacotilla mercenarios de este país” y lanza un mensaje final a sus seguidores. “Creo que es nuestro turno. ¿Queréis ver de verdad cómo funciona el sistema de este país? Pues que empiece la catarsis”, una expresión que utiliza habitualmente. Después de recoger su acta de eurodiputado, Alvise prometió hacer públicos una serie de audios que comprometerían a políticos y magistrados, algo que por el momento no ha hecho.