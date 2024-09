Alvise Pérez promocionó un chiringuito financiero denunciado por la CNMV

El ultraderechista Alvise Pérez promocionó en un multitudinario evento celebrado en Madrid el pasado 6 de abril las actividades de Madeira Invest Club, supuesta oficina de inversión que capta fondos para especular en el mundo del arte digital y en sectores como el inmobiliario, los vehículos de alta gama o el lujo, y sobre la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta el 22 de mayo de 2023.

El Confidencial avanzó este viernes que el hoy eurodiputado ultra ha desviado donaciones para su campaña a cuentas con dinero conseguido a través de Telegram por su formación, Se Acabó la Fiesta, a ese chiringuito financiero. Madeira Club capta fondos en España usando supuestamente como pantalla una sociedad de Nuevo México, en Estados Unidos.

Las actividades de Madeira Invest Club fueron promocionadas por el agitador ultra en el “III Evento Anual” de este club, celebrado el 6 de abril en un abarratado Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, entre coches de época, cócteles y carne a la parrilla. La estrella invitada fue Alvise Pérez, que aprovechó para promocionar su candidatura a las elecciones europeas del 9 de junio mientras elogiaba la actividad del chiringuito financiero.

“Esto es lo más cerca de la Moncloa que he estado sin que la policía nacional me persiga”, dijo Pérez a un entregado auditorio. “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contra política a un estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”.

Según El Confidencial, la promoción del evento no es la única relación que tiene el eurodiputado con la polémica entidad denunciada por la CNMV. El pasado 25 de mayo el entonces candidato de Se Acabó la Fiesta pidió a sus seguidores a través de la red social Telegram dinero para sufragar su campaña a través de criptomonedas en diferentes redes blockchain y recaudó el equivalente a 6.180 euros. El 25 de julio, parte de esa inversión fue traspasada a otro monedero y acabaría nutriendo los fondos del Madeira Club Invest.

La advertencia que la CNMV hizo de este supuesto club de inversión en mayo de 2023 se extendió también a la sociedad que aparentemente lo controla, una firma domiciliada en Nuevo México (Estados Unidos) llamada Proelucyon, LLC. Según advirtió el regulador bursátil en mayo de 2023, ninguna de esas dos entidades “está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva” previstas por la legislación española.

Ferraris, apartamentos y whisky

La página principal de la web Madeira Invest Club indica que está actualmente “en mantenimiento”. “Estamos trabajando en mejorar la plataforma y volveremos en unos días”, promete la web. Pero todavía se pueden ver algunas “obras de arte digital” en las que, afirma, han participado sus inversores: yates de lujo, contenedores marítimos, naves en Punta Cana, apartamentos en Chiclana, “Obra Parking VIP Bernabéu”, botellas de whisky, Ferraris, motos de colección... La web pertenece a una sociedad inscrita en enero de 2022 en Orlando (Florida, Estados Unidos), BLV Services LLC.

Sí sigue plenamente operativo el portal Cryptospain, que promociona Madeira como “un club privado de compradores de obras de arte digital cuyo objetivo es ganar dinero” a pesar de “ese clan de mafiosos que es la CNMV”. Dicen que han llegado a tener rendimientos de “un 53,19%” con la compra de un edificio en el centro de Granada en 2023. “Esto es una rentabilidad de la hostia. Y hemos tenido otras obras con rentabilidades parecidas”, aseguran.

Según exponen, “si una empresa con un rendimiento «normal» genera un beneficio de, por ejemplo, un 20%, Madeira Invest Club puede llevarlo a un 30% o un 33%. No es que hayamos descubierto el secreto de convertir en oro lo que tocamos y seamos mucho mejores que los demás. Simplemente es que NO pagamos tantos impuestos porque la ley nos permite no pagarlos”.

En la web de Cryptospain aparecen sus cabezas visibles, un youtuber que dice llamarse “Luis” (siempre sin apellidos, calvo y con mascarilla, y que tuvo un papel protagonista en el evento en el Hipódromo de la Zarzuela con Alvise Pérez) y otro tal “Borja”.

Ambos protagonizan un canal de Youtube que no cuelga vídeos desde hace ya unos meses. Cryptospain lleva años promocionando con anuncios, publicaciones en redes sociales y cursos para “proteger nuestro dinero” frente a “un Estado que nos engaña”, como contó Maldita en 2022.

Entre los servicios que ofrece Cryptospain está Sentinel BQ, cuyo logotipo aparecía con grandes caracteres en el evento en el que el hoy diputado de ultraderecha participó el 6 de abril para promocionar Madeira Invest Club.

Sentinel BQ explica en su web que su “principal objetivo es proteger lo que es tuyo sin que nadie sepa que lo es”, “es decir, desde el anonimato completo” y “dentro de la ley”. Dice ofrecer sus servicios en la calle Maldonado de Madrid, aunque la propietaria de su web es BLV Services, la citada sociedad de Florida dueña del site de Madeira Invest Club. “Cualquier relación entre el usuario y BLV se regirá e interpretará de acuerdo con la ley estadounidense”, se advierte en la web de Sentinel BQ. Su lema es una declaración de intenciones: “La seguridad del anonimato a disposición de tu dinero”.

En ella se presentan como “el único espacio en Europa con más de 5.000 consignas fortificadas grado 7, disponibles para ser alquiladas sin ningún tipo de identificación siempre dentro de la ley, permitiendo almacenar documentación, dinero, joyas, relojes, oro, usbs... con cuatro garantías que ningún otro espacio te puede ofrecer”: “protección grado militar 24h”, “seguro de la cámara de 1.000 Millones de €”, “acceso sin KYC”, abreviatura en inglés de “conoce a tu cliente”. Y los bienes son “no embargables, ya que no te identifica”. Fuentes consultadas por eldiario.es apuntan que el alquiler mensual de cada caja de seguridad ronda los 500 euros.

En su web, Cryptospain se presenta como “la mayor comunidad de ELUSIÓN fiscal, Crypto y Societaria de Europa”. Dice que ofrecen “formación en elusión fiscal crypto y societaria”. “Descubre el sistema para pagar menos impuestos dentro de la ley. Legal, seguro y justo”.

La propietaria de la web de Cryptospain es la firma de EEUU sobre la que advirtió la CNMV en mayo de 2023, Proelucyon. Esta sociedad fue inscrita en marzo de 2022 en Alburquerque, Nuevo México, por Domingo Romillo, que también creó poco después otra sociedad en el mismo domicilio junto a Álvaro Romillo.

En el Registro Mercantil español consta una empresa de software en Madrid, Linnce Software, vinculada a dos administradores con los mismos nombres.

Proelucyon se anuncia en Internet como una “consultoría legal cripto” domiciliada en Alburquerque. En su web ofrece asesoría vía videoconferencia (a partir de 100 euros por media hora), con servicios para inversores en criptomonedas para la campaña “Renta 2021”, concepto que remite claramente al IRPF español. “¿Te ha llegado una carta de Hacienda preguntando por tus criptos? Nosotros te ayudamos”.

“9.600 empresas”

Cryptospain asegura en su web que se trata de “la mayor comunidad de fiscalidad en España”, con 512.000 usuarios, y que han “ahorrado” la cantidad de “524” millones de euros a su “comunidad”. “9.600 empresas confían en nosotros”. También aseguran que han tramitado más de “805” residencias fiscales. “Trabajas todo el año para pagar unos impuestos que el Estado te está robando”, dicen.

“¿Cómo es posible? Porque tú no compras criptomonedas (o efectivo) directamente a Sentinel BQ, sino que un particular ha hecho ese depósito de forma previa. De este modo, los límites que hay entre empresa y particular de 1000 € por transacción y la obligación de pasar el KYC no existen. Por parte de Sentinel, solo se cobra la comisión por transacción del 7,99%, de la que recibirás una factura simplificada con cada operación”.

“Descubre cómo pagar menos impuestos en una sociedad limitada o cómo emprender un negocio libre de rentas al Estado. Evita que te quiten lo que tanto te ha costado ganar. Cambia tu actividad fiscal desde hoy mismo”, añaden. Afirman que “la mayoría de los inspectores de Hacienda no saben lo que es un BTC, NFT, Numismática o una wallet. Que no te pase como a ellos, Cryptospain les viene GRANDE” [sic].

Madeira Invest Club fraguó su despeque en Internet donde también arrecian crecientes sospechas sobre su viabilidad. Internautas que presumen de manejar información sensible se preguntan desde hace más de un año en Forocoches si se trata de un “ponzi a la vista”. Un usuario decía conocer en agosto de 2023 a “uno que está dentro y hasta ahora contento”. “Luego no llores y que todos los españoles paguemos la fiesta”, le decía otro forero.

Muy conocido en redes en el ámbito de inversión en criptomonedas, de los consejos de Luis Cryptospain advertía ya en 2022 un bufete de abogados fiscalistas, Viola Pérez: “Se arriesga demasiado. Hay una línea muy muy estrecha entre la elusión fiscal [la que no vulnera la ley] y la evasión fiscal [que siempre implica un delito]”.

Una de sus propuestas, constituir empresas en el extranjero, “claro que es legal”, pero su existencia hay que notificarla a la Agencia Tributaria española. Y si se usan testaferros “para que Hacienda no lo sepa, ya estamos en evasión fiscal”. “La línea es muy peligrosa”. “Mucho cuidado con los gurús”.