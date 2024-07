El agitador Alvise Pérez oculta sus ingresos al Parlamento Europeo. El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta ha dejado en blanco el apartado referido a los ingresos por la actividad profesional anterior a acceder al acta. En la declaración de intereses que todos los parlamentarios tienen que presentar, se define como “analista y consultor político por cuenta propia”, pero asegura que se trata de una labor “sin remuneración, sólo donaciones”.

Así despeja la información que le requiere la Eurocámara sobre su actividad previa. En concreto, el artículo 4 del Código de conducta obliga a los eurodiputados a dar detalles sobre las actividades remuneradas los tres años anteriores a la entrada en el Parlamento así como la pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.

A pesar de no ofrecer la información sobre la cuantía de las remuneraciones que ha percibido por esa actividad, sí reconoce que la percepción de la misma es “mensual”, según ha adelantado Público. La trayectoria política de Alvise Pérez inició como asesor de Toni Cantó en Ciudadanos y en los últimos años se ha dedicado a fabricar y emitir bulos en las redes sociales, donde tiene una importante comunidad de seguidores y algunas fórmulas de pago.

De los otros dos eurodiputados de Se Acabó la Fiesta, Diego Solier no ha presentado la declaración de intereses. En el caso de Nora Junco, declara 45.000 euros en 2023 en una empresa de marketing, comunicación y eventos y de 44.000 euros en 2022 como gerente de esa empresa. También declara 13.805 euros en hostelería y eventos en Bling Castellana.

La agrupación que encabezó Alvise Pérez, que ha enarbolado un discurso antiinmigración y antifeminista y contra una supuesta “mafia” política y mediática, logró tres escaños en las elecciones europeas con el respaldo de más de 800.000 votantes, el 4,6% del total.

Como el resto de eurodiputados, Alvise Pérez se ha estrenado en la Eurocámara este martes durante la sesión constitutiva en la que se ha elegido a Roberta Metsola como presidenta. Se Acabó la Fiesta se ha quedado en los no inscritos tras no haber alcanzado un acuerdo para integrarse en el grupo más ultra del Parlamento Europeo que lidera Alternativa por Alemania. Alvise Pérez estuvo en negociaciones hasta el último momento antes de que se compusiera el grupo y no ha descartado integrarse en alguno de los tres grupos de la extrema derecha.

En su primer día públicamente en la Eurocámara Alvise Pérez ha acusado al gobierno de Von der Leyen de parecerse cada vez “más a la Unión Soviética que a una verdadera Europa de las naciones” y ha asegurado que su intención es “compatibilizar” la labor como eurodiputado con el lanzamiento de un partido para “acceder a Moncloa” o del que dependa quien quiera acceder al Gobierno. “En cuanto se convoquen elecciones generales, dimitiré como eurodiputado y me presentaré a las próximas generales”, ha dicho en Estrasburgo.