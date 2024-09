El PP de València vota en contra de llevar al Tribunal de Cuentas la desaparición de 17.000 euros de las cuentas municipales de Vox

Los grupos municipales del PP y Vox votaron este miércoles en contra de una propuesta de acuerdo presentada en el pleno municipal de València por el PSPV y apoyada también por Compromís, consistente en “elevar al Tribunal de Cuentas el Informe del Interventor General del Ayuntamiento de Valencia relativo a los estados contables y a los justificantes de los movimientos de ingresos y gastos aportados por los Grupos Políticos Municipales por las cantidades percibidas en concepto de asignación económica para el funcionamiento de sus actividades a efectos de determinar la posible existencia de infracción por parte del Grupo Municipal Vox”.

El voto en contra de los populares dirigidos por la alcaldesa, María José Catalá, impide que sea el propio Consistorio el que denuncie el caso para que se esclarezca en qué se gastó el grupo municipal Vox los casi 17.000 euros que no pudo justificar así como la procedencia de la cuenta desde la que se reintegró el dinero.

Como avanzó este diario, un reciente informe del Interventor General afirma que el grupo municipal de extrema derecha efectuó el reintegro de las cantidades no justificadas entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2023 “desde una cuenta corriente ajena a dicho grupo”. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, insiste en que el grupo municipal de Vox efectuó el reintegro de las cantidades no justificadas desde una cuenta corriente ajena, “por lo que el mismo no puede ser considerado como otra aportación diferente a la municipal al desconocerse su origen”.

Al proceder de una cuenta ajena, la Intervención constata que los fondos que el Ayuntamiento aporta para cubrir los gastos corrientes de Vox (y del resto de grupos en función de su representativad) o bien se gastaron de forma irregular y por este motivo no se pudieron justificar en su momento, o bien se desviaron a otra cuenta, algo que prohíbe expresamente el artículo 31 del Reglamento del Pleno.

Ante la negativa de la mayoría del pleno que conforman el equipo de Gobierno del PP y de Vox, será el PSPV el que presente el informe del interventor ante el Tribunal de Cuentas.

En su intervención en el pleno, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, denunció que Vox “ahora ha sacado ese dinero de no se sabe dónde para poder devolverlo”, ya que el partido ultra podría haberlo utilizado “en el entorno de la campaña electoral” y eso “puede ser indicador de un posible delito de financiación irregular”.

El concejal de Vox Pepe Gosálbez contestó que el informe del interventor “es muy claro y dice literalmente que cabe extraer la conclusión final de que todos los grupos que han percibido asignación económica han cumplido con las obligaciones”, por lo que ha tachado la moción de “irresponsable y cobarde”, mientras el PP no intervino en este punto.

Por su parte, la concejal de Compromís Eva Coscollá afirmó que se trata de una situación “absolutamente irregular” al reintegrar Vox una subvención “desde una cuenta fantasma”.

Montañez estudia acciones legales contra Vox y contra alcaldía

El concejal de Vox en València durante el pasado mandato, Vicente Montañez, aseguró al respecto tras seguir el pleno que en los próximos días, dará traslado “al Tribunal de Cuentas de toda la información y documentación” que obra en su poder respecto a “cómo y hacia dónde se han podido desviar dicho dinero que posteriormente ha sido restablecido de forma irregular desde otra cuenta ajena al grupo municipal y desconociéndose su titularidad”.

Al mismo tiempo comentó que va a estudiar “los posibles ilícitos penales en los que se hubiere podido incurrir como consecuencia de no haber elevado el informe de la Intervención municipal los miembros del Grupo Municipal VOX, así como el no haberlo realizado de oficio desde la alcaldía”.

Se da la circunstancia de que Montañez, denunció al partido ultra ante la Fiscalía en mayo de 2023 por los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal. En el pasado mandato, la formación contaba con solo dos concejales: Montañez y el que fuera portavoz José Gosálbez, quien se mantiene en el presente mandato, pero como número dos del actual portavoz, Juan Manuel Badenas.

La denuncia relata cómo el partido que dirige Santiago Abascal, tras las elecciones de 2019, trató de articular un mecanismo para absorber las aportaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios y municipales de las diferentes cámaras autonómicas y ayuntamientos.

Montañez recordó que durante el pasado mandato se le presentó para su pago a cuenta del grupo municipal “una factura con conceptos no acordes a la realidad por importe de más de 8.000 euros para que se procediera a su pago justo después de las elecciones andaluzas” y que el actual edil Gosálbez “también estaba en copia de dicho correo y, por tanto, era conocedor de la intencionalidad por parte del partido político Vox de solicitar un importe por servicios no prestados y que nunca puso en conocimiento ni del Ayuntamiento ni de la justicia”.