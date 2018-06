Mapa de la Inseguridad en la Ciudad de México

Viajar a México requiere de prestar atención. En los últimos años, este maravilloso país (de los mejores del mundo para viajar por todo lo que ofrece) se ha convertido en foco de noticieros y periódicos por hechos continuados de inseguridad que han azotado, en muchas ocasiones, a viajeros y viajeras. No te vamos a engañar. DF no es un destino seguro al 100% y tiene más problemas que otras grandes ciudades de la región. No basta con aplicar el sentido común y aguzar los sentidos por las noches y esas cosas que nos dicen siempre cuando viajamos. Hay problemas; y algunos muy jodidos. Y puedes tener un disgusto casi en cualquier lugar aunque, claro está, algunas zonas son más peligrosas que otras.

Una herramienta muy buena para comprender la distribución de la inseguridad en DF es el portal Hoyo del Crimen, que ha elaborado un detallado mapa en el que se detallan las zonas más peligrosas y la incidencia del delito por tipología. Lo que no hay que hacer, bajo ningún concepto, es internarse por el llamado conurbano, esto es, los barrios más alejados del centro de la ciudad ; y en esta área también hay que tener cuidado con barrios y comunas que pueden entrañar peligro (te los detallamos más adelante en el texto y en el mapa con simbología roja –en verde las áreas más seguras). Antes de empezar hay que tener en cuenta algunos consejos básicos que tienes que tener en cuenta tanto en DF como en cualquier destino al que vayas (incluso Estocolmo).

No lleves mucho efectivo encima.

Evita vestir de manera ostentosa y exhibir joyas, zapatos caros, bolsos aparatosos o gafas de sol de grandes marcas. Viste con recato.

Saca la tarjeta de crédito o débito lo menos posible. Para gastos pequeños efectivo y para grandes sumas es mejor el cheque de viaje.

Si tienes que sacar dinero usa los cajeros automáticos que se encuentran dentro de supermercados o bancos custodiados… Y sólo saca dinero de día.

PRECAUCIONES A LA HORA DE TOMAR EL METRO.- La red de tren subterráneo de México DF es de las más grandes de Latinoamérica. Es una manera rápida y eficiente de moverse de un lado a otro de la ciudad, pero también es un objetivo prioritario de arrebatadores y asaltadores; las aglomeraciones son terreno fecundo para los carteristas y hábiles arrebatadores de teléfonos móviles y cámaras fotográficas –recuerda llevar la mochila bien cerrada y colgada al pecho y no a la espalda-. Según las propias fuentes locales , estas son las diez estaciones dónde se producen más robos de la ciudad: Terminal Pantitlán (Líneas A, 5 y 9); Terminal Indios Verdes (Línea 7 –muy apartada de los circuitos turísticos); Constitución de 1917 (Línea 8); Observatorio (Línea 1) e Insurgentes (Línea 12). Como podrás ver en el mapa, todas estas estaciones son terminales alejadas del centro. Ya sabes hasta dónde no ir. Pero las mismas fuentes analizaron los tramos de metro en los que se producen más robos y aquí si entran zonas turísticas sensibles para los viajeros y viajeras. Como en el caso anterior, seguimos los datos del magnífico blog Animal político . Estos tramos sensibles dónde se concentran las estadísticas de robos son: Zócalo – Pino Suárez (Línea 2); Juarez – Hidalgo - Guerrero y Banderas – Niños Héroes (ambos en la Línea 3). Estos son tramos enormemente turísticos y están muy cerca de grandes hitos de la capital azteca como la Plaza del Zócalo, el Templo Mayor y los grandes edificios del Casco Histórico. Otro punto caliente de inseguridad en el metro de DF es la Terminal Aérea (Línea 5).

Los robos y asaltos en la Línea B .- Es uno de los grandes puntos negros de la inseguridad en la red de transporte de la capital mexicana. La línea que conecta Ciudad Azteca y Buenavista ha sido, en los últimos tiempos, protagonista de un continuo goteo de hurtos, asaltos a mano armada (algunos muy sonados con hasta 40 rehenes) y agresiones sexuales. La seguridad en la línea se ha incrementado a raíz de los graves incidentes que se produjeron en diciembre de 2017 (hubo disparos en un vagón) pero los robos se siguen produciendo. La única zona frecuentada por turistas es la que linda con el centro histórico ( tramo Morelos – Buenavista) aunque para llegar al centro desde el Aeropuerto hay que hacer transbordo a la Línea B o ir hasta Pantitlán (hay que tener mucho cuidado).

TOMAR UN TAXI EN DF.- Los secuestros expres son moneda corriente entre los usuarios de taxis ilegales en DF. Se produce en vehículos sin licencia en los que la tarjeta de Circulación no está visible. El modus operandi habitual es no poner el taxímetro y fingir que el taxi tiene una avería que obliga al conductor a parar y salir del coche; se producen a partir de las 18 horas y los días más habituales son, según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, los miércoles y los viernes. Para evitar problemas conviene llamar al taxi a través de la aplicación creada por el Consejo Ciudadano de Seguridad pública del DF llamada Taxi Aviso, disponible tanto para Android como para Mac . Esta aplicación no sólo permite chequear la matrícula del taxi para saber si es legal; también rastrea la ruta (para saber si se desvía del camino) y dar la alarma si pasa algo. Los usuarios de taxi en DF han creado, también, un interesante hilo en twitter sobre la seguridad en el transporte público bajo el hastag #taxiseguro en el que se alerta sobre rutas peligrosas e incidencias.

Cuatro consejos fundamentales: a la hora de tomar taxi en el aeropuerto, contratar alguno de los taxis oficiales en las cabinas habilitadas en la zona de llegadas; si se toma el taxi en el hotel dejarse aconsejar por la administración del establecimiento; si se solicita taxi por teléfono solicitar la matrícula para chequearla en Taxi Aviso; intenta pedir el taxi a través de aplicaciones contrastadas como Yaxi; Easy Taxi o Taxi Beat. Uber y Cabyfy también funcionan en Ciudad de México.

Zonas rojas y zonas verdes; dónde tienes que tener cuidado y dónde tienes que tener mucho cuidado

AL NORTE DE LA PLAZA DEL ZÓCALO .- La Plaza Garibaldi y la Calle Honduras son una especie de frontera para el turista. Los barrios de La Lagunilla y, sobre todo, Tepito, son lugares poco recomendables si vas solo. En estos dos barrios hay importantes mercados pero ir solos es tentar a la suerte. La Lagunilla es uno de los mercados más antiguos de la ciudad, hasta el punto de llegar a tiempos anteriores a la conquista española. Es un mercado especializado en ropa al que también llega muchísima mercancía robada. Es un lugar frecuentado por carteristas y arrebatadores. Si vas evita sacar el móvil o ir con el reloj a la vista o la cartera descuidada. Tepito es un lugar inhóspito para los turistas. Por la red abundan los posts con consejos para visitar el área sin problemas ( como éste ) pero nosotros te recomendamos no ir; aún menos por tu cuenta.

LA ZONA ROSA DE COLONIA JUAREZ .- Esta zona situada entre la Glorieta de los Insurgentes y el Paseo de La Reforma es uno de los lugares de moda entre los locales y los turistas. Pero también es escenario de frecuentes asaltos, mercado de narcomenudeo y hasta triste protagonista de algún hecho más grave de inseguridad. No es un lugar especialmente peligroso (es más tiene una importante oferta de restauración, hostelería y ocio nocturno) pero hay que andar con ojo.

CUATHEMOC.- Tristemente es el lugar que lidera, junto a las zonas más peligrosas de Juárez las estadísticas de asaltos y robos con violencia y de otros delitos de raíz violenta. Y es una lástima, porque es una de las zonas más turísticas y bonitas del DF. Según las estadísticas oficiales , las calles de este barrio céntrico son el lugar donde más posibilidades hay de ser asaltado. La abundacia de comercios y turistas son un verdadero imán para la delincuencia común; pero es que también es un escenario habitual de robos a establecimiento y de violaciones. Ojo: una de cada cuatro violaciones denunciadas en la ciudad se producen aquí según datos de 2017.

EL CENTRO DE LA CIUDAD .- Es una zona segura en cuanto a los grandes delitos. Durante el día, la zona histórica (dónde se concentran los grandes monumentos y museos) es un lugar seguro, concurrido y vigilado y sólo hay que tener cuidado con arrebatadores y carteristas. Los consejos son los básicos en cualquier lugar del mundo: prestar atención a las pertenencias, sacar y meter la cámara de fotos o teléfono móvil (celular) después de cada uso y hacer uso del sentido común. Las calles Francisco Madero y Donceles o lugares como El Zócalo son las preferidas de los carteristas. Ojo en los puestos callejeros; son otro de los objetivos de los ladrones. Por la noche la cosa cambia y hay que evitar los paseos solitarios más allá de las áreas transitadas ya que la zona se queda prácticamente vacía y puedes tener problemas.

CORREDOR CONDESA Y ROMA .- El Corredor Roma –La Condesa también se ha convertido en área de acción para carteristas y arrebatadores atraídos por la afluencia de turistas. Los locales aseguran que la zona se ha convertido en una especie de ciudad sin ley, pero hablar de zona sensiblemente insegura es exagerado. Hay asaltos y robos (como sucede desgraciadamente en toda la ciudad), pero sigue siendo una de las mejores opciones para el turista a la hora de escoger alojamiento. Se han producido algunos asaltos a comercios y restaurantes en los últimos años, pero no más que en otras zonas de la capital azteca, y también se han producido peleas en los locales de ocio nocturno por el control del narcomenudeo. Las principales arterias turísticas de este barrio ‘a la francesa’ son la avenida Álvaro Obregón, de este a oeste y la avenida Orizaba (norte – sur). Hay que cuidar las pertenencias e ir con sentido común.

EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC .- En este impresionante parque se apelotonan grandes atracciones de la ciudad tales como el Museo de Antropología (para nosotros el mejor museo arqueológico del mundo), importantes zonas arqueológicas o el Castillo, sede del impresionante Museo nacional de Historia –gloriosos murales incluidos-. De día, el lugar es seguro aunque merodean arrebatadores y carteristas. El lugar es muy bonito e invita al paseo tranquilo –ir siempre por las avenidas y paseos principales y evitar las veredas estrechas u ocultas por la vegetación-. Pero por la noche es un lugar muy peligroso.

TLATELOLCO .- El principal problema que presenta visitar este importante centro arqueológico (de los más importantes de la antigua Tenochnitlán) es que hay que pasar cerca de Tepito. El barrio de Tlatelolco fue uno de los iconos de la revolución urbana latinoamericana del siglo pasado, aunque hoy est{a bastante deteriorado. Lo ideal es venir en Metro y no internarse por el barrio (y es una pena porque es una maravilla de la arquitectura racionalista) ya que son frecuentes los asaltos. Sigue por la Avenida Manuel González y accede a las zonas arqueológicas por Lázaro Cárdenas.

BARRIOS EN ROJO .- Ya te hemos hablado de los problemas que hay en Morelos, Cuathemoc, Tepito o Las Lagunillas. Estos barrios se encuentran junto a las zonas turísticas o dentro de ellas. Hay otros barrios más alejados a los que no conviene acercarse. Estos son Venustiano Carranza; Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Otro lugar complicado es la Basílica de Guadalupe y, sobre todo, los alrededores.

LAS ZONAS MÁS SEGURAS PARA ALOJARSE .- En los últimos tiempos han aumentado los robos, pero Coyoacán sigue siendo el mejor lugar para alojarse en el DF (además de uno de los barrios más bonitos, pintorescos y atractivos desde el punto de vista cultural). El barrio de Frida está muy bien comunicado con el centro y es una auténtica delicia. Colonia Roma tampoco es mala opción para buscar alojamiento al igual que su vecina La Condesa. ¿Y qué pasa con el Centro Histórico? Hay muy buenos hoteles y es una zona segura, pero la cosa se complica un poco a la hora de salir a pasear por la noche . Si te alojas aquí, evita ir, después del atardecer, más allá de la Plaza Garibaldi y no acercarte a esa frontera norte con la conflictiva Tepito.

Foto de portada con licencia CC: Secretaría de Cultura Ciudad de México