Redes sociales clausuradas y sede con la persiana echada tras el repentino cierre del club financiero patrocinado por Alvise

“Está cerrado y lo previsto es que no abra en toda la semana”. Al otro lado de una verja compacta, de color negro, apenas se intuye la figura de un vigilante de seguridad. Es la única persona que este lunes atendía a los afectados por el cierre repentino de Madeira Invest Club, el club financiero que promocionó el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez. Ofrecía a sus clientes desorbitadas rentabilidades, de hasta el 53%, con supuestas inversiones en obras de arte digitales e intangibles y otros bienes de lujo. Es el estallido de lo que parece una nueva estafa piramidal alimentada por la opacidad que ofrece internet y los resquicios de los llamados “paraísos tecnológicos”.

La oficina de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño y a donde acuden los inversores de Madeira Invest Club a hacer “retiradas” del dinero obtenido, está situada en un bajo de la calle Maldonado de Madrid, en el distrito de Salamanca, uno de los más ricos del país. Es un espacio con 5.000 consignas fortificadas, al que se accede mediante huella o código QR y que, según su página web, también permite ocultar capital ante embargos, intercambiar criptomonedas por efectivo o acceder a préstamos. Todo, bajo una promesa de total confidencialidad que sortea las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras.

En la mañana de este lunes no levantó la persiana a pesar de que varios clientes tenían citas agendadas desde la semana pasada. Al otro lado sólo estaba un guardia de seguridad, que trataba de responder con evasivas a las preguntas de los inversores, temerosos de haber perdido grandes sumas de dinero tras confiar en operaciones financieras tan atractivas como imposibles.

Las redes sociales y la página web de la compañía también dejaron de funcionar. A media mañana ya circulaba entre los inversores el vídeo en el que el líder de la comunidad anunció que su sociedad estaba abocada al cierre. Su cabeza visible, que nunca se ha identificado por su nombre real, es un hombre que siempre aparece con mascarilla y que se hace llamar Luis. Él anunció este lunes que Madeira Invest Club cerraba tras una supuesta investigación que, aseguró, ha bloqueado todas sus cuentas bancarias y neutralizado toda la actividad de la empresa, sobre la que lanzó una alerta la CNMV en mayo de 2023 por no estar autorizada para prestar servicios de inversión.

El vehículo prometía rentabilidades muy por encima de mercado –de entre el 30% y el 60%– en compras de obras de arte digitales y otros bienes de lujo. Fuentes conocedoras de su actividad apuntan a que los inversores son varios centenares con importantes inversiones y de sectores muy diversos. Algunos de ellos trataron este lunes de acudir a las oficinas a pedir explicaciones ante una situación “preocupante” y que olía “muy mal”, según los testimonios recabados por este periódico.

La confidencialidad y el margen de beneficio que prometía Madeira Invest Club logró llenar el hipódromo de La Zarzuela de Madrid el pasado 6 de abril. Allí, el todavía aspirante a eurodiputado Alvise Pérez tomó la palabra y dijo a los invitados, ante el logo del citado Sentinel BQ: “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contra política a un estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70%-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”. “Lo más caro en esta vida es lo que no vale para nada: El Estado Español”, es el lema de esta compañía.

El responsable de Madeira Invest Club aseguró a sus clientes que la “persecución” que viene sufriendo hace tiempo se ha intensificado tras vincularse el nombre de su compañía con Alvise. La página principal del club lleva días indicando que está “en mantenimiento”. El viernes, todavía se podían ver algunas “obras de arte digital” en las que supuestamente han participado sus inversores. Y también otras presuntas inversiones como yates de lujo, contenedores marítimos, naves en Punta Cana, apartamentos en Chiclana (Cádiz), las obras de un parking en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, botellas de whisky, ferraris, motos de colección... La página web pertenece a una sociedad inscrita en enero de 2022 en Orlando (Florida, Estados Unidos), BLV Services LLC.

Cryptospain deja de estar operativo

Este lunes también dejó de estar operativo el portal Cryptospain, que aseguraba que con Madeira han llegado a tener rendimientos de “un 53,19%” con la compra de un edificio en el centro de Granada en 2023. Entre los servicios que ofrecía está el citado Sentinel BQ, cuyo logotipo aparecía con grandes caracteres en el evento en el que el hoy diputado de ultraderecha participó el 6 de abril.

“El Sentinel nace con un único objetivo, proteger lo que es tuyo sin que nadie sepa que lo es…”, recoge la web de la compañía. La propietaria de su web es BLV Services, la citada sociedad de Florida dueña del site de Madeira Invest Club. “Cualquier relación entre el usuario y BLV se regirá e interpretará de acuerdo con la ley estadounidense”, se advierte en la página de la sociedad.

Su lema es una declaración de intenciones: “La seguridad del anonimato a disposición de tu dinero”. En ella se presentan como “el único espacio en Europa con más de 5.000 consignas fortificadas grado 7, disponibles para ser alquiladas sin ningún tipo de identificación siempre dentro de la ley. Permiten almacenar documentación, dinero, joyas, relojes, oro o USB. Para su custodia, ofrece cuatro garantías: ”Protección grado militar 24h“, ”seguro de la cámara de 1.000 millones de euros“, ”acceso sin KYC (abreviatura en inglés de 'conoce a tu cliente')“. Además, garantiza que los bienes son ”no embargables“, ya que no se identifica a los usuarios. Fuentes consultadas por elDiario.es apuntan que el alquiler mensual de cada caja de seguridad ronda los 500 euros.

El tal Luis llevaba años promocionando en sus redes la elusión fiscal en foros especializados en la inversión en criptomonedas. También tenía su propio canal de Youtube, Crypto Spain, que este lunes borró todos sus vídeos. Todavía se le puede ver en alguna entrevista de 2022 contando que hace años empezó a interesarse por “la parte creativa de la elusión fiscal” ante un Estado que está robándote “todos los días”.

Asimismo, desveló que decidió fijar su residencia fiscal en Portugal después de que Hacienda le “arruinara” por una empresa que naufragó por la crisis inmobiliaria. O que nunca había ejercido como fiscalista profesional, pero que tras el éxito de sus vídeos en Youtube presumía de haber recibido ofertas para colaborar con Hacienda, con bufetes muy importantes e, incluso, compañías del Ibex 35.

Cryptospain aseguraba en su web que era “la mayor comunidad de fiscalidad en España”, con 512.000 usuarios, y que habían “ahorrado” la cantidad de 524 millones de euros a su “comunidad”. “9.600 empresas confían en nosotros”. También decían haber tramitado más de “805” residencias fiscales. “Trabajas todo el año para pagar unos impuestos que el Estado te está robando”, señalaban.

“¿Cómo es posible? Porque tú no compras criptomonedas (o efectivo) directamente a Sentinel BQ, sino que un particular ha hecho ese depósito de forma previa. De este modo, los límites que hay entre empresa y particular de 1000 € por transacción y la obligación de pasar el KYC no existen. Por parte de Sentinel, solo se cobra la comisión por transacción del 7,99%, de la que recibirás una factura simplificada con cada operación”, se explicaba en esa web.

“Descubre cómo pagar menos impuestos en una sociedad limitada o cómo emprender un negocio libre de rentas al Estado. Evita que te quiten lo que tanto te ha costado ganar. Cambia tu actividad fiscal desde hoy mismo”, añadían. Afirmaban que “la mayoría de los inspectores de Hacienda no saben lo que es un BTC, NFT, Numismática o una wallet. Que no te pase como a ellos, Cryptospain les viene GRANDE” [sic].

Desde hace ya más de un año, en Forocoches se preguntaban si Madeira Invest Club era un “ponzi [esquema piramidal] a la vista”. Un usuario decía conocer en agosto de 2023 a “uno que está dentro y hasta ahora, contento”. “Luego no llores y que todos los españoles paguemos la fiesta”, le decía otro forero.