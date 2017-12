Recomendaciones para disfrutar de tu fiesta de Fin de Año sin sorpresas

Es importante conservar la entrada de la fiesta, así como la publicidad que pudiera existir, ya que ambos documentos tienen valor contractual.Compra siempre las entradas en puntos de venta oficiales, nunca en la reventa, ya que se trata de una actividad ilegal, contra la que no existe posibilidad de reclamación.La entrada debe identificar claramente al responsable de la fiesta, e indicar el precio final y completo.

Una buena cena, las campanadas, las doce uvas y el brindis. Comienza el nuevo año y son muchas las personas que deciden asistir a un cotillón o a una fiesta de fin de año para celebrarlo. Si eres una de ellas, te invitamos a seguir una serie de recomendaciones para disfrutar de la fiesta con todas las garantías. Y si te encuentras con algún problema, ¡no dudes en reclamar!

Entre los problemas que se pueden producir en este tipo de eventos están las cancelaciones por exceso de aforo o falta de autorización, el incumplimiento del horario previsto, o no cubrir las prestaciones o servicios contratados. Por esta razón, es importante conservar la entrada de la fiesta, así como la publicidad que pudiera existir, ya que ambos documentos tienen valor contractual y resultan esenciales de cara a poder formular reclamaciones posteriores si fuera necesario.

Antes de adquirir la entrada, es recomendable comparar precios, prestaciones y calidad de los servicios ofrecidos por distintos eventos para decidir cuál es la mejor opción, así como que informarse sobre el horario durante el que se prolongará la fiesta. Compra siempre las entradas en puntos de venta oficiales, nunca en la reventa, ya que se trata de una actividad ilegal, contra la que no existe posibilidad de reclamación.

Asegúrate de que la entrada incluye información suficiente para identificar al responsable de la prestación del servicio, como el CIF o el domicilio social. Además, la entrada debe indicar claramente el precio final y completo, incluyendo cualquier tipo de impuesto, cargas o importes por servicios accesorios, así como el aforo permitido.

Antes de comprar la entrada, es recomendable que compruebes si incluye barra libre o te da derecho a alguna consumición, así como a servicio de guardarropa. Si éste último servicio se cobra por separado, es conveniente que conserves también la correspondiente factura o ticket.

Es siempre recomendable comprobar que la fiesta cuenta con la oportuna autorización para su celebración, algo que puedes consultar en el Ayuntamiento correspondiente. Además, la empresa organizadora debe tener contratado un seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros, personales y materiales, siendo también recomendable que cuenten también con un seguro para responder en caso de pérdidas o robos de objetos depositados en guardarropa.

Si no conoces el local donde se va a celebrar el evento, intenta, en la medida de lo posible, visitarlo con antelación para comprobar que cuenta con los mínimos requisitos de seguridad exigibles. El local debe tener salidas de emergencia suficientes y utilizables, presencia de extintores, aseos suficientes y de buena calidad. Es también importante conocer el aforo total del local e informarse del número total de entradas puestas a la venta. Además, en la fiesta deben estar perfectamente visibles y a disposición del público la relación de precios y el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones.

En caso de que se produzca cualquier incidencia o disconformidad con el servicio recibido, tienes derecho a que el establecimiento te facilite la hoja oficial de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía. Si los organizadores no cumplen con dicha obligación, puedes denunciarlo ante las autoridades municipales a través de la Policía Local, así como ante la Junta de Andalucía, mediante sus servicios de Consumo. En un artículo anterior recogíamos 10 consejos a tener en cuenta a la hora de presentar una reclamación de consumo.

Por último, para disfrutar de la fiesta con seguridad recuerda respetar las normas más básicas como no fumar, no llevar bengalas ni otros materiales pirotécnicos que puedan provocar incendios, así como consumir alcohol de forma responsable y no conducir en caso de haberlo consumido. Asimismo, recuerda que está prohibida la venta de alcohol a las personas menores de 18 años.

Si sigues tienes alguna duda sobre este tema, puedes ponerte en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.

¡Feliz año nuevo!