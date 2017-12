Aprobados los presupuestos de Canarias con el rechazo de PSOE, NC y Podemos por ser poco sociales

Los Presupuestos Generales de Canarias para 2018 -- que alcanzará los 8.239 millones de euros, un 12,9% más que el año anterior-- han sido aprobados este martes con el apoyo de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG); mientras que el Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias (NC) y Podemos han mostrado su rechazo porque consideran que "el tripartido formado por CC, PP y ASG" han "perdido una oportunidad histórica" de mejorar la vida de los ciudadanos.

El grupo nacionalista de izquierdas y la formación morada ya se habían posicionado en contra de las cuentas autonómicas del Gobierno regional presentando sendas enmiendas a la totalidad en noviembre, mientras que el PSOE se abstuvo en aquel momento porque no quería bloquear los mayores presupuestos de la historia del archipiélago.

"Fuimos coherentes, presentamos una enmienda a la totalidad, no como otros, que primero se abstienen y luego se posicionan en contra" afirmó el diputado de Nueva Canarias, Luis Campos.

En la sesión plenaria, tras el anuncio del s ecretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres de que rechazarían las cuentas, el grupo socialista ha explicado su posicionamiento: "El PSOE no ha hecho otra cosa que lo que lleva meses diciendo que iba a hacer, y aquello que mientras estuvimos en el Gobierno no pudimos, en ocasiones por falta de presupuesto, en ocasiones por el boicot del señor Fernando Clavijo", remarcó el diputado Iñaki Lavandera, en referencia al pacto de su partido con Coalición Canaria, desde junio de 2015 hasta diciembre de 2016.

Según Lavandera, Coalición Canaria ha perdido "una oportunidad histórica para plantear un nuevo modelo de protección social que garantizara unas condiciones de vida digna al conjunto de la ciudadanía", algo que podrían haber hecho si hubieran tenido en cuenta las enmiendas presentadas en este sentido: "Este Gobierno nunca ha tenido voluntad real de escuchar a nadie. Se comporta como ni siquiera deberían comportarse los Ejecutivos con mayoría absoluta".

Por su parte, el diputado de CC José Miguel Ruano asegura que "no es verdad" que su partido haya dejado de "acoger las propuestas de otros partidos" porque han aceptado "102 enmiendas de otros grupos", de las 623 que se han presentado.

Desde el PSOE no entienden cómo no ha podido salir adelante una enmienda encaminada a dotar y articular un "auténtico" plan de lucha contra la exclusión social con medidas como los 50 millones para pensiones no contributivas, con 15 millones para crear un fondo canario de ayudas de emergencia social o con tres millones para políticas transversales del comisionado contra la pobreza.

Lavandera también han reprochado al PP que apoye "de rodillas" el presupuesto sin nada a cambio, acusándoles de rendirse antes de empezar la guerra.

A esta acusación, el diputado del PP José Tomás Estalella ha respondido que, aunque no está de acuerdo con todas las cuentas, su partido las apoya para solucionar los problemas de los canarios.



"Preferimos abordar lo que nos une y no lo que nos diferencia" para que así Canarias tenga un presupuesto expansivo que solucione el desempleo y los problemas en sanidad y pobreza, afirmó Estalella.

Tensión entre Coalición Canaria y Podemos

En su intervención la diputada de la formación morada Concepción Monzón acusó a Coalicion Canaria "del engaño y la estafa que el Gobierno quiere hacerle a los empleados públicos. Son farfulleros con la Ley".

El apartado 4 del artículo 37 de las cuentas para el próximo año “dice que el complemento específico anual por cada punto se fija en 246,96 euros para 2018”, mientras que la Consejería de Hacienda fijaba para este año el complemento específico mensual en 20,58 euros, por lo que “si esta cantidad la multiplicamos por 12 mensualidades nos da 246,96 euros, que es justo el complemento específico anual para 2018”, es decir, " no se incrementan las pagas extras, sino que se redistribuye en 14 pagas lo que ya se percibe en 12".

Ante estas palabras, Ruano pidió turno de réplica y le reclamó a Monzón que pidiera disculpas porque consideraba que lo que estaba diciendo era falso. Ante la reiterada negativa de la diputada de Podemos a retractarse, Ruano lamentó "que no tengan la capacidad de rectificar cuando insultan a los demás".

Desde la formación morada también han criticado que "el optimismo" de CC con los "presupuestos", pues a su juicio "no se ve reflejado en la sociedad canaria, que aún sufre pobreza, bajos salarios, trabajadores y trabajadoras pobres o jóvenes sin proyecto de vida en su tierra”.

La secretaria general de Podemos, Noemí Santana, ha añadido que su partido ha reclamado rebajar el salario de los diputados y reducir las remuneraciones perciben en concepto de dietas y asistencia, propuesta que fue rechazada y tachada de demagógica.

Santana ha agregado que lo ahorrado con esta medida se podría destinar el dinero al Comisionado de la Transparencia, al que considera "la mejor vacuna contra la corrupción", a la Audiencia de Cuentas y a abrir una casa de la ciudadanía para hacer en ella actividades parlamentarias con los ciudadanos.

Un "tripartito ocasional"

Nueva Canarias consideró que, con 1.200 millones de euros de ingresos más que en 2017, Canarias estaba “en condiciones de abordar de manera valiente” sus principales problemas pero el "tripartito ocasional" ha apoyado una "pésima" gestión de las cuentas porque no las han usado para "mitigar” los principales problemas de la gente en un territorio que tiene al 44,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Campos critica que sólo se dediquen 15 millones de euros para un plan contra la pobreza a cambio de congelar el aumento de las partidas para la dependencia. Una “enorme torpeza” del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo que desde NC creen que se podría haber corregido con una política alternativa para generar más ingresos mediante un sistema tributario distinto.



En concreto, Campos propuso la creación de una renta básica financiada con 170 millones de euros procedentes de los ingresos generados por una política fiscal progresiva, los fondos de la Prestación Canaria de Inserción y los planes de empleo social. "El País Vasco no ha ayudado a cronificar la pobreza porque aprobaron una renta básica en el año 2008. No podían permitirse que ningún ciudadano estuviese en situación de pobreza", remarcó.

A pesar de ello, reconoció las enmiendas que fueron aceptadas a propuesta de su partido, entre las que destacan destinar un mínimo de 20 millones de euros a un plan de infraestructuras contra los vertidos al mar y para el saneamiento y depuración de aguas residuales en las islas, a la que se sumó otra de tres millones para la Educación Infantil de 0 a 3 años.

El diputado nacionalista admitió, en tono irónico, que el grupo negociador de CC mostró un “poco más de generosidad. En esta ocasión nos han aceptado poco más de una decena de propuestas alternativas cuando, en años anteriores, no pasábamos de tres o cuatro. Un rodillo con cariño, pero un rodillo al fin y al cabo”.

No es un cheque en blanco del PP a CC

El diputado del grupo popular José Tomás Estalella ha remarcado que "el tripartito no se corresponde con la realidad porque el PP da su apoyo a los presupuestos por la estabilidad, pero no somos socios de CC, de la misma manera análoga en la que NC apoyó las cuentas de Mariano Rajoy" y ha añadido, dirigiéndose a Fernando Clavijo, que "a partir de ahora ya no valen excusas".

Por su parte, Casimiro Curbelo (ASG) ha afirmado, con sorna y mirando a los socialistas, que "si somos un tripartito vamos a buscar un cuatripartito, que otra fuerza se acerque un poquitito más".

Curbelo ha explicado que, a pesar de que el presupuesto "no es la panacea ni lo resuelve todo", sí considera que recogen "una clara apuesta social" y "la apoyamos por responsabilidad y no por ningún pacto previo".

"No hay un tripartito" ha reiterado Ruano: "El PP se ha comprometido con la estabilidad y ASG sabe defender los intereses de su isla y contribuir a todas las demás. Y lo agradecemos".



El diputado nacionalista considera que las cuentas han sido elaboradas por su partido desde la "responsabilidad con esta tierra" y apoyarlos supone "votar por el futuro que representan unas políticas en cifras".

Asimismo, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha destacado que "con nuestras diferencias" Canarias ha conseguido ser una de las cuatro comunidades autónomas que ha aprobado sus presupuestos antes de 2018.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de los diputados que han participado en unas cuentas que hemos elaborado entre todos. Hemos discutido, pero lo hemos hecho con una voluntad constructiva donde la palabra ha sido la protagonista", concluyó