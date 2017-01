Brito carga contra Echenique tras su expulsión de Podemos por "no responder a las necesidades del proyecto"

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Medioambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, ha dicho este viernes que a Podemos "le urge una renovación" tanto en Canarias como en el Estado, pero ha confesado que es "pesimista" en este sentido.



La Comisión Estatal de Garantías Democráticas de Podemos expulsó la pasada semana a Brito por continuos enfrentamientos con la dirección en Canarias, su apuesta por lanzar la corriente tinerfeña Sí Se Puede en Gran Canaria y su negativa a rendir cuentas de su gestión en los órganos del partido.



En declaraciones a la emisora Ser Las Palmas, Brito ha dicho que esta Comisión de Garantías está siendo "cuestionada desde hace muchísimo tiempo" y que ya "se ha visto lo que ha sucedido recientemente en Baleares".



A su juicio, Podemos se encuentra en "una situación lamentable, con un secretario de organización -Pablo Echenique- que, realmente, no está respondiendo a las necesidades que tiene el proyecto y se dedica a alentar este tipo de cuestiones".



"Estamos a las puertas de segunda Asamblea Ciudadana Estatal -Vistalegre II- y habrá que esperar a su resultado, pero si no hay un cambio de rumbo importante en relación a la situación actual, el proyecto puede entrar en una situación muy complicada de cara al futuro", ha agregado Juan Manuel Brito.



Sobre si esperaba esta decisión de la Comisión de Garantías, el dirigente grancanario ha dicho que sí porque "ya fue anunciada" previamente por Echenique en una visita a la Isla, aunque, en su opinión, se trata de "una actuación política que tiene un fin desde hace mucho tiempo dentro de lo que es hoy la pugna política dentro de Podemos en Canarias".



"Es el desenlace de una actuación autoritaria, de una purga política, que se está acentuando clarísimamente y que nos lleva a una situación desastrosa de cara al futuro", ha añadido Brito.



Para el consejero del Cabildo existe una "crisis" en la dirección autonómica de Podemos desde hace muchísimo tiempo, por que hay "una incapacidad absoluta para resolver los conflictos internos desde el diálogo", por lo que este tipo de prácticas como en su caso "siguen siendo la tónica general".



"Mi expulsión y la de otro consejero en La Palma, que también se ha dado en estos días, son la muestra de esa forma de actuar, en el que cualquiera que tenga una opinión contraria y critique a la dirección se ve expuesto a este tipo de cuestiones", ha subrayado.



Brito ha asegurado que desde hace un año lleva padeciendo "una campaña tremenda auspiciada desde la dirección de Canarias" de Podemos, con una serie de "tergiversaciones de la realidad muy grande", y que, con su expediente, "se confirma desgraciadamente esta línea de actuación".



"Es evidente que tengo que recurrirlo porque, además, tiene defectos de forma desde el inicio que vulneran los principios fundamentales de cualquier persona. Un proceso nada garantista y una resolución que es tan generalista que genera indefensión", ha incidido..



En su opinión, se han incumplido aspectos importantes como la Ley de Protección de Datos desde el inicio de este expediente, con filtraciones por parte del Consejo de Coordinación o de la propia Comisión a periodistas, por lo que está convencido de que ganará el proceso dentro de Podemos y, si no fuese así, será en el "juzgado".



"Llegaré hasta las últimas consecuencias porque creo que estoy en mi derecho y, además, convencido de que tengo la razón", ha resaltado Brito.



Brito considera que su apoyo a la plataforma Sí Se Puede no incumple "ningún acuerdo" de Podemos ni de Sí Se Puede, porque "ambas organizaciones permiten la doble militancia y así lo recogen los estatutos".



"Las discusiones políticas deberían enfrentarse con argumentos políticos, no con acciones represivas como esta. Mi compromiso con el proyecto de Sí Se Puede y con el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria es absoluto", ha concluido Juan Manuel Brito.