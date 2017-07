Clavijo lamenta en su balance no haber aprobado más rápido su polémica Ley del Suelo y el reparto del Fdcan

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este lunes satisfecho con la gestión de su Gobierno en los últimos dos años. Si tuviera que hacer autocrítica, ha afirmado, tan sólo lamenta no haber podido sacar adelante mucho antes su proyecto estrella, la Ley del Suelo, que logró aprobar sin consenso y bajo amenaza social de acabar en el Tribunal Constitucional. Además, sintió que no se hubiese producido un acuerdo más rápido con el tema del reparto de los fondos del Fdcan.

Durante el balance del ecuador de la legislatura, Clavijo ha reconocido que se siente muy "cómodo" con su Gobierno y, desde que cesó a los consejeros del PSOE el pasado 23 de diciembre, no se ha planteado hacer cambios en su Ejecutivo en minoría, a menos que finalmente el PP entre a formar parte de él. Algo que no parece tan claro después de que se suspendiera la reunión del pasado viernes y de que el secretario de Organización, José Miguel Barragán, haya reconocido que no se ponen de acuerdo con los populares en el tema de la bajada del IGIC.

En cuanto a su gestión, insistió en que cuando tomó posesión se encontró con una región que estaba empezando a salir de una "terrible crisis" que se había "cebado" con Canarias y con los servicios públicos, con un escenario de relaciones "rotas" con el Gobierno de España, con la Comunidad Autónoma peor financiada de todo el Estado y con muchos problemas de gestión.

Por ello, asegura que su objetivo fue restablecer las relaciones con el Estado, motivo por el que dio el sí a la investidura de Rajoy, a los Presupuestos Generales del Estado y previsiblemente este martes al techo de gasto. Todo ello, según destacó, a fin de que el Archipiélago tenga una mejor financiación. En este sentido, defendió como uno de sus grandes logros el acuerdo para sacar el REF de los Presupuestos y anclarlo a la Constitución.

