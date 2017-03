María Nebot achaca su ausencia en las reuniones a la “ruptura unilateral del pacto por parte de Podemos”

La consejera de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, ha justificado este miércoles su ausencia desde finales de febrero en las reuniones que celebra el grupo de Podemos en la institución insular todos los lunes a las 12.00 horas. “¿Hay que recordar a estas alturas que fue Podemos, su secretaria de organización (Concepción Moreno), quien rompió unilateralmente el pacto de gobierno en el Cabildo?”, ha aseverado Nebot, que ha invitado al portavoz del partido en la corporación, Miguel Montero, a enseñar las actas para demostrar que hasta ese momento acudió a todos los encuentros de organización del grupo.



Nebot ha declinado valorar la renuncia de Podemos a la asignación económica que le corresponde como grupo por los dos consejeros que decidieron mantenerse en el gobierno insular junto al PSOE y NC en contra de las directrices de la dirección regional de la formación morada.



La consejera de Igualdad y Participación Ciudadana sostiene que no puede pronunciarse sobre una información que no se le ha comunicado “por las vías oficiales” y de la que se ha enterado “a través de la prensa”. “No me han comunicado eso, ni que se ha roto el pacto, ni qué se supone que debo hacer, ni que se me ha abierto expediente”, ha abundado Nebot, que dice desconocer “qué intenciones individuales” tiene el portavoz de Podemos en el Cabildo.“No quiero contribuir a enredar más a la ciudadanía”, ha manifestado la también promotora del desembarco en Gran Canaria de la organización Sí se Puede.



Nebot recordó que sí asistió a la reunión celebrada el 27 de febrero en la sede de Podemos para estudiar la reorganización de las áreas de la formación en el Cabildo después de que el consejero Juan Manuel Brito cesara tras haber sido expulsado. En ese encuentro, la consejera expresó su desacuerdo con el reparto acordado, en el que quedaba relegada del Consejo de Gobierno insular y mantenía sus responsabilidades en el área de Igualdad. No compareció en la rueda de prensa posterior.



"Después hubo otra reunión, en la que se decidió de forma definitiva la asignación de áreas, y a esa no se me convocó", señaló Nebot. Finalmente, el 6 de marzo, la consejera anunció junto a Miguel Ángel Rodríguez y al presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, su continuidad gobierno insular en contra de la posición adoptada por el partido con el que se presentó a las elecciones de 2015.



"Si se consulta a las bases para un pacto de progreso en la isla, se debe consultar también para la ruptura, tal y como recogen los estatutos", ha subrayado la consejera, que dice desconocer por qué las convocatorias a su nombre no están llegando al grupo de Podemos. "Yo siempre las recibo por correo electrónico", afirma.



Miguel Ángel Rodríguez ha utilizado el mismo argumento, la falta de una notificación formal, para evitar valorar la renuncia a la asignación económica planteada este martes por Podemos en la Junta de Portavoces del Cabildo. El consejero de Emergencias y Medio Ambiente, que tomó posesión de su acta en sustitución de Juan Manuel Brito, ha asegurado que nadie le informó a su llegada de que el grupo de Podemos en la institución se reunía todos los lunes a las 12.00 horas.



Ni Nebot ni Rodríguez han querido confirmar el sentido de su voto en la moción que presentará Podemos en el pleno del próximo viernes en apoyo de un nuevo convenio para los trabajadores de la empresa pública Valora. Ambos han coincidido en el momento de ser consultados -el mediodía de este miércoles- que estaban consultando la documentación presentada.