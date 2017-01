Román Rodríguez pide a Clavijo que conquiste una nueva mayoría o "se marche a casa"

El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, Román Rodríguez, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que "conquiste una nueva mayoría o se marche a su casa".



Román Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que el presidente del Gobierno no fue elegido por el pueblo sino por el Parlamento "y ahora no tiene a esta Cámara con él".



Por eso, ha continuado, "o consigue un acuerdo o se somete a una cuestión de confianza", pues, a su juicio, no se puede gobernar siendo la tercera fuerza política y solo con el apoyo "inquebrantable" de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).



Preguntado por si apoyaría una moción de censura en la que el líder del PP, Asier Antona, fuera el candidato, ha dicho que "no toca" hablar de ese asunto, si bien ha dicho que si el Partido Popular deja solo a Clavijo habría que hablar.