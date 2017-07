Román Rodríguez acusa a Clavijo de dirigir la tele canaria desde su despacho

Román Rodríguez se arrepiente de haber apoyado la nueva Ley de Radiotelevisión pública de Canarias en la pasada legislatura. “Nos enredó el PSOE”, explicó este jueves en un encuentro con periodistas en Las Palmas de Gran Canaria, donde hizo un repaso a la actualidad política de las Islas y las relaciones con el Estado. “Este Gobierno va a hacer bueno al anterior”, dijo en referencia al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, al que acusó de dirigir la televisión canaria desde su despacho. Eso sí, con la ayuda del viceconsejero de Comunicación, el publicista José Luis Méndez, y los periodistas Santiago Negrín, presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), y Daida Rodríguez, asesora de este último nombrada personalmente por Clavijo para reforzar el control gubernamental de los dos medios de comunicación de titularidad pública.

Román Rodríguez fue especialmente duro con la actual situación de la radiotelevisión canaria, asunto que colocó entre los más importantes que han de resolverse cuanto antes. Desea encontrar acuerdos con Coalición Canaria y los demás partidos presentes en el Parlamento de Canarias para cambiar la ley y renovar el consejo rector, empezando por su presidente.

“Siempre hemos defendido la existencia de estos medios”, enfatizó Rodríguez a lo largo de su intervención sobre la RTVC, “y creemos que debe seguir existiendo, aunque les confieso que empiezo a tener mis dudas”. El presidente de NC opina que “nunca antes” la televisión pública de Canarias había estado tan al servicio del poder político, con tan bajas audiencias y permanentemente instalado en el escándalo.

El Consejo Rector de RTVC se encuentra bloqueado después de que dos de sus consejeras, una propuesta por el Partido Popular y la otra por Coalición Canaria, abandonaran sus puestos para no ser cómplices de lo que allí ocurre, según declararon en su día al marcharse. La última sesión de ese consejo se saldó con otro escándalo al producirse dos versiones contradictorias, la que relata el presidente, Santiago Negrín, y la que sostiene María Lorenzo, la única consejera a propuesta del PSOE. Esta asegura que no se levantó acta de la sesión porque no hubo nadie que se constituyera en secretario o secretaria del consejo, mientras que Negrín, en un comunicado, sostiene que ejerció tal tarea el vocal del PP, Alberto Padrón. Los acuerdos de RTVC están en el aire por falta de mayoría suficiente para adoptarse al haber solo tres vocales de los cinco previstos por la ley.

A estas alturas aún no están aprobadas las cuentas de 2016 y no ha podido renovarse de urgencia el contrato con Abertis para el transporte de la señal que expira el 31 de agosto.