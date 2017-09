La otra cara de las microalgas

La toxicidad de las colonias de microalgas que ha aparecido en las aguas canarias desde La Restinga a Las Canteras ha llenado de temor a los residentes de las Islas ante la peligrosidad de estos organismos vivos. Sin embargo, no todos ellos son perjudiciales para la salud e, incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado el uso de las microalgas contra la malnutrición.

No ha sido una serpiente de verano, precisamente, la que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo, sino un ser vivo mucho más pequeño: la microalga T richodesmium erythraeum. Si los marcianos de H.G. Wells en su famosa La Guerra de los Mundos fueron vencidos por las bacterias y no por la tecnología y sapiencia humanas, es posible que el gabinete regional quede más sacudido por la toxicidad de las colonias de microalgas que por cualquier otra iniciativa que hubieran ideado sus adversarios políticos.

De hecho en pleno síndrome postvacacional del Ejecutivo han comparecido con carácter de urgencia este jueves a petición de toda la oposición (salvo la ASG que lidera Casimiro Curbelo) los consejeros de Sanidad, José Manuel Baltar, y Política Territorial, Nieves Lady Barreto, para informarde cómo afecta la proliferación masiva de microalgas en aguas del Archipiélago tanto "a la salud pública", como ,"al medio ambiente marino".

Una comparecencia en la que ambos consejeros han culpado a la oposición, a los medios de comunicación y a las redes sociales, de la alarma social generada pese a que el Gobierno "ha hecho lo correcto" y "las medidas han sido adecuadas y proporcionadas al riesgo".

Una omisión de responsabilidad política y de la gestión de la crisis que ha indignado a la oposición hasta el punto de que en los pasillos del Parlamento empezaron a hacerse corrillos para analizar la posibilidad de presentar una reprobación conjunta a Baltar y Barreto.

Y, aunque no lo decían en la convocatoria solicitada, también se tiene el temor de que en el fondo la Trichodesmium erythraeum mengüe los pingües beneficios que está generando en las Islas su principal motor económico: el turismo de sol y playa. No en vano, la extraparlamentaria Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) no tiene “ninguna duda” de que el Gobierno canario “ocultó” información "para no afectar a los negocios de unos pocos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas”.

“Los intereses de la industria turística -vinculada al saqueo del territorio, la sobreexplotación de los recursos naturales, como el agua, y la explotación laboral de mano de obra barata- está detrás de ese llamado al silencio de Clavijo y de la desinformación”, aseguraban los de ANC el 27 de agosto en un comunicado.

Y es que no ha sido tanto la microalga sino la gestión que de su aparición en las costas ha hecho el presidente Clavijo lo que ha causado indignación, máxime cuando su gabinete no prohíbe el baño en las zonas de afectadas al mismo tiempo que sus técnicos y los del Banco Español de Algas confiesan públicamente que no se bañarían “por sentido común”.

Más o menos como hace el propio Gobierno con el carguero británico a la deriva Cheshire, del que no tienen información (el propio Clavijo lo hundió rápidamente mientras seguía navegando), pero no quieren que se acerque a ningún puerto canario, o el concurso de informativos de Radiotelevisión Canaria, del que se declaran incompetentes tras habilitar una partida presupuestaria para que el presidente del ente, Santiago Negrín, lo impulsase.

Y si bien es cierto que estas cianobacterias no favorecen la aparición de tumores o hepatitis A, tampoco se puede negar que no conviene bañarse cerca de ellas porque producen un irritante amonio como desecho cuyo contacto puede producir dermatitis y no sirve, como hasta ahora ha hecho el presidente y sus consejeros, mirar hacia otro lado esperando que las microalgas se desintegren en la mar océana.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, de CC

Superalimento contra la malnutrición

Toda esta polémica ha hecho que las microalgas aparezcan de repente en el mapa mental de la población, que hasta hace semanas no sabía casi ni que existían, pero (como pasó con el telurio) ahora todo el mundo habla de ellas con el temor pendiendo sobre las cabezas.

Sin embargo, no todos estos organismos son dañinos para los humanos, incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado el uso de microalga spirulina contra la malnutrición porque es un superalimento y una excelente fuente de proteínas digeribles, comparables en cantidad con lo que es ingerir carnes de res.