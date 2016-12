Gran Canaria pondrá en marcha un estudio sobre la incidencia del acoso escolar en sus adolescentes

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria prevé realizar en 2017 un estudio sobre la incidencia del acoso escolar entre los alumnos adolescentes de la isla.



El titular de este departamento, Miguel Montero (Podemos), ha avanzado este miércoles, al hacer balance en una rueda de prensa del trabajo desarrollado por su Consejería durante este año, que ésta será una de las iniciativas que acometa en 2017, "se oponga quien se oponga, porque el Gobierno de Canarias no quiere que se haga".



Montero ha estimado que este estudio es importante para saber hacia "dónde hay que dirigir los esfuerzos", de ahí que su Consejería haya encargado al presidente del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Canarias, José Gutiérrez, una encuesta que se tratará de que cumplimenten estudiantes de Secundaria y Bachillerato, ya que es más complicado entrar a las aulas de Primaria para hacer este sondeo.



El consejero grancanario considera que las políticas públicas tienen que estar sostenidas en datos, de ahí que critique que la Consejería regional de Educación "no comparta" los datos que posee sobre este asunto con ninguna otra institución y que sólo los haya hecho públicos en una comunicación en el Parlamento que tuvo lugar en junio de 2015.



Montero ha asegurado que la Consejería de Soledad Monzón (CC) se ha dirigido extraoficialmente a su departamento para expresarle que no desea que el Cabildo grancanario realice este estudio.



Según los datos facilitados a Efe en abril de este año por la responsable del área de Convivencia Escolar de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Rita Ojeda, entre 2012 y 2015 el servicio de prevención y ayuda contra el acoso escolar del Gobierno canario recibió 426 llamadas e intervino en 184 casos de jóvenes con edades comprendidas, en la inmensa mayoría de los incidentes, entre doce y trece años y que sufrían acoso escolar.

Gran Canaria ha concedido este año 556 becas

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, ha concedido este año 556 becas a estudiantes.

Montero ha precisado que los beneficiarios de estas ayudas han sido 257 universitarios, 67 estudiantes de postgrado, 35 alumnos que las han necesitado para poder estudiar en otras comunidades autónomas y 153 estudiantes de FP, entre otros.



Aunque ha admitido que a su departamento "le falta presupuesto y personal", el consejero ha recalcado que la vocación sigue siendo que el Cabildo de Gran Canaria sea un agente educador", de ahí que para 2017 esté previsto repetir iniciativas con las que se han obtenido este año resultados satisfactorios.



Entre los proyectos que tendrán continuidad en 2017, Montero se ha referido al plan de educación no formal, con el que se persigue facilitar la inserción laboral de menores de 40 años que se encuentren fuera del sistema educativo reglado.

En el marco de esta iniciativa se han impartido cursos de entre 20 y 100 horas de duración en ámbitos como el socorrismo, los primeros auxilios, la iniciación a la panadería, informador turístico o escultura de arena, títulos con los que algunos participantes han logrado contratos temporales, ya que la acreditación obtenida está avalada por reconocidas empresas, como Haricana, ha destacado.



También volverán a programarse el próximo año actividades extraoficiales dirigidas a asociaciones de padres de alumnos y ONG, entidades que se han podido beneficiar en 2016 de 27 proyectos de este tipo.



De igual forma, Montero ha dicho que tanto los proyectos dirigidos a las escuelas de música y/o artísticas y las universidades populares, como las 22 iniciativas que se han programado este año con 14 ayuntamientos, volverán a promoverse el próximo año.



En colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Consejería grancanaria de Educación y Juventud también prevé organizar, desde el próximo mes de enero, cursos no presenciales de idiomas.