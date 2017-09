Cielos despejados y ligero ascenso de las temperaturas

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este lunes, cuando se esperan ligeros ascensos de las temperaturas y vientos flojos, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima alcanzará los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 25 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será en las dos capitales del Archipiélago de 22 grados, conforme a su predicción, que anuncia viento variable y flojo, aunque será del nordeste y moderado en varias zonas de las islas.



En las aguas de Canarias se prevén vientos del este o nordeste y fuerza 5 o 6, fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para este lunes, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Poco nuboso o despejado aumentando a nuboso al final en el extremo norte. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste entre 20 y 30 km/h, disminuyendo al final del dia, y con algunos intervalos fuertes en los litorales noroeste y sudeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 20 27



Fuerteventura



Poco nuboso, con intervalos nubosos en el este. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste alrededor de 30 km/h, con intervalos fuertes en el noroeste y sudeste de la isla, disminuyendo al final del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 21 24



Gran Canaria



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas por debajo de unos 600 metros en el extremo nordeste. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, más intenso en extremos noroeste y sudeste. Viento variable flojo en cumbres y zonas altas. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 25



Tenerife



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas por debajo de unos 600 metros en la costa nordeste durante la mañana y a últimas horas, y nubosidad de evolución diurna en la zona central de la isla. No se descarta algún chubasco ocasional en el Teide o alrededores. Temperaturas en ascenso, más ligero en el nordeste. Viento del nordeste moderado, más intenso en extremos noroeste y sudeste. Viento variable flojo en zonas altas y moderado del suroeste en cumbres. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 27



La Gomera



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas por debajo de unos 600 metros en la mitad norte durante la mañana y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del norte y nordeste, flojo a moderado, más intenso en el litoral noroeste. Viento variable flojo en cumbres. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 23 28



La Palma



Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas por debajo de unos 600 metros en la costa nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios, excepto en ascenso en el sur y máximas en ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en extremos noroeste y sudeste; variable flojo en cumbres y zonas altas. Brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 28



El Hierro



Poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo nuboso en el norte. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, más intenso en el extremo noroeste; variable flojo en zonas del interior y brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 25