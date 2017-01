El abogado de Soria no acude al TSJC a defender su propia querella contra Rosell

Eligio Hernández, abogado de José Manuel Soria, no se ha presentado este jueves en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para interrogar a Victoria Rosell en la causa abierta por la querella que el exministro interpuso contra la magistrada. Una ausencia sin causa justificada

“Esto es alucinante”, manifestó la exdiputada de Podemos a los periodistas que esperaban a la salida. Su comparecencia ante Margarita Varona, la jueza de la Sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que instruye el procedimiento, se ha extendido algo más de una hora.

Para Rosell, la incomparecencia del letrado de Soria durante su declaración demuestra que “ni siquiera” la acusación popular, representada por el exministro, cree que “haya delinquido”. La jueza recordó que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado en dos ocasiones el archivo de la causa.

La magistrada considera que, en caso de que el TSJC dé finalmente carpetazo a la querella, habría que imponer el pago de las costas procesales a Soria por “mala fe y temeridad”.

La magistrada recuerda que, pese al supuesto interés manifestado por la acusación para investigar el caso, fue ella misma la que se propuso para declarar desde mayo, esto es, antes de las elecciones celebradas un mes más tarde. "Ni siquiera tiene la decencia de comparecer para hacer preguntas, me ha dejado de piedra", apostilla.

Soria no tuvo que llegar a ratificar su querella, porque presento un poder especial y la amplió posteriormente con los delitos públicos que se desprenden del informe elevado por el magistrado Salvador Alba tras su encuentro con el empresario Miguel Ángel Ramírez. Reunión que fue grabada por este último y que ha derivado en otra causa que esta en manos de la misma jueza ante la que declaró este jueves Rosell, Margarita Varona.

Rosell afirma que la incomparecencia del abogado de Soria no exime a la instructora y al Ministerio Fiscal de examinar si se ha cometido algún delito, pero entiende que "prácticamente nos hemos quedado sin acusación".

"Aunque personalmente me pueda aliviar no ser interrogada por Eligio, porque pensaba contestar a todas las preguntas, me parece el colmo. Nunca he visto algo como esto en 20 años de instrucción", manifiesta.

En cuanto a su declaración ante Varona, asevera que "me parece que he dejado claro que ni ha habido retraso, ni prevaricación, ni muchísimo menos cohecho ni negocio en la instrucción, sino que por el contrario quien ha utilizado estas previas en su beneficio y apartado del objeto que se estaba investigando ha sido el señor Alba"

Con Rosell ha comenzado la ronda de declaraciones de la causa en la que el exministro acusa a la jueza de los delitos de cohecho, prevaricación judicial y retardo malicioso en la Administración de Justicia en relación a la instrucción del procedimiento contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y los trabajadores.

Este jueves también han declarado la fiscala Evangelina Ríos y el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell.

Según recoge la agencia Efe, a la salida de los juzgados Sosa afirmó que "no tiene nada que ocultar" y que, por ello, ha declarado como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la causa que se investiga a su pareja.

"Resulta llamativo que Soria ponga una querella instrumental", que responde a una "cacería contra una adversaria política", pues la presentó cuando Rosell acudió como candidata de Podemos al Congreso en las elecciones generales de diciembre de 2015, y luego no se presente, indicó el periodista.

Según han indicado a Efe fuentes de la defensa, la magistrada instructora del caso, Margarita Varona, en su interrogatorio de este jueves a Sosa se ha interesado por los contratos que suscribió en los años 2003, 2005 y 2008 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, así como por el de limpieza que mantiene la empresa del periodista con el Grupo Ralons desde 2010. Así mismo, fue preguntado por el contrato de radio firmado con la UD Las Palmas.

Sosa ha negado tener una relación de amistad con el empresario y haber negociado ese contrato con él, pues lo hizo con el director del club, Patricio Viñayo.

La magistrada Margarita Varona ha citado este vieres a declarar como testigo al empresario Miguel Ángel Ramírez.