La jueza Rosell tilda de "escándalo" el ascenso del fiscal que vulneró sus derechos: "Veo cierta labor de protección"

La jueza y exdiputada de Podemos Victoria Rosell ha tachado de "escándalo" el "ascenso" del responsable de la Fiscalía de las Palmas que le abrió una investigación en 2015, Guillermo García-Panasco, y ha acusado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de "arroparle".

En declaraciones a Cadena Ser, la jueza ha criticado el nombramiento de García-Panasco, que sustituirá en el cargo a Alejandro Luzón, nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción. "Veo cierta labor de protección", ha sentenciado Rosell.

La magistrada ha recordado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló las diligencias de la investigación abierta contra ella al entender que el Ministerio Público invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados reservado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Rosell ha lamentado "el ascenso" de alguien que, "en vez de cumplir sus deberes" y velar por "la independencia judicial", hace "lo contrario". "Un ascenso en estas condiciones me parece un escándalo", ha subrayado, para después apuntar que se podría "exigir la dimisión o cese" por sus actuaciones.

La jueza, que ha criticado que no se tenga en cuenta el "buen hacer" de otros miembros de la carrera ni los "derechos de los ciudadanos" para este nombramiento, ha hecho hincapié en la "campaña" que se hizo contra ella en plena campaña electoral de las generales de 2015, a las que concurría como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas. "Me frustró y quiso hacer muchísimo daño a Podemos y me lo hizo a mi y a mi entorno", ha recalcado, aunque ha indicado que "poco a poco" las cosas se están colocando en su sitio.