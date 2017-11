Lizoain afirma que el partido frente al Levante "es muy importante", pero no una final

El portero de la Unión Deportiva Las Palmas Raúl Lizoain ha manifestado que el equipo amarillo ha estado en "situaciones peores" a la actual, en puesto de descenso y como equipo más goleado de LaLiga Santander, pero al final "han salido adelante" de todas ellas.



El guardameta grancanario, titular en las dos últimas derrotas ante Deportivo de La Coruña (1-3) y Real Madrid (3-0), anima a la afición isleña a que no se desanime con el equipo, aunque entiende su enfado por la actual situación.



"La solución para salir de este bache es arrimar el hombro, y entre todos sacaremos esto adelante", propone el cancerbero.



Para Lizoain, el siguiente partido en casa, el próximo día 19 ante el Levante, es "muy importante" pero no una final.



"Si a estas alturas estamos hablando de finales, mal vamos. Tenemos que jugar, hacer lo que sabemos, mantener el estilo, y si seguimos así, saldremos del bache", ha asegurado el cancerbero en conferencia de prensa este mediodía.



El portero isleño, de 26 años, no hubiese entendido una destitución de Pako Ayestarán tras el 3-0 encajado ante el Real Madrid en la jornada anterior.



"El entrenador vino con un panorama difícil y un calendario complicado. Hay que dejarlo trabajar, que se vaya adaptando a nosotros, y poco a poco saldremos adelante", insiste.



Además, entiende que el técnico vasco optase por cinco defensas en el estadio Santiago Bernabéu: "Quizá vio que nos hacía falta un poco más contundencia atrás y quiso remediarlo. En defensa éramos muy contundentes y teníamos más hombres para la salida de balón. No sé cómo se sintieron mis compañeros, pero yo me sentí bien", argumenta.



Sin embargo, Lizoain no ha quedado del todo satisfecho de los dos partidos ligueros que ha jugado como titular, porque se queda con otras actuaciones "de temporadas anteriores", aunque sí ha notado que está más "cómodo y tranquilo" bajo los palos.



Además, es consciente de que el debate de la portería y sobre su figura en particular "siempre estará ahí", tras haberle arrebatado la titularidad al argentino Leandro Chichizola.