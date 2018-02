Di Koh Tao y aprende a bucear

Imagina aguas cristalinas y templadas, una isla de ensueño, decenas de escuelas de buceo a tu disposición, los precios más ajustados del mundo y unos fondos marinos llenos de vida y de color. ¿No te parece el lugar idílico para aprender a bucear?

Koh Tao, en Tailandia, hace años que se convirtió en la referencia internacional para nuevos buceadores y aquellos que quieren profesionalizarse en esta actividad. Tanto que la isla se ha transformado en una especie de centro de buceo gigante donde encontrarás más de 60 escuelas de submarinismo en activo.

La isla tortuga, que es su traducción en español, se ubica en la orilla este del golfo de Tailandia y en los años 90 dejó de ser una pequeña isla pesquera para convertirse en un destino de buceo, tanto que hoy en día su motor económico es el submarinismo y es de los lugares donde mayor número de certificaciones se expiden cada año.

El ajetreo de barcos y botellas de aire es el día a día en la isla de Koh Tao.

Referencia internacional del buceo

En Koh Tao encontrarás viajeros de todas las nacionalidades, la mayoría de las escuelas están en manos de occidentales o cuentan con instructores occidentales, por lo que podrás comunicarte en inglés en cualquier sitio.

Su fama y sus bajos precios son un imán para todos los amantes del submarinismo y es que, si bucear no es barato, menos lo es todavía obtener las certificaciones necesarias que te permiten hacerlo. La alta competencia que convive en la isla ha hecho que las tarifas que puedes encontrar para el primer nivel de submarinismo, el Open Water, sean la mitad de lo que pagarías en España, tanto si te certificas en PADI o en SSI, las dos principales organizaciones de buceo internacionales a las que se acogen las escuelas de todo el mundo.

Koh Tao no es solo cuna de nuevos buceadores sino también de futuros profesionales del submarinismo, gran cantidad de dive masters e instructores se forman aquí antes de continuar recorriendo el mundo en busca de los mejores puntos de inmersión.

En Tailandia, sí, pero en español

Hay tanta variedad de nacionalidades que podrías aprender a bucear tanto en inglés como en alemán, holandés, francés, italiano y, cómo no, en español. En Koh Tao encontrarás varias escuelas de buceo donde podrás hacer en tu idioma los cursos necesarios para obtener tu certificación, y así asegurarte un correcto aprendizaje. Echa un ojo a centros como IHASIA, La Bombona, Pura Vida o DPM, con ellos todo te será más fácil y no dejes de preguntar por sus precios con alojamiento incluido.

Si partes de cero es probable que al principio todo te suene a chino por lo que si te lo explican en tu propia lengua lo llevarás mucho mejor. De que asimiles bien todos los conceptos depende tanto tu aprendizaje como tu seguridad bajo el agua, así que es fundamental que todo te quede perfectamente claro desde el primer momento.

Por sus bajos precios es el lugar donde los aspirantes a submarinistas dan sus primeros pasos.

Las escuelas de habla hispana también reciben buceadores de todas las nacionalidades pero los hispanohablantes tienen en ellas un buen grupo de instructores que les pondrán las cosas más fáciles. Además, suelen organizar grupos pequeños y no suelen juntar a más de 3 ó 4 alumnos por instructor.

La sobreexplotación de Koh Tao

Tanto éxito internacional tiene sus consecuencias. Koh Tao es una isla de reducidas dimensiones, con sus 21 km2 es más pequeña que La Graciosa, en Canarias, y recibe cada año a miles de turistas hambrientos de buceo. La isla se empieza a resentir y también sus fondos marinos, el recibir cada día a cientos de buceadores aleteando junto a sus corales y sus peces pasa factura y su belleza natural se empieza a estropear. Los numerosos barcos que recorren cada día sus costas tampoco ayudan precisamente a su correcta conservación.

Hace 30 años Koh Tao era sin duda uno de los mejores puntos de buceo del mundo pero hoy su explotación masiva le ha hecho caer en picado. Por la agradabilidad de sus aguas, la facilidad de sus inmersiones, sus precios y el espíritu submarinista que todo lo inunda es un lugar perfecto para probar y empezar en esto del buceo, un sitio por el que pasarte a curiosear si eres un buceador intermedio y un lugar a evitar si eres un submarinista avanzado.

Bucear es como adentrarse en un mundo paralelo donde todo es nuevo y sorprendente. Si estás empezando, ten en cuenta que bajo el agua tú eres el invitado y que tu paso por allí no debe dejar ninguna huella, ni siquiera la de tus aletas. Si es algo que apreciarás en tus próximas inmersiones imagina cómo lo agradecerá la vida marina que te rodea.

Además de buceo Koh Tao ofrece otros atractivos, como playas de arena blanca, vegetación tropical y una animada vida nocturna.

Koh Tao: cómo llegar y qué hacer (si no buceas)

No es difícil llegar a Koh Tao aunque dependiendo de cuánto te quieras gastar será más o menos cómodo llegar a la isla. Saliendo desde Bangkok la opción más barata es viajar en autobús hasta Chumphon y desde ahí embarcarte en un ferry que te lleve hasta Koh Tao. Si las horas del autobús te dan pereza y no te importa gastarte algo más siempre puedes volar desde Bagkok hasta Koh Samui, la isla vecina, y desde allí hacer un corto trayecto en ferry. Antes de llegar, por cierto, no está de más que repases esas cosas que deberías saber hacer antes de viajar al sudeste asiático.

Aunque está casi completamente orientada al buceo, la isla tortuga tiene otros atractivos que no deberías dejar pasar por algo si no quieres meterte bajo el agua. Verás que encontrarás playas espectaculares rodeadas por una vegetación exuberante, restaurantes a la orilla del mar donde comer auténticas delicias tailandesas, mucha fiesta nocturna, y actividades como kayak o snorkel por sus costas. Verás que con solo una máscara y un tubo podrás maravillarte con los colores de sus peces.