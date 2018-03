Feijóo, sobre la huelga feminista: "Nosotros impulsamos la igualdad con propuestas y no con protestas"

El presidente del Partido Popular de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que la igualdad no se convierta en "una trinchera política" ni el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en "un campo de juego para ganar votos", y ha afirmado que ellos impulsan "la igualdad con propuestas y no con protestas".

"Impulsamos la igualdad con propuestas y no con protestas, impulsamos la igualdad con hechos y no solo con palabras, impulsamos la igualdad con medidas objetivas y no solo con pancartas". Así lo ha manifestado durante la clausura del acto 'Mujeres haciendo Galicia', organizado por el PPdeG y celebrado en Palexco, en A Coruña.

Tras expresar su "respeto" a la huelga por los derechos de las mujeres convocada para este 8 de marzo, Feijóo ha señalado que el PP utilizará el día de la mujer "no para sacar pancartas", sino para revisar los compromisos cumplidos y los retos pendientes. Además, ha instado a la oposición a participar para enriquecer las medidas propuestas por el Gobierno Autonómico.

En el acto también han tomado la palabra deportistas, empresarias o trabajadoras, así como la secretaria general de Igualdad y coordinadora del PPdeG en esta materia, Susana López Abella, y la consejera de Medio Ambiente y presidenta del PP local, Beatriz Mato.