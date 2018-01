Puerto de la Cruz ofrecerá servicios para cuidar la salud del turista en seis hoteles a través de la firma MBestcare

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la empresa MBestcare han sellado en Fitur un acuerdo por el que el municipio norteño, pionero del turismo en España, será promocionado internacionalmente como enclave turístico de bienestar y salud. De este modo, la ciudad turística reforzará su posicionamiento con servicios de alta calidad en sus establecimientos hoteleros dirigidos a turistas nacionales y extranjeros que desean mejorar su calidad de vida, salud, apariencia o simplemente aprovechar sus vacaciones para recuperarse en un entorno inigualable y beneficioso para la salud.

Hasta seis hoteles de la ciudad turística se han unido a esta iniciativa promovida por la empresa MBestacare y el Ayuntamiento portuense. El hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, hotel Taoro Garden, hotel Atlantic Mirage, hotel We Are La Paz, hotel Sol Costa Atlantis y hotel Riu Garoe serán los establecimientos que ofrezcan servicios especializados relacionados con el bienestar y la salud gracias al acuerdo sellado. Todos los hoteles dispondrán de personal experto en bienestar y salud y alimentación saludable, además de contar con espacios naturales y relajantes donde reponerse de una intervención quirúrgica o cuidar el estado físico será mucho más fácil.

Para el alcalde de la ciudad turística, Lope Afonso, el objetivo final de este acuerdo es que los cinco millones de turistas que cada año eligen a Tenerife para pasar sus vacaciones contemplen a Puerto de la Cruz como “una opción al alcance de la mano para mejorar su estado de bienestar, en un enclave único con un clima mundialmente reconocido por su beneficio para la salud”, subrayó.

El turista solo se tendrá que preocupar de decidir “en qué fecha quiere venir a Puerto de la Cruz, pues el resto será cosa MBestcare, que será la firma que se encargue de elegir al mejor profesional acorde con las necesidades que se demanden”, manifestó la directora general de la empresa MBestcare, Marta Belén González. Esta empresa organizará el viaje a la isla y pondrá a disposición de sus clientes todos los servicios complementarios que pudieran necesitar, como enfermería, auxiliares de clínica, acompañamiento, traductores especialistas en medicina, traslados y transfer dentro de la isla y al aeropuerto.