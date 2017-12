Comisiones Obreras (CCOO) de Canarias considera que la "huelga fantasma" de camareras de piso convocada en el archipiélago por Sindicalistas de Base para los días 25 de diciembre y 1 de enero tendrá una incidencia "prácticamente nula".



Esta convocatoria obedece a un interés del sindicato convocante para darse a conocer y tener proyección mediática y protagonismo sindical a costa de las camareras de piso, afirmó en rueda de prensa Ignacio López González, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO de Canarias.



"Las están metiendo en un berenjenal que no sabemos cómo terminará", advirtió el representante de Comisiones Obreras, quien señaló que la huelga debe ser "el último cartucho" que se gasta cuando las posibilidades de negociación se han agotado, y no el primero, como a su juicio ha hecho Sindicalistas de Base.



López González, que compareció acompañado de María Luisa Cejas, responsable de salud laboral del sindicato, acusó a Sindicalistas de Base de convocar la huelga de forma unilateral, sin consultar al resto de representantes, por su afán de protagonismo, cuando está abierta una negociación con el Gobierno de Canarias, la Inspección de Trabajo y las cuatro patronales para la redacción y aplicación de una guía de buenas prácticas.



"No nos consta que ninguna patronal se niegue a reconocer la Guía", en la que se lleva trabajando un año y que se espera concluir a partir de enero, explicaron los sindicalistas.



Ignacio López aseguró que su sindicato es plenamente consciente de la sobrecarga de trabajo de las camareras de piso y trabaja para rebajarla, mientras Sindicalistas de Base busca su protagonismo a costa de las trabajadoras.



Acusó también al otro sindicato de firmar acuerdos con las empresas que consolidan esa sobrecarga de trabajo y la discriminación salarial de las camareras de piso.



Ignacio López consideró impensable que las patronales turísticas se desmarquen de la aplicación de la guía de buenas prácticas que se está redactando, porque tendrán que asumirla por las buenas o "por las malas", en alusión a que será la Inspección de Trabajo la que en todo caso obligaría a su cumplimiento.



María Luisa Cejas, representante de CCOO en la mesa técnica que redacta la guía de buenas prácticas, en la que también participa UGT pero no Sindicalistas de Base por tener menor representación en el sector, insistió en que no hay ninguna constancia de que las patronales no quieran acordar ese protocolo que regulará el trabajo de las camareras de piso.



Para cambiar las condiciones de las trabajadoras "planteamos métodos, documentos y propuestas", en lugar de huelgas, dijo.



López señaló que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con fecha de agosto de 2017, CCOO es el primer sindicato en la hostelería, con un 36% de representación, mientras que Sindicalistas de base tiene el 22%.



"En las reivindicaciones por la salud laboral estamos todos de acuerdo", pero Sindicalistas de Base ha utilizado esta convocatoria de huelga para tener visibilidad mediática y mejorar su representación, sostuvo.