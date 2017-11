El fiscal no ve delito en los wasaps del concejal Zebenzuí González, que presumía de "follarse" a sus enchufadas

La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas a petición del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) sobre el concejal que presumía por WhatsApp de "follarse" a las empleadas que había "enchufado" en la corporación, Zebenzuí González (PSOE), al no apreciar delito en esas frases.



En una resolución, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife subraya que las frases, hechas públicas por Canarias Ahora, que González escribió en un "chat" interno del PSOE tinerfeño demuestran, "cuando menos, mal gusto", pero no constituyen un delito de odio o discriminación, ni puede entenderse tampoco que supongan un delito contra las instituciones, tal como está tipificado este.



El fiscal que se ha ocupado del caso considera que no puede abrirse un proceso penal contra Zebenzuí González solo por esas manifestaciones - reprobadas como machistas por el pleno de la corporación municipal y que le han valido la suspensión de militancia en el PSOE-, "sin incurrir en una causa general".



Ahora bien, también recuerda al Ayuntamiento de La Laguna que tiene competencias legales para "comprobar mínimamente si lo expresado por el denunciado responde a hechos por él perpetrados con apariencia de infracción penal", en referencia a una posible contratación irregular de personal a cambio favores sexuales.



"De resultas de la comprobación que el Consistorio pueda realizar y, de derivarse de la misma hechos concretos mínimamente fundados, que revistan apariencia de delito, deberá lógicamente y conforme a las normas citadas ser objeto de denuncia, bien ante esta Fiscalía, bien ante el órgano judicial competente", añade.

El Ministerio Público examinó las manifestaciones realizadas por Zebenzuí González después de que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de La Laguna acordara ponerlas en su conocimiento, ya que entendía que atentaban contra la dignidad del Consistorio.



En concreto, González escribió en un "chat" de militantes socialistas de Tenerife: "Yo a follar / jeejejeje / con las empledas que pongo yo y enchufo en el Ayuntamiento / y después hacer campaña, por frikis". Y acto seguido añadió: "Perdón, me equivoqué de grupo".



Tras hacerse públicos esos mensajes, el edil socialista de La Laguna alegó en su defensa que solo estaba escribiendo una broma de mal gusto dirigida a un amigo y que no se refería a conductas propias, sino que reproducía palabras que había oído a otra persona.



Sea como fuere, según el fiscal, no puede interpretarse, "sin violentar su estricto tenor", que esas expresiones vayan dirigidas a todas las mujeres como grupo, lo que permitiría examinarlas desde la óptica del delito de odio, hostilidad y discriminación por razones de ideología, religión, creencia o sexo (artículo 510.1 del Código Penal).



Tampoco aprecia el Ministerio Público que esos mensajes incurran en un delito contra las Instituciones del Estado, ya que en él no están tipificadas las injurias o calumnias proferidas contra la una corporación local.