El CD Tenerife, a la espera de conocer los posibles escenarios que deparen la crisis del covid-19

Los responsables del CD Tenerife han decidido no pronunciarse acerca de los escenarios que se plantean para solucionar los efectos causados por la paralización de la Segunda División “hasta que no se haga un planteamiento oficial de todas las partes implicadas en el desarrollo de la competición”.



El viernes el club, siguiendo las recomendaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció la suspensión de todos los entrenamientos del equipo de Rubén Baraja “hasta nuevo aviso”, como medida de prevención ante la propagación del coronavirus.



Según fuentes del club consultadas por EFE, en el CD Tenerife se está a la espera de los acontecimientos para conocer qué ocurrirá con las competiciones paralizadas como consecuencia de la crisis sanitaria.



Cabe destacar que el entrenador del RC Deportivo, Fernando Vázquez, destacó que el “único temor” que podría tener es que La Liga se decidiera por la clasificación de la primera vuelta en el caso de que no se pudiera completar la segunda, lo que provocaría el descenso del equipo coruñés y del CD Tenerife, puesto que estaban en la zona roja.



"Sería una barbaridad, algo que no se puede contemplar con las jornadas que llevamos", manifestó el técnico deportivista.



En la actualidad, el CD Tenerife ocupa la decimosegunda plaza de la competición y tiene cuatro puntos de ventaja con respecto a la zona de descenso, cuando se han jugado diez jornadas de la segunda vuelta y restan once partidos para finalizar el campeonato.



Los insulares finalizaron la primera vuelta en zona de descenso y a cuatro puntos de la salvación.