Carlos Ruiz explica su día a día durante el confinamiento

El futbolista del CD Tenerife, Carlos Ruiz, explicó cómo está siendo su día a día durante el confinamiento. El defensor blanquiazul pide “responsabilidad” a la población para evitar que el coronavirus se siga propagando y se mostró orgulloso por los esfuerzos que está realizando la población. Además, el central granadino mostró su felicidad por su renovación con la entidad tinerfeñista.

Carlos Ruiz explica cómo está viviendo el confinamiento: “Bien, dentro de lo que cabe, porque es una situación novedosa y nunca pasamos tanto tiempo dentro de los hogares. Los primeros días fueron más duros, pero poco a a poco he conseguido organizar mi rutina, tener una serie de actividades que hacer durante el día”.

El central blanquiazul pide un esfuerzo a la población para evitar la propagación del covid-19: “La manera de ayudar y conseguir que entre todos paremos la pandemia no es otra que permanecer en los hogares, hacer caso a las autoridades, que nos marcan el camino. Me emociono mucho cuando saco a mi mascota y veo que las calles está vacías. La mayoría de la población sigue las pautas marcadas y estamos concienciados de sacar esto adelante”.

El futbolista del CD Tenerife explica cómo es rutina diaria: “Una vez saco a mi mascota, desayuno y he retomado mis estudios de inglés, que los tenía algo aparcados. Eso me ocupa como dos horas de la mañana antes de ponerme a entrenar sobre el mediodía, que hace más calorcito. Entreno sobre hora y media para luego comer. Por la tarde intento descansar, luego ver alguna serie, y por último estoy intentando aprender a tocar la guitarra”.

Cuestionados por los entrenamientos marcados por el CD Tenerife, el central granadino manifestó que “nos marcaron una serie de entrenamientos y pautas para el día a día y estamos intentando cumplirlas a rajatabla. Los entrenamientos son momentos que agradan, nos reconfortan y tenemos que ser responsables para mantener nuestra forma lo mejor posible. Cuando llegue la competición tenemos que estar preparados para seguir consiguiendo resultados y escalar posiciones”.

Ruiz valoró el nivel del CD Tenerife antes de la interrupción de la competición por el coronavirus: “El parón llegó en un momento en el que el equipo estaba rindiendo a un nivel muy alto, éramos un equipo solido. Lo único que podemos hacer estos días es prepararnos bien, mantener la forma, y a ver si somos capaces cuando se retome la competición de mantener ese nivel que estaba dando el equipo y conseguir cuanto antes la salvación”.

El futbolista tinerfeñista se mostró feliz con su renovación: “Cuando llegó la noticia de que había la posiblidad de seguir un año más no lo dudé en ningún momento. Estoy en el club que quiero, en el mejor que he esto. Todos son palabras de agradecimiento. Considero que la gente me tiene aprecio y eso es gratificante. Tenemos la mente puesta en conseguir mantener la categoría y a ver si el año que viene podemos realizar un año bonito. Cuando uno tiene su futuro resulto se agradece para llevar la cuarentena”.

El jugador blanquiazul alabó el esfuerzo de la sociedad para detener la evolución del cobid-19: “Todo el mundo está arrimando el hombro. Ante la escasez de recursos de los hospitales, la gente intenta suplirlo con ganas de trabajar para salir de esta crisis. Hay que agradecer a toda esa gente y la mejor forma es aportar nuestro grano de arena para quedarnos en casa, ser responsables para evitar que el virus se propague. Debemos rebajar la curva, en breve se verán los resultados de la cuarentena”.

Por último, Ruiz manda un mensaje a la afición: “Si algo tiene el confinamiento es que cuando volvamos a la vida normal valoraremos las pequeñas cosas que tenemos, y que mejor que celebrarlo con buenos resultados. Queremos que la afición se sienta orgullosa de sus jugadores y su club. Queremos vivir grandes tardes en el Heliodoro”.