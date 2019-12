Clau, seña de versatilidad en las filas del CD Tenerife Femenino

Su pasión por el fútbol le viene de familia. Clau (Claudia Díaz), centrocampista del CD Tenerife femenino para esta temporada 2019/2020, ha vivido desde muy pequeña el deporte en su casa. Su padre y sus hermanos siempre han estados ligados al deporte rey, llegando a formar parte de distintos equipos y selecciones insulares y regionales, entre ellos, su hermana Tamara.

Su trayectoria y experiencia deportiva se ha visto nutrida por el paso a través de diferentes clubes a los que perteneció antes de aterrizar en el CD Tenerife Femenino este pasado verano. "Empecé a jugar al fútbol en el Añaza, cuando aún era pequeña", comenta la jugadora. "Luego, en el momento en el que entré en la selección canaria Sub 15, formaba parte del Santa María Alisios, para más tarde pasar por la UD Tacuense y posteriormente por el CD Llamoro", explica Díaz. El último equipo en el que jugó antes de llegar a las filas del CD Tenerife fue el CD II Pueblos.

La llegada de la centrocampista al representativo fue cuestión casi de casualidad. "Una amiga contactó conmigo para decírmelo", admite, "y, tras comentarlo con mi familia, decidí dar el paso y presentarme a las pruebas de selección". Claudia Díaz fue una de las elegidas para formar parte de este proyecto de la Fundación Canaria CD Tenerife, que debutó con éxito en Primera Regional el pasado 28 de septiembre ante el CD Atlético Granadilla, partido en el que Clau se estrenó con un tanto.

Desde entonces, las pupilas de Mario Romero han tenido unos intensos pero fructíferos primeros meses de trabajo, que las coloca primeras en la clasificación de la categoría. Claudia Díaz confiesa que para ella "los primeros entrenamientos fueron difíciles porque partía de cero en la cuestión física" pero, a medida que se sucedían las sesiones preparatorias, "fui notando la mejora de mi físico".

El buen compañerismo está latente en el vestuario tinerfeñista, aunque la centrocampista temió al principio "que no iba a encajar, que no iba a caer bien". Sin embargo, admite que "pronto cambié el chip y decidí dejarme llevar", y ahora la plantilla se ha consolidado como una de las más cohesionadas de la liga, y a la vista están los resultados.

Tras varios meses en el equipo, Clau Díaz valora la organización del club: "Es una de las cosas que más me ha sorprendido para bien, nada que se pueda comparar a la de otros clubes". Los entrenamientos, la vestimenta y las pre-sesiones del preparador físico Ivo Jiménez son cuestiones que la centrocampista pone en estima: "Todo es muy diferente a lo que estaba acostumbrada, pero me siento muy a gusto en todos los aspectos habidos y por haber".

Claudia Díaz es una de las máximas goleadoras de la categoría. Lleva a sus espaldas una decena de goles, a pesar de su condición de centrocampista, lo que la convierte en una jugadora versátil y adaptable al sistema de juego implantado por Mario Romero. Su relación con el gol es evidente, y las faltas, sus mejores aliadas. "De los diez goles que llevo anotados, tres o cuatro han sido de falta", puntualiza Díaz, "aunque también he marcado mucho a través de segundas jugadas y llegando desde atrás".

Su juego en el centro se reparte entre la banda y el interior, aunque ella considera que se siente más cómoda en el medio campo por su estilo de juego "a dos toques". Sin embargo, en lo que se refiere a marcar tantos, Claudia Díaz prefiere actuar como extremo, posición con la que consigue aportar un mayor número de aciertos al equipo.

Toda futbolista que se precie siempre tiene un referente en el que fijarse. En el caso de Claudia, admite que "mi referente futbolístico ha sido siempre mi hermano Javier, porque incluso ha sido nombrado como mejor jugador de la isla". En el caso de las féminas, si tuviese que decantarse por una, lo haría por Marta Vieira, la futbolista brasileña y delantera en el Orlando Pride de la National Women's Soccer League de Estados Unidos.

De las jornadas ya disputadas, Díaz confiesa que, a nivel individual, se queda con su actuación en el choque frente al EMF Esmurgan del pasado 5 de octubre, en el que el CD Tenerife fue muy superior y cosechó un resultado de 1-11. La centrocampista blanquiazul terminó el encuentro con unos datos muy buenos, ya que "anoté tres goles y di dos asistencias. Marqué uno de falta y otro en el que me fui desde medio campo", explica. "Para mí, ha sido el mejor partido que he jugado hasta la fecha. Al finalizar, los entrenadores me felicitaron por el espectáculo que había ofrecido junto a mis compañeras".

A nivel grupal, Claudia Díaz destaca el partido frente a la UD Rambla del pasado 29 de octubre, en el que el equipo volvió a demostrar su valía, marcando 14 goles, y su firme compromiso de mantenerse en los primeros puestos de la tabla. "Estuvimos muy cohesionadas, jugamos al toque, tranquilas y sin ningún tipo de nervios", explica la centrocampista. "Me siento muy orgullosa de la actuación que tuvimos en ese partido", confiesa.