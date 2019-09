Rubén Castro jugó infiltrado ante el Almería y podría ser operado

El delantero de la UD Las Palmas Rubén Castro jugó infiltrado este sábado ante la UD Almería en el Estadio de Gran Canaria (0-3), y podría tener que pasar por el quirófano, según reveló en sala de prensa Pepe Mel, entrenador del equipo amarillo, al término del partido.



El máximo goleador del conjunto isleño, autor de los tres únicos goles del equipo en LaLiga SmartBank, fue suplente y entró al terreno de juego en el minuto 68 en sustitución de Dani Castellano, ya que ha presentado molestias durante toda la semana.



Al futbolista se le realizarán unas pruebas médicas el próximo lunes para determinar si tiene que ser intervenido quirúrgicamente, según hizo público Pepe Mel.



Ante las molestias de Rubén Castro y la baja de larga duración del argentino Sergio Araujo, ausente por lesión los tres próximos meses, el checo Tomas Pekhart, quien en principio no iba a continuar esta temporada, fue titular este sábado ante el Almería.



"Rubén no está bien. Hoy se ha tenido que infiltrar para estar unos minutos y la idea era que jugase el partido del jueves ante el Sporting de Gijón, pero el próximo lunes le van a hacer unas pruebas para decidir si se tiene que operar o no", declaró un resignado Pepe Mel ante los periodistas.



Rubén Castro se perdió todos los partidos de la pretemporada, incluido el de su homenaje en el estadio Benito Villamarín ante el Betis, debido a una lesión que se produjo en el calentamiento del primer ensayo del verano, el pasado 20 de julio en la isla de Fuerteventura ante el Gran Tarajal.



Pese a ello, el veterano delantero isleño ha marcado los tres goles que lleva la UD Las Palmas, en los empates ante el Málaga, en La Rosaleda (1-1), y frente al Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria (2-2, uno de penalti).