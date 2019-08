La UD Gran Tarajal, primer líder del grupo canario de la Tercera División

Arrancó un excitante grupo canario de la Tercera División y con ello tenemos ya al primer líder de la categoría, el debutante UD Gran Tarajal. La entidad de Tuineje se estrenó en la máxima categoría autonómica por todo lo alto al golear al Tenisca. El Mensajero, Tamaraceite, Ibarra, TNK Vera, Marino y Tenerife B también salieron victoriosos de sus encuentros inaugurales. La primera jornada estuvo marcada por la suspensión del Panadería Pulido San Mateo-Atlético Paso, por riesgo de incendio.



El debut de la UD Gran Tarajal en el grupo canario de la Tercera División será recordando por la contundente goleada lograda por los futbolistas de Juan Carlos Ruiz 'Coka' frente al Tenisca (5-0). La escuadra de Tuineje se alzó con el primer triunfo del curso merced a sendos dobletes de Óscar y David Figueroa, y a un tanto de Adargoma. José Juan Almeida no tuvo el estreno esperado al frente del primer equipo del Virgen de las Nieves.



El proyecto de Ángel Sánchez al frente del Mensajero comenzó con un solvente triunfo sobre el Unión Puerto (5-2). El conjunto de Miguel Santana sorprendió adelantándose en el marcado a través de Néstor Trujillo, pero los rojinegro reaccionaron rápidamente para poner las tablas por mediación de Vianney. Con el receso, la escuadra del Silvestre Carillo sacó a relucir su potencial ofensivo, y logró cuatro goles más, obra del propio Vianney, quien logró un 'hat-trick', Óscar, y Yeray 'El Arrugado,' de penalti. En las postrimerías, el majorero Teto no falló desde el punto fatídico para maquillar el resultado.



El Salvador Ledesma estaba expectante por volver a disfrutar de su equipo en la Tercera División. Los futbolistas dirigidos por Francis Díaz eran conscientes de ello y brindaron un gran espectáculo a su público. Tras una primera parte en la que los portuenses gozaron de las mejores ocasiones para irse al descanso con ventaja, Sergio Simón y Jorge Hernández fueron los encargados de darle los primeros goles al TNK Vera. El renovado Villa Santa Brígida se fue de vacío del recinto de la ciudad turística y deberá seguir engranando piezas para no sufrir apuros en este grupo canario.



El duelo de rivalidad sureño del sur de la isla de Tenerife se lo apuntó el Marino. El cuadro dirigido por Quico de Diego tuvo que emplearse a fondo para remontar el tanto en la primera mitad del atacante del Buzanada, Pirri. Tras la reanudación, Juanmi y Javi González, con una postrera pena máxima dieron los tres primeros puntos al conjunto de Los Cristianos.



El Tamaraceite dejó claro en Barranco las Lajas que en el presente curso luchará por revalidar el título liguero del grupo canario de la Tercera División. El conjunto de Chus Trujillo tuvo que desplegar su mejor nivel para llevarse los tres puntos de Barranco las Lajas frente a un Atlético Tacoronte que dejó una buena imagen. Yosimar, que sufrió una lesión de rodilla que obligó a sustituirlo en el minuto 23, adelantó a los tacoronteros en el marcador, mientras que Héctor Choco y Alberto, ya en la segunda mitad, voltearon el encuentro a favor de los blanquiazules.



El Ibarra dio una de las primeras sorpresas de este grupo canario de la Tercera División al doblegar al segundo filial de la UD Las Palmas en el recinto de Siete Palmas (0-1). El conjunto en el que se estrenaba Yoni Oujo llevó el peso del juego y gozó de buenas oportunidades para no irse de vacío, en especial con una pena máxima marrada, antes del descanso, por Pipo. En la recta final de la contienda, la estrategia de Michel Brito dio sus frutos y Dylan dio los tres puntos a los galleteros.



El Tenerife B se alzó con la primera victoria del grupo canario de la Tercera División. Un solitario tanto de Borja Llarena, rebasado el cuarto de hora, permitió a los blanquiazules estrenarse con triunfo en el Alfonso Silva. El fuerte calor imperante sobre el recinto de La Ballena marcó el devenir de un encuentro en el que el Unión Viera trató de establecer la igualada, pero se encontró enfrente con un solvente cuadro de Leandro Cabrera 'Mazinho' y un seguro Otaño bajo palos.





El duelo de la Ciudad Deportiva de Lanzarote entre el conjunto de Jero Santana y el Santa Úrsula terminó en tablas (1-1). Al filo de la media hora, los conejeros se adelantaron en el marcador por mediación de Miguel Gómez. El tanto de la igualada de la escuadra de Rubén García llegaría en la recta final de la contienda, cuando Joel recogió un balón en el área de meta de los lanzaroteños para batir a Ruymán.



La Tercera División arrancó en el recinto de Tasagaya-José Ramos con reparto de puntos para el Unión Güímar y San Fernando. Amorín se estrenó con la camiseta güimarera materializando una pena máxima que puso a su equipo con ventaja, antes del descanso. Tras la reanudación, Abraham se encargó de rescatar un punto para el conjunto de Maspalomas. El tramo final del choque estuvo marcado por las expulsiones de los locales Enrique y Amorín; y por la del visitante Pablo.