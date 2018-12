Alberto de la Bella advierte que la calidad debe combinarse con sacrificio para empezar a ganar partidos

El jugador Alberto de la Bella, de la UD Las Palmas, ha reconocido este miércoles que la situación del conjunto amarillo es "preocupante", porque no están siendo "un equipo", aunque espera que los futbolistas den un paso al frente y para ello deben exigirse "más" en su rendimiento.

"El entrenador ha venido a ayudarnos, a darle la vuelta a la situación, con sus ideas, pero al final dependerá de nosotros, si realmente queremos estar en la parte alta, donde merecemos, los jugadores tenemos que dar un paso adelante, porque solo con la calidad no vale", ha señalado.

El lateral catalán admite que Las Palmas "no acaba de jugar bien al fútbol, no se siente cómodo con la pelota", y apunta a algunos factores determinantes, como "no ir todos a la vez a la presión", correr mucho "pero mal, no como equipo", robar el balón "muy atrás", y verse "bloqueados" por los rivales en la zona central del campo, así como que no se utilizan las bandas "para hacerles daño".

Por todo ello, cree que los jugadores deben reflexionar sobre lo que están haciendo, y exigirse "más" cada uno de ellos, porque el objetivo del ascenso directo se les ha "complicado mucho" y está a día de hoy "muy lejos".

En cuanto a su suplencia en el último partido ante el Real Oviedo, De la Bella ha admitido que su rendimiento ha sido "bajo" en algunos partidos, pero recalca que ahora lo que antepone es el interés "colectivo", por lo que no le importaría seguir fuera del once inicial si el equipo isleño comienza a ganar partidos.

Con respecto al CD Lugo, al que visitarán el próximo domingo, ha dicho que saldrá "a morder, a presionar en campo contrario y en su campo se hace fuerte, debemos estar preparados para sufrir y luego estar acertados, porque hay que ser efectivos en las dos áreas para tener mayores posibilidades de éxito".