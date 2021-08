Álex Corredera da al Tenerife una victoria de mérito en Fuenlabrada

Una genialidad de Álex Corredera cuando moría el partido redimió al Tenerife de sus pecados en la segunda aparte y le dio una victoria para abrir la temporada, primera en un estreno como visitante desde 2006. El gol temprano de Álex Bermejo (m.5) alumbró el camino al grupo de Ramis, superior en un primer acto que manejó con la presión alta y la movilidad de sus atacantes y sufridor luego, cuando perdió el medio juego y a Aitor Sanz por lesión.

Como toda entrega inicial, las conclusiones que ofrece este nuevo Tenerife dan para poco vistas las dos caras que mostró. La de la primera parte es tan ilusionante, como fría la de la segunda. Antes un equipo dinámico, capaz de presionar con el bloque alto, de definir a partir de una pelota dividida y de ganar casi todas las pugnas para negarle el balón al rival. Luego, el grupo timorato que da un paso atrás para guardar la ventaja, se va achicando y defiende mal una acción individual que permite el empate.

Capaz de una cara notable en la que sobresalieron algunos de sus fichajes e incapaz de manejarse en ventaja cuando más empujaba el Fuenlabrada, el Tenerife, como tantos, está por madurarse llegado al ferragosto y en lo que resuelve las gestiones para dotarse al menos de un delantero del que carece, más allá de lo que pueda aportar Ethyan González, estrenado este domingo como futbolista profesional.

Entre tanto, Ramis apunta al mismo estilo que ya descubrió el curso pasado. Hoy optó por dar galones a Carlos Ruiz —los de Aitor Sanz eran esperables, no así los de granadino—, y premió en los laterales Mellot y Pomares, los habituales en el ciclo de preparación. Para no ser previsibles tres de los cuatro zagueros titulares, no le fue mal, por más que el francés pudiera encimar mejor a Mula en la jugada del 1-1 de saber la querencia del malagueño para fabricarse tiros jugando de fuera hacia dentro. En casi todo lo demás, Mellot cumplió con nota alta, mejor en la obertura —como el resto— que tras el entreacto.

En el medio juego, el Tenerife ganó con Míchel aliado con Aitor frente a la respuesta que ofrecía antes con Javi Alonso. Jugador de corte más ofensivo que el adejero, todavía anda asimilando el descenso de categoría. Si se readapta a una Segunda en la que jugaba sobrado, puede terminar por hacer olvidar a Milla, menos necesario ahora un futbolista de ese corte visto como quiere Ramis que se juegue.

Y del ocho hacia adelante, podría sostenerse que el Tenerife ha ganado más que ha perdido en los relevos de este verano. De salida con el rendimiento de Elady —siempre de nueve hasta el tramo del que disfrutó Ethyan—, hábil para aparecerse y asociarse en la primera mitad para que el Tenerife no jugara nunca con diez, listo en la acción del 1-2 para cambiar el balón hacia la caída de Corredera cuando vio cerrado el camino del área. El ex del Cartagena supo adaptarse a un rol inhabitual y cuando parecía —solo parecía— exhausto tuvo la clarividencia suficiente para encontrar el pase adecuado.

Como recambio de refresco, Álex Corredera hizo bueno el cambio por un Shashoua sin la chispa de antes. Sufrió primero con un partido que ya andaba desnortado y a pelotazos, pero compensó la incapacidad para sacar fruto de la pelea con un gol de buen jugador, un tiro cruzado al palo largo del portero con la frialdad de un matador y una precisión al alcance de pocos.

El resto de este primer balance apresurado incluye viejos pecados —la prestación de más a menos de Bermejo, capaz de ganar la pelea por un balón suelto para fabricarse de un gol de rematador de los que le gustan, o la eterna lucha de Nono contra Nono, un derroche de esfuerzo sin resultado aparente— y nuevas, posibles, virtudes: la de ir a buscar el partido de salida como la más prometedora.

A 47 puntos del campamento base y a 41 citas para completar la Liga regular, el Tenerife del precentenario luce mejor que peor, parece caminar hacia el apuntalamiento, comienza el curso ganando y espera aún a su nuevo Fran Sol. Igual que el curso pasado con Fran Fernández, vaya. Le irá bien, como a su entorno, creer ciegamente que no ha hecho más que dar un pequeño paso. Una alegría para aplacar el calor y aplazar el runrún para mejor ocasión.

(1) CF FUENLABRADA: Altube; Iribas, Pulido, Dieguez, Pol Valentín; Pedro León, Cristóbal (Buer, m.86), Jano (Juanma, m.57), Álex Mula; Anderson (Zozulia, m.57) y Kante (Dago, m.86).

(2) CD TENERIFE: Soriano; Mellot, Sipcic, Carlos Ruiz, Pomares; Nono (José León, m.90+5), Aitor Sanz (Sergio, m.62), Míchel Soriano, Bermejo (Ethyan, m.77); Shashoua (Álex Corredera, m.77) y Elady.

ÁRBITRO: Saúl Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a Pedro Léon (m.35) y a los visitantes Aitor Sanz (m.19) y Sipcic (m.71).

GOLES: 0-1, Bermejo (m.5). 1-1, Álex Mula (m.67). 1-2, Álex Corredera (m.90+4).

INCIDENCIAS: Partido de la 1ª jornada de LaLiga SmartBank 21-22, jugado en el Estadio Fernando Torres, con 1.184 espectadores. El CD Tenerife lució brazaletes negros en memoria de su exjugador Morilla, fallecido esta semana.