Florin Andone: “Estoy feliz por ser propiedad del club”

El último fichaje de la UD Las Palmas, Florin Andone, fue presentado hoy, ante los medios de comunicación, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva y se mostró deseoso de “trabajar para ser ya uno más en el equipo”.

Debido a motivos personales, Luis Helguera no pudo asistir a la presentación y esta corrió a cargo de Deivid, quien le dio la bienvenida y señaló que “llega en propiedad. Es un delantero centro del que estamos encantados de que esté aquí y le agradecemos eso, además de su paciencia y el haber rechazado otras ofertas. Su suerte será la nuestra”.

Florin Andone comenzó la rueda recordando su experiencia más relacionada con el club: “Aquí he jugado dos veces, contra Las Palmas, y me gustaba mucho su afición y su estadio. Es un equipo que siempre le he tenido estima desde lo que ocurrió con el Córdoba. Estoy feliz de estar aquí y acabo de conocer a mis compañeros. Estoy deseando trabajar para ser uno más en el equipo”.

Por otro lado, argumentó que “Deivid fue un factor fundamental. Llevamos tiempo hablando, agradezco el esfuerzo por traerme y espero aprovechar esta oportunidad al máximo”.

En cuanto a su estado de forma, dijo: “hice la pretemporada con el Brighton pero no he jugado. Quiero ponerme bien físicamente porque no es lo mismo entrenar que jugar”.

En referencia al grupo, indicó que “en la plantilla hay muy buenos jugadores pero debemos ser humildes y prudentes porque la temporada es larga. La competencia es buena y estoy acostumbrado a tenerla”.

Para terminar, señaló que “he pasado por momentos difíciles, con lesiones de rodilla y demás, pero no es tarde para sentirme bien, querido, cómodo y así dar mi mejor nivel. Empiezo de cero y estoy feliz por ser propiedad del club. Aquí me siento como en casa y espero que sea por bastante tiempo”.