García Pimienta desconfía del Almería de Pepe Mel

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, ha esquivado las preguntas sobre Jonathan Viera, quien el domingo visitará el Estadio de Gran Canaria con la UD Almería, y ha elogiado al equipo indálico, pese a que es el colista de LaLiga EA Sports, sin una sola victoria en veintiocho jornadas, en el que debutará en su banquillo Pepe Mel, técnico al que sustituyó en el banquillo isleño.

El entrenador catalán ha declinado en una rueda de prensa ofrecer su versión sobre la deteriorada relación con el jugador grancanario, que desembocó en su salida del club.

“Si lo tengo que saludar, lo haré, como hago con el resto de rivales”, ha dicho Pimienta sobre Viera, aunque en el caso de Mel, sí ha asegurado, con otro talante, que tiene “muchas ganas” de saludarlo porque no lo conoce personalmente, y no solo porque fue a quien sustituyó en el banquillo de Las Palmas, sino porque fue quien inició el actual camino del conjunto grancanario.

“Él es libre de decir lo que considere oportuno”, ha sido otra de sus escuetas y ambiguas respuestas sobre el 'caso Viera', después de que el jugador, en una rueda de prensa telemática ofrecida este jueves, insistiera en asegurar que desconoce los motivos por los que fuese descartado y que echaba de menos haberse sentado a hablar con él para aclarar este controvertido asunto.

Preguntado por la forma de parar a un jugador como Viera, Pimienta ha indicado que el único jugador que ha marcado diferencias en el fútbol durante los últimos años ha sido el argentino Leo Messi: “El resto son terrenales”, ha subrayado.

El preparador barcelonés no cree que el revuelo que ha causado el inminente regreso de Viera a Gran Canaria con otro escudo, así como la llegada de Mel al banquillo rojiblanco, les haya mermado en la concentración que necesita el partido.

Tampoco ha desviado Pimienta su habitual discurso: “El equipo está preparado, tenemos que saber sufrir cuando nos toque, y hacer un partido lo más largo posible para tratar de ganar los tres puntos”.

Sí ha admitido que el domingo “viene un rival con dos personas que han sido muy importantes en la historia del club, pero hasta ahí”.

Si Las Palmas supera al Almería alcanzará los 40 puntos, “una cifra mágica”, ha dicho Pimienta, para lograr la permanencia matemática, pero lo único que se plantean es ganar un partido que será “muy exigente” porque no saben cómo lo va a plantear Mel y, a partir de ahí, “competir hasta final de Liga”.

Otro de los asuntos candentes en este tramo final de temporada es su futuro. El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, deslizó esta semana que ya tienen apalabrados a cuatro jugadores para la próxima temporada y, preguntado sobre ello, Pimienta se ha limitado a responder que la secretaría técnica “está haciendo operaciones con la intención de mejorar el equipo”.

Lo que no ha confirmado es si él dirigirá a esos nuevos futbolistas.

García Pimienta ha aclarado que el club no le ha sugerido que prescinda del guardameta Álvaro Valles, una vez que la entidad ha reconocido públicamente, en palabras del propio presidente, que lo traspasará el próximo verano antes de que entre en su último año de contrato, que expirará en 2025: “No se me ha planteado nada de eso, Aarón (Escandell, el portero suplente) está trabajando muy bien, pero no me lo estoy planteando”, ha asegurado.