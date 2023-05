El Heliodoro despide a Carlos Ruiz y Luis Miguel Ramis

Después de una intensa semana de emociones, con los merecidos homenajes a Carlos Ruiz y Luis Miguel Ramis, así como la presencia de más de 2.200 escolares en el último entrenamiento en el Heliodoro Rodríguez López, llega el final de la temporada del CD Tenerife en casa .

Ramis ya es 'Leyenda Blanquiazul'

Más

El conjunto blanquiazul recibirá en el recinto capitalino al Burgos CF, a partir de las 20:00 horas, con la firme intención de cerrar el año con las buenas sensaciones desprendidas en jornadas pasadas. Insulares y burgaleses concluyen un nuevo sábado de LaLiga SmartBank, donde el CD Tenerife tratará de sumar la decimosegunda victoria en el Heliodoro Rodríguez López para terminar lo más arriba posible.

El conjunto blanquinegro, en su segundo curso consecutivo en la Segunda División, se medirá a los tinerfeñistas después de sumar un triunfo en sus últimos cinco partidos. Aun así, Luis Miguel Ramis se refirió a su oponente durante la previa del encuentro, destacando que “es un equipo que sabe manejar tiempos de partido; a ambos quizás nos ha faltado encadenar esos tres o cuatro resultados positivos para aspirar a algo más”.

La expedición del Burgos CF aterrizó en la Isla durante este viernes, con hasta 23 de sus futbolistas en la convocatoria: Borja González, Fran García, Zabaco, Atienza, Artola, P. Valcarce, Mourad, Bermejo (ex del CD Tenerife), Gaspar , JA Caro, Elgezabal, J. Hernández, Curro, Andy, Córdoba, Areso, Greco S., Goldar, Mumo, Matos y Loïc.

El técnico visitante, Julián Calero, explicó ante los medios de comunicación que no sabe “a quién puede sobrarle partidos en LaLiga SmartBank; a mí no me sobra ninguno. Solo estar aquí, jugar encuentros en esta competición es una maravilla”

El encargado de impartir justicia en la séptima visita del Burgos CF al CD Tenerife será Aitor Gorostegui Fernández-Ortega. Será la decimocuarta ocasión en la que el colegiado vasco arbitre a los blanquiazules. Las coincidencias entre el representante y este árbitro han logrado cuatro victorias, cuatro derrotas y cinco empate.

Además, el CD Tenerife distingue a los artífices del ascenso a Segunda División de 1983. Al cumplirse 40 años de la gesta, los integrantes de la plantilla serán homenajeados este sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, en los prolegómenos del partido con el Burgos CF.

Y ahí no se detendrán los reconocimientos. Todos y todas los/as aficionados/as que acudan al Estadio tendrán la oportunidad de mostrarle su inmensa gratitud tanto a Carlos Ruiz como a Luis Miguel Ramis y a su cuerpo técnico (José Gil, Iván Madroño y Miguel Á. Fernández), ya que en esta fecha le dicen adiós a la hinchada blanquiazul, tras unas respectivas etapas que serán recordadas, por siempre, en el seno del tinerfeñismo.