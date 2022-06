Luis Miguel Ramis: “El CD Tenerife merecía el ascenso, pero no ha podido ser”

En la rueda de prensa posterior a la derrota del CD Tenerife frente al Girona FC, el entrenador blanquiazul, Luis Miguel Ramis, consideró que el equipo “está triste” por no haber alcanzado el premio del ascenso. El técnico tarraconense manifestó que “los errores en un 'play-off' se pagan”, y se mostró agradecido con la afición tinerfeñista.

El técnico tarraconense comenzó su intervención dando su opinión sobre el partido: “Nos costó mucho entender lo que quería el partido. Estuvimos muy nerviosos la primera parte. No habían muchas situaciones, pero se sabía que por insistencia nos podíamos ir con el resultado en contra. En la segunda parte hicimos lo más difícil, pero en un 'play-off' los errores se pagan”.

“El segundo gol nos hizo mucho daño. Es un balón que no debemos perder y no tenemos suerte porque el centro le tica a José León y se cuela. No fuimos capaces de imponernos en el partido. Es cierto que el gol de Carlos Ruiz nos reactivó en cuanto a energía, pero no a juego. Tal cual estaba el partido hicimos lo más difícil y nos vinimos arriba, pero ha llegado un error que nos ha pesado demasiado”.

“La primer parte no estuvimos cómodos pero con el paso de los minutos dejamos de lado las imprecisiones, y concedimos menos. Nos ha llegado el 0-1, pero confiábamos en reponernos, y saltamos a la segunda parte sabiendo que haríamos replegar al rival, y que podíamos empatar el partido. Lo conseguimos, pero ese segundo gol, faltando poco tiempo, nos ha hecho mucho daño. Nos hemos equivocado, y a estas alturas los errores se pagan”, sentenció el preparador blanquiazul.

Cuestionado por cómo se encontraba Ramis, el técnico tinerfeñista argumentó que “estoy agotado, pero orgullosos del trabajo de los jugadores. También por cómo hemos conectado a la afición, pero no ha podido ser”.

Además, el técnico del CD Tenerife añadió al respecto que “estamos tristes porque queríamos llegar a lo más alto. Hoy no nos ha dado por momentos, pero el empuje que nos ha dado la afición, los jugadores lo han notado. Estamos tristes por ellos, el Tenerife merecía el ascenso pero no ha podido ser. Derrochamos mucho esfuerzo para llegar hasta aquí, ahora mismo para mí es una montaña volver a empezar. Solo queda darle las gracias a la afición, toca levantarse y seguir”.

Ramis habló también del tercer gol encajado en una acción a balón parado: “Es consecuencia de estar buscando la portería rival para ver si lográbamos meternos en el partido. No defendimos bien esa acción. Era unas de las partes del juego que nos preocupaba porque son muy poderosos. Para llegar hasta aquí y tener el máximo premio hay que hacer muchas cosas bien, y las hicimos, pero no lo suficiente”.

El entrenador tarraconense aclaró también su futuro en el CD Tenerife: “Tengo un año más de contrato. Ahora mismo estoy agotado, necesito descanso porque han sido semanas muy intensas, difíciles. Pero así es el fútbol profesional, hoy tenemos la cara amarga y ellos la alegre, lo han merecido y los felicitamos. Necesito descanso y olvidarme del balón. Es agotador. Le doy las gracias a la afición, los que han entrado y los que se han quedado fuera, no hemos podido brindarles el sueño. Hemos hecho muchas cosas bien, pero no las suficientes”.

Por último, el preparador blanquiazul mandó un mensaje de agradecimiento a la afición: “Para nosotros tiene mucho valor haber reenganchado la afición. Intentaremos seguir en esa línea, que la afición siga estando orgullosa de su equipo. No hemos tenido premio y hay que continuar intentándolo. Esperemos que sigan al lado nuestro”.