Luis Miguel Ramis: “Hemos respondido bien al partido que nos ha exigido el Girona”

En la rueda de prensa posterior al empate conseguido por el CD Tenerife en Montilivi, el entrenador tarraconense, Luis Miguel Ramis, manifestó que su equipo respondió bien al partido que le exigió el Girona. El entrenador técnico blanquiazul consideró que a sus jugadores les faltó “más tranquilidad” en la parcela ofensiva, y añadió que la semana estará rodeada “ de muchas ilusiones y emociones”.

Ramis comenzó valorando el resultado logrado en Montilivi: “Hemos tenido un encuentro de nervios, por momentos de no querer equivocarse. Ha sido un partido competitivo, con ellos como claros dominadores, pero con poca profundidad y situaciones en nuestra área, que hemos resuelto muy bien. Podíamos haber explotado mejor las posesiones de balón, pero hemos estado imprecisos, sobre todo en la primera parte. En las situaciones en área contraria, parecía que llegábamos con mayor sensación de peligro que le rival a la nuestra”.

Preguntado por si daba por bueno el resultado logrado en tierras gerundenses, el entrenador blanquiazul argumentó que “cualquier resultado nos obligaba a hacer otro gran encuentro en Tenerife. Debemos descansar bien y preparar como se debe el choque de vuel, sabiendo que debes hacer muchas cosas para superar al rival. Tenemos que encararlo como el resto del año, sin querer ir mas adelante de donde debemos ir. Ahora lo que quiero es que los jugadores descansen bien, la semana será larga, y va a estar rodeada de muchas ilusiones y emociones. No le permitiré a ningún jugador que se desvié de lo que debe”.

Cuestionado por cómo se encuentra el vestuario tras el esfuerzo realizado en Montilivi, en máximo responsable técnico del CD Tenerife manifestó que “está cansado, pero con mucha ilusión. No ha habido nada de celebración, tan solo hemos hecho el partido que nos ha exigido el Girona, y hemos respondido bien. El derroche del equipo ha sido espectacular. No estoy contento con el juego realizado con balón, podemos mejorar para hacer más daño. Además, debemos estar más precisos en las transiciones”.

Ramis explicó también las diferencias con los partidos frente a la UD Las Palmas: “Las Palmas también tuvo porcentajes de posesión como el Girona, y tampoco nos generó peligro. Cuando lanzas tantos centros y resuelves tan bien en el área, esa acciones te hacen coger fuerza y crecer. Todos los partidos son diferentes, con matices diferentes. Nos hemos adaptado muy bien a lo que necesitaba el choque, frente a un rival con mucha movilidad y talento. La sensación es que si teníamos un poco de tranquilidad en la gestión del último pase, hubiésemos disfrutado de ocasiones más claras”.

Ramis tampoco considera que el CD Tenerife sea favorito para superar la eliminatoria: “Los cementerios deportivos están llenos de favoritos y nosotros no lo vamos a ser. El fútbol tiene mucho de calor, pero mucho de frío, y para llegar al calor hay que no tenerle miedo al frio. No podemos desviarnos ni un centímetro en cuanto a trabajo y control de emociones. Lo que sea desviarse muy poquito, lo pagas”.

El técnico tarraconense también aclaró que el CD Tenerife saldrá a ganar en el Heliodoro, aunque sin ser “adivino” para saber que sucederá: “No se que va a pasar. Vamos a tener que hacer un muy buen partido, y la sensación que tengo es que tenemos que marcar. No se gestionar una eliminatoria para buscar el empate, pero si sale saldrá. Trabajaremos bien el partido, respetando al rival”.

Por último, Ramis manifestó tener “muy claro” el objetivo: “Quiero lo que quiero y lo voy a perseguir hasta el final. Lo pelearemos con la ayuda de toda la gente que nos rodea y con la fe que tiene este equipo”.