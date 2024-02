El Mensajero saca un valioso punto en Cáceres

El Mensajero sumó un valioso punto en su visita al Cacereño (0-0). Tras una primera parte igualada sin un dominador claro, los extremeños pusieron una marcha más al regreso de vestuarios y estuvieron cerca de adelantarse, sin embargo, Yoni Oujo movió ficha a la hora de juego y los suyos neutralizaron la situación, teniendo oportunidades claras para llevarse el triunfo por medio de Tana, aunque el resultado inicial no se alteró hasta el final.

La igualdad estuvo presente desde los compases iniciales, con un Mensajero que tímidamente trató de hacerse con la posesión y creó peligro desde el saque de esquina, ante un rival que generó la primera ocasión a los diez minutos gracias a un tiro de Viñuela repelido por un defensor.

El guion no cambió durante el transcurso de la primera parte, hasta que recién cumplida la media hora, Tellechea estuvo cerca de aprovechar un servicio de Viñuela, pero su remate acabó en las manos de Jacobo. Un minuto después, un error del meta mensajerista dejó el gol en bandeja al propio Tellechea, pero el delantero no esperaba el fallo y no tuvo tiempo para atinar el disparo.

Tras las dos ocasiones locales, el partido volvió a su guion habitual y sin nuevas acciones a destacar concluyó una primera mitad de máxima igualdad, aunque con mayor sensación de peligro en las pocas llegadas del conjunto extremeño.

Al regreso de vestuarios, el Cacereño puso una marcha más y logró adueñarse de la situación, llegando con mayor frecuencia al área contraria. Así, Viñuela rozó el primero de los suyos en un disparo que salió desviado, mientras que Tellechea gozó de la mejor ocasión en un mano a mano que solventó Jacobo metiendo el pie para desviar el remate final.

Cumplida la hora de encuentro, Yoni Oujo movió ficha y los suyos neutralizaron la situación, pasando entonces a disfrutar de sus mejores minutos y estando cerca de adelantarse en dos acciones de un uno contra uno protagonizadas por Tana, que se topó con la fenomenal respuesta de Izan en ambas ocasiones.

Ya en la recta final, después de un último intento desviado de Malick para los palmeros, el choque entró en una fase final de mucho nerviosismo fruto del miedo a perder por parte de ambos equipos, quedando un partido espeso que llegó a su fin con reparto de puntos y sin nuevas acciones a destacar.

CP CACEREÑO 0 CD MENSAJERO 0

CP CACEREÑO: Izan; Emi, Javi Barrio, Adri Crespo, Iván Fernández (Diego Díaz, 76’), Deco, Jorge Barba (Breñé, 55’), Lobato (Joserra, 55’), Telles (Carrillo, 85’), Viñuela y Tellechea.

CD MENSAJERO: Jacobo; Abreu, Pedro Ramírez, Óscar, Hernán (Gastón, 75’), Ruymán, Borjas (Edu Salles, 64’), Tana, Misffut, Martínez (Malick, 64’) y Morillo (Juanda, 75’).

ÁRBITRO: David García de Loma (comité castellanoleonés). Amonestó por los locales a Javi Barrio y Lobato; y por los visitantes a Óscar, Misffut, Hernán y Gastón.

INCIDENCIAS: Príncipe Felipe. Césped natural en irregulares condiciones. Mañana soleada. Ante 2928 espectadores.