El Mensajero y el San Fernando, campeones de los subgrupos de la Tercera División canaria

El Mensajero y el San Fernando se proclamaron campeones de los subgrupos de Tenerife y Las Palmas de la Tercera División, respectivamente. Por su parte, en la provincial oriental, el Panadería Pulido San Mateo y Las Palmas C concluyeron la primera fase dentro de los puestos de privilegio hacia la Segunda RFEF, mientras que el Gran Tarajal, el Unión Viera y el Lanzarote se aseguraron la salvación en la categoría, y pelearán por el camino largo hacia la nombrada Segunda RFEF.

El San Fernando y el Mensajero se mantienen al frente de la Tercera División

Saber más

SUBGRUPO DE TENERIFE DE LA TERCERA DIVISIÓN

El Mensajero se aseguró la primera plaza del subgrupo de Tenerife de la Tercera División al doblegar por la mínima a un Unión Gúímar, que deberá pelear por la salvación en la fase de permanencia (1-0). Un solitario tanto del brasileño Edu Salles, en la primera mitad, decantó el encuentro a favor de la escuadra de Yurguen Hernández. Con este resultado, la entidad rojinegra afrontará la fase de ascenso a la Segunda RFEF después de sumar 40 puntos y con un coeficiente de 2,0.

SUBGRUPO DE LAS PALMAS DE LA TERCERA DIVISIÓN

El San Fernando confirmó su primer puesto en el subgrupo de Las Palmas de Tercera División tras empatar a uno frente al San Mateo, que ha terminado como segundo clasificado. Ambos equipos, junto a Las Palmas C, lucharán por subir de categoría en la fase de ascenso a Segunda División RFEF.

En el primer acto, los de Maspalomas se adelantaron al cuarto de hora gracias al tanto de Ruimán. El San Mateo buscó la igualada sin suerte mediante saques de esquina y libres directos. En la segunda mitad, los de Juan Carlos Socorro fueron más incisivos en ataque y consiguieron el premio del gol en los últimos minutos del encuentro, por mediación de Jacobo.

La UD Lanzarote consiguió la permanencia directa en el subgrupo de Las Palmas de Tercera División tras obtener un fundamental triunfo frente a UD Las Palmas C (1-0). Los conejeros podrán, además, luchar por ascender a Segunda División RFEF por la vía larga. En cambio, el cuadro de Yoni Oujo quedó en tercera posición, lo que le permite pelear por ascenso directo.

El Gran Tarajal no supo aprovechar la derrota de Las Palmas C frente al Lanzarote, y se queda fuera de los puestos de privilegio del subgrupo de Las Palmas de la Tercera División. El cuadro de Maxi Barrera no pudo con el Guía en un encuentro que terminó sin goles. Por su parte, con este resultado, el bando de Iván Mendoza y Aday Santana se ve abocado a pelear por la salvación en una segunda fase de permanencia.

ORGULLOSOS 💚💚 El gran trabajo, la entrega y corazón de nuestro equipo, solo nos permite estar orgullosos y... Posted by Ud Gran Tarajal Soc Tamasite on Sunday, April 18, 2021

El Unión Viera hizo bueno un gol de falta de Xiraxi para vencer al Villa de Santa Brígida y confirmar la permanencia (1-0). Ahora el equipo de Ángel Luis Camacho buscará el ascenso por la vía larga a la Segunda Rivisión RFEF. Por su parte, los de Ángel Sánchez, pelearán por salvar la categoría en la fase de permanencia en Tercera División RFEF.

Por último, el Unión Puerto tenía que vencer al Arucas y confiar en que el Lanzarote pinchase ante Las Palmas C. Los majoreros lograron lo primero gracias a un doblete de Samuel (1-2), pero la victoria de los conejeros les manda a la fase de permanencia en Tercera División RFEF junto a un Arucas que acaba la primera fase como colista.