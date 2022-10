Miguel Concepción deja la presidencia y desgrana los primeros movimientos del nuevo CD Tenerife

Miguel Concepción anunció este martes, en un encuentro con la prensa celebrado en el Salón Plataneras del Iberostar Heritage Grand Mencey, que dejará de ser el presidente del CD Tenerife en en la próxima Junta General Extraordinaria que se celebrará el 15 de diciembre. En un desayuno informativo con los medios de comunicación, el dirigente palmero informó de los primeros movimientos de la entidad blanquiazul, con cambios en el organigrama del club, así como de las negociaciones con el grupo al mando de José Miguel Garrido.

Miguel Concepción: "Doy un paso al costado, pero no dejo el club"

El mandato de Concepción ha durado casi 17 años y de ellos ha destacado el ascenso a Primera del curso 2008/2009, el proyecto de la Ciudad Deportiva y otros momentos como la creación de la sección femenina del club. El presidente blanquiazul expresó que su deseo era dejar al CD Tenerife “en Primera”, pero no fue posible ni frente al Girona ni en el partido frente Getafe. Además, consideró que “quienes nos vamos del club, pensamos que el CD Tenerife queda en buenas manos”.

El presidente del CD Tenerife comenzó su intervención manifestando que “mi llegada a la presidencia se produjo en 2006, por sentido de la responsabilidad y para evitar la liquidación del club, con una deuda de 54M€. Pudimos reducirla a 10,9M€, aprobados en el último ejercicio. Y con 5M€ a corto plazo”.

“En menos de un mes, está prevista la reinauguración de la Ciudad Deportiva. Ha sido la mayor inversión del club en su historia y que marcará el presente y futuro del fútbol base en Tenerife”, añadió el empresario palmero.

Concepción informó de los cambios que afectarán al organigrama del club al producirse la salida de cuatro consejeros. Además de Concepción, abandonan su cargo, la vicepresidenta segunda, Milagros Luis Brito; y los consejeros Juan Carlos Quintero y Paco Mares. El presidente blanquiazul también comunicó la marcha del gerente, Juan Amador.

Los nuevos integrantes del consejo de administración serán el expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, quien se postula como nuevo presidente del CD Tenerife, si bien antes se tendrá que debatir la decisión en la Junta General de Accionistas del próximo 15 de diciembre; la notaria Alba Aula; el nuevo consejero deportivo, Juan Guerrero, y quien ocupará la dirección general, Santiago Pozas.

Respecto a ello, el dirigente palmero manifestó que “para mí lo ideal sería que Paulino fuera el presidente, sería una forma de continuar el proceso de cambio tranquilo que queremos realizar. Le tiene amor al Tenerife. Todos sabemos lo que significó Paulino ya en la época de Javier Pérez y en mis casi 17 años en el club”.

Concepción explicó también cómo ha sido el trasvase de parte de sus acciones entre otros propietarios mayoritarios, José Miguel Garrido, Amid Achi y Conrado González. Este reparto se realiza, según el empresario palmero, con el objetivo de dar un “equilibrio” a la toma de decisiones tanto deportivas como económicas del club, algo que podría aumentar aún más con la entrada al grupo de un quinto accionista cuya identidad no se ha confirmado.

El acuerdo se realiza con la condición de que Concepción se mantenga “en una segunda línea” y que continúe asesorando a la entidad; además, continúan en sus puestos actuales consejeros del dirigente palmero, tales como el vicepresidente, Conrado González, y el encargado de la parte financiera, Samuel González.

🎙️ @PresidenteCDT: "Estamos consiguiendo que se tomen decisiones consensuadas dentro de la hoja de ruta. Quienes nos vamos del club, pensamos que el #CDTenerife queda en buenas manos".#UnPteParaLaHistoria pic.twitter.com/uxS8SnwTH6 — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 25 de octubre de 2022

Respecto a ello, Concepción manifestó que “al estar este sindicado, sus miembros serán los que tomarán las decisiones, por lo que el presidente tendrá obligaciones institucionales y sociales pero no tendrá la misma responsabilidad que yo he tenido”, ha añadido.

Cuestionado por las negociaciones con José Miguel Garrido, el durante casi 17 años presidente del CD Tenerife aclaró que “no he tenido nunca problemas con Garrido, no sé si él conmigo. Es más, alguna vez me ha reconocido que se sorprendió al conocerme y que le habían dicho cosas de mí que no son lo correcto. Siempre dije que podía entrar cualquier accionista, ya sea con una acción o más, si es para ayudar al club. Se ofreció a ser uno más de manera pacífica, y por ello renunciamos a ofertas más interesantes. El grupo que entra nos va a ayudar en la parcela deportiva. Van a reforzar y mejorar la parte deportiva y de fútbol base, así como en la gestión para la partida presupuestaria en esa materia. Habrá mayor dedicación, con un mayor personal, para tratar de potenciar nuestro rendimiento deportivo”.

Concepción aclaró también en la situación que queda Juan Carlos Cordero: “La toma de decisiones en el área deportiva seguirán siendo del director deportivo. Es el encargado de configurar la plantilla, pero si le podemos reforzar en esa área para conseguir que este equipo compita de cara a su principal objetivo pues mucho mejor. Está muy comprometido con el proyecto. Tiene contrato en vigor y hemos depositado mucha confianza en él. Cuenta con un currículo y experiencia incuestionable. Tenemos plena confianza en él”.

El presidente del CD Tenerife también comunicó que el partido del Centenerio del CD Tenerife está “pendiente de conformidad”, y que en días se podrá confirmar la fecha definitiva.

Por último, Concepción valoró las consecuencias que pueden traer consigo la Ley del Deporte: “Sé que lo que está ocurriendo no es bueno para el fútbol. No veo la prediposición que es necesaria en la modificación de esa Ley del Deporte. Espero que se recapacite y quede arreglado. Los 40 equipos estamos unidos”.