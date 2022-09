Miguel Concepción: “Doy un paso al costado, pero no dejo el club”

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, asegura, tras confirmar que en diciembre dejará el cargo tras ostentarlo desde 2006, que no se marchará de la entidad, en la que su grupo de empresas tiene “importantes intereses en acciones”.

“Doy un paso al costado, pero no me voy del club; seguiré estando ahí”, afirma en declaraciones a Efe un Miguel Concepción, que recalca que la “sindicación” de acciones acordada con otros tres grandes tenedores de títulos, Amid Achí, Conrado González y José Miguel Garrido, “está abierta a todo el que se quiera sumar”.

“Es importante trabajar de modo que todos aportemos las mejores ideas y al final salga lo mejor para el Tenerife” en las decisiones que se adopten, abunda Concepción.

El máximo mandatario blanquiazul desliza que, salvo una excepción, el resto de estos grandes accionistas no estarían en el nuevo consejo de administración, cuya composición será “consensuada”, con el objetivo de que haya “buenos profesionales que sumen y potencien a futuro los objetivos del club”.

En cuanto a quién le gustaría que asumiera la presidencia, Concepción insiste en la figura del expresidente de Canarias Paulino Rivero, algo en lo que coinciden los otros tres grandes accionistas del CD Tenerife.

A Rivero le avalan, según Concepción, el hecho de que “siempre ha estado unido al deporte” y a que lleva “mucho tiempo desligado de la política”, faceta en la que, añade, “está más que demostrada su gestión en aquellas responsabilidades que asumió”.

“Podría ser un buen presidente para el Tenerife” y así se lo han transmitido.

“Ahora falta que él decida. Tendrá que pensarlo y sopesarlo, y si da el paso, bienvenido sea. Si no, se buscará otra persona relevante que pueda asumir esas responsabilidades”, indica Concepción.

El presidente del CD Tenerife insiste también en que su paso al costado no tiene que ver con su condena por un delito continuado de estafa relacionado con sus responsabilidades al frente de la extinta Islas Airways, que comporta una pena de 23 meses de prisión, la devolución de 3,98 millones de euros y la inhabilitación para el derecho de disfrutar de subvenciones y ayudas públicas.

Hace hincapié en que esta sentencia, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo, “en ningún momento” le inhabilita para presidir un consejo de administración, y hasta tanto el Supremo no se pronuncie “en una u otra dirección”, no será firme.

La razón que aduce para dejar la presidencia es la promesa que hizo al presentarse para un cuarto mandato: “no dejar obras a medias”.

Así pues, se ha llegado a un acuerdo para una transición “ordenada” una vez que está en el horizonte cercano, concretamente en noviembre, la inauguración de la ciudad deportiva.

Miguel Concepción recuerda que cuando se hizo con las riendas del club, en 2006, este “estaba quebrado”.

“Nadie quería entrar ahí. Había una deuda de más de 50 millones y era muy complicado reflotarlo”, insiste.

Esto es lo que más le enorgullece de toda su trayectoria como presidente del CD Tenerife: dejar al club “saneado”, con “unos buenos cimientos” para regresar a la elite del fútbol español.

“Me queda la espinita de no dejar a este club en Primera. No he podido meterme en el campo a jugar”, reconoce Concepción con el recuerdo aún fresco de la final de ascenso perdida ante el Girona.

Sostiene que el CD Tenerife, por historia y por potencial, tiene que “intentarlo cada año”, aunque al mismo tiempo pide “un poco de paciencia” después de haber incorporado a “muchos fichajes” este verano, lo que requiere un periodo de adaptación.

Pero está convencido de que a partir de ahora “empezaremos a ver el juego que ha imprimido el cuerpo técnico” encabezado por Luis Miguel Ramis, en el que tiene plena confianza.

“Nos llevó a una final donde estuvimos a punto de ascender. ¿Por qué no repetir lo que se hizo en la temporada anterior?”, pregunta.

También desliza que el club cuenta con el mismo director deportivo, Juan Carlos Cordero, “conocedor del fútbol y gran profesional, que fue capaz de entregar una plantilla que nos levó a donde nos llevó. Este año hemos subido dos puntitos más en el esfuerzo y lo podemos alcanzar”, analiza.

Miguel Concepción indica asimismo que a pesar de que en el entorno del Tenerife “siempre hay contestación, es normal”, la entidad cuenta con “una afición de primera” y agradece que para esta temporada haya 3.000 abonados más que la anterior.

“La llama está encendida con la final del play off e intentaremos no se apague y volver a intentarlo”, cierra.